Келлиэнн Конуэй: у Байдена ни достижений, ни убедительности — только конфузы в телеэфире

Джо Байден допустил очередную оплошность, когда вместо того, чтобы сделать паузу в своём предвыборном телевыступлении, прочитал ремарку «пауза» вслух. По мнению экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, никакие горы денег — а Байден тратит на рекламу в 13 раз больше Трампа — не замнут этот очередной скандал. По её мнению, у Байдена нет ни достижений, ни убедительности. И самое важное, что он сказал в той речи, — это слово «пауза», которое он, скорее всего, принял за какое-то другое.

ВЕДУЩИЙ: Судебные тяжбы Трампа стоят ему времени и денег, которые он мог бы тратить на свою предвыборную кампанию.

ВЕДУЩАЯ: Между тем, по данным (компании. — ИноТВ) AdImpact, на политическую рекламу в колеблющихся штатах Байден тратит примерно в 13 раз больше, чем Трамп. И в результате старина Джо чувствует себя очень уверенно.

БАЙДЕН: Благодаря вам в 2024 году Дональд Трамп снова проиграет.

ТОЛПА: Да!

ВЕДУЩИЙ: Интересно, чувствует ли он себя так же уверенно после очередной неприятной оговорки. Взгляните.

БАЙДЕН: Только представьте, что мы могли бы сделать дальше. Ещё четыре года! Пауза.

ТОЛПА: Ещё четыре года! Ещё четыре года!

ВЕДУЩАЯ: А сейчас в прямом эфире в студии к нам присоединяется сотрудник Fox News, бывший советник 45-го президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй. Может ли эта гора денег, вся эта реклама, которую он крутит, затмить собой подобный момент?

КЕЛЛИЭНН КОНУЭЙ, американский политик, экс-советник Дональда Трампа: Нет, не может, и в этом всё дело. Если бы у них был отличный послужной список, если бы у них был убедительный посыл, при котором мы были бы уверены в его компетентности, Даген, им бы не потребовалось потратить и пенни! Каждый день во время выступлений речь шла бы об этом. А вместо этого он говорит о Дональде Трампе, абортах, изменении климата, событиях 6 января 2021 года, и мало о чём ещё. Подобные темы… Самое важное, что он сегодня произнёс, — это «пауза» — слово, которое он, наверное, принял за какое-то другое.



А если серьёзно, это пока не сказалось на опросах общественного мнения. Дональд Трамп по-прежнему одерживает победу в этих колеблющихся штатах. Они оба набирают меньше 50 процентов, и такое положение сохранится некоторое время. Самое, на мой взгляд, примечательное из того, что видно по данным соцопросов — в том числе нескольких, опубликованных сегодня, — это всё ещё наличие у Байдена проблем с некоторым его основным электоратом.



В 2020 году он получил две трети голосов латиноамериканцев, а сейчас при хорошем раскладе ему едва удаётся преодолеть 50-процентный порог голосов против Трампа, и он едва набирает 70-75 процентов голосов афроамериканцев. Даже если это правда только наполовину, у Байдена большие неприятности.



Дата публикации 25 апреля 2024 года.