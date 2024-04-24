Экс-аналитик Пентагона: Вашингтон продолжит врать об успехах Украины — нужно дотянуть до выборов

Пока Европа, будучи в непосредственной близости от Украины, начинает признавать поражение и совершённую ошибку, администрация Байдена утверждает, что всё в порядке и закрывает глаза на свой провал. Как объясняет в эфире Judging Freedom подполковник Карен Квятковски, демократы продолжат делать это до ноябрьских выборов. По её словам, отказ признавать реальность лишний раз «доказывает глупость правительства США».

Как вы думаете, Вашингтон когда-нибудь задумывался о том, чтобы оставить Украину, о том, что Украина может проиграть, и о последствиях этого? Или Вашингтону всё равно, лишь бы вся эта ситуация не ухудшилась до выборов в ноябре?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке: Хороший вопрос. Я уверена, что в разведывательных сообществах, и, как мы видим, некоторые сенаторы и некоторые наши представители хорошо понимают реальное положение дел на Украине, её шансы и её будущее: оно есть, оно очень ограничено, это будет меньшая территория, обязательно коррумпированное правительство, потерявшее большую часть своего народа… Люди не обязательно погибли — многие уехали и не собираются возвращаться, чтобы восстанавливать страну. И люди в Вашингтоне всё понимают.

Что касается администрации Байдена (уж не знаю, что там думает сам Байден), мне кажется, они надеются, что могут просто держать всё это в тайне и не признавать до выборов. Каким-то образом отправлять деньги, а потом говорить: «Всё идёт хорошо!», и продолжать лгать — что мы и видим в западных СМИ — о том, что там происходит на самом деле.

А потом выборы, перед которыми они будут заниматься агитацией и которыми будут управлять, как делали это в 2020 году и ранее. У нас много избирателей, которые будут голосовать впервые, — и я сейчас не про молодёжь. У команды Байдена есть много вариантов, как можно выставить это успехом, если, конечно, Байден всё ещё будет среди кандидатов 7 ноября или когда там у нас выборы.

Так что я думаю, что они хотят отодвинуть это дело на задний план. Мол, вот ваш 61 миллиард, который на самом деле (не забываем подмигивать!) пойдёт в военно-промышленный комплекс здесь, в Америке. Они не хотят, чтобы люди говорили об этом, не хотят, чтобы об этом писали. Но в действительности, на один уровень ниже «говорящих голов» нашего правительства, мне кажется, они прекрасно осознают всю ситуацию.

И я думаю, что наши союзники, если можно их так назвать — Польша, Германия, Литва, — эти союзники по НАТО и само НАТО действуют, основываясь на реальности. Потому что они ближе к ней, они всё видят и осознают, что им придётся жить с тем, что они натворили, не поговорив с Россией раньше, не договорившись об урегулировании.

Теперь они проиграли. Многое для них упущено. И я знаю, что они строят планы с учётом этой реальности, но не говорят об этом, потому что это будет означать признание поражения. Это выглядит как поражение — это поражение и есть. И это также доказывает глупость НАТО и глупость правительства Соединённых Штатов.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.