NYP: Трамп намерен выслать 20 млн нелегалов из США

Дональд Трамп серьёзно настроен на борьбу с нелегальной миграцией. В случае своего переизбрания он намерен выслать из страны «почти 20 миллионов» мигрантов, сообщает New York Post. Такой шаг станет «крупнейшей массовой депортацией» в истории страны, однако для этого потребуется увеличение финансирования и сотрудничества различных служб.

В случае своего переизбрания на новый срок Дональд Трамп планирует провести «крупнейшую массовую депортацию» в истории США, сообщает New York Post. Бывший президент заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией, и для этой цели он будет привлекать национальную гвардию и военных.

Журналисты поспешили провести аналогию с политикой президента Эйзенхауэра, когда в 1954 году из страны было выслано около 1 млн мигрантов. В случае с Трампом речь идёт о «почти 20 миллионах» нелегальных мигрантов, которые сейчас находятся в США. Однако подробностей о том, какие именно ресурсы потребуются для поиска, задержания и депортации такого числа людей, пока нет.

Представители иммиграционного ведомства США сообщили NYP, что для такой масштабной операции потребуется значительно расширить иммиграционную и таможенную службы, а также увеличить финансирование со стороны конгресса.

Ряд специалистов считают цель Трампа вполне оправданной. Так, директор по исследованиям NumbersUSA Эрик Руарк признал, что цифра 20 млн — «не такая уж необоснованная оценка», учитывая рекордное количество мигрантов, въезжающих в США при Байдене.

«Их, вероятно, от 15 до 20 миллионов, учитывая количество приезжающих людей», — пояснил Руарк. Однако эти данные противоречат официальной оценке бюро переписи населения США, которое сообщало об 11 млн человек.

Бывший исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Том Хоман, занимавший свою должность при Трампе, пояснил изданию, что у ведомства есть «системы, которые очень хорошо помогают идентифицировать людей». При этом он оговорился, что сроки депортации будут зависеть от финансирования и имеющихся ресурсов.

«Многое будет зависеть от конгресса… Нам нужны офицеры, нам нужны места для содержания под стражей, нам нужны контракты на перевозку… Потому что у нас было бы больше рейсов, направляющихся из страны, и больше автобусов, направляющихся к границе», — заявил он.

«Мы бы по-прежнему ставили на первое место преступников и угрозы национальной безопасности… Но я бы сказал, что никто не останется в стороне. Если вы находитесь в этой стране нелегально… тогда мы вас выдворим», — добавил Хоман.

Бывший глава администрации ICE при Трампе Джон Фир в беседе с NYP подтвердил, что администрация Трампа обязательно доведёт необходимость увеличения финансирования до конгресса. При этом он заявил, что это ведомство уже располагает возможностями задерживать больше мигрантов, чем в настоящее время содержится при администрации Байдена.

Говоря о возможной массовой депортации нелегалов, Фир предположил, что для этого, вероятно, потребуется проведение операций, «в ходе которых сотрудники из разных уголков страны будут привлечены для проведения расследований на рабочих местах и проведения арестов в течение нескольких недель в пределах любой конкретной юрисдикции».

«Это потребует общегосударственного подхода», — уверен Фир. «Каждое подразделение правительства, имеющее отношение к иммиграции, должно сыграть здесь свою роль. От здравоохранения и социальных служб до Государственного департамента и служб гражданства и иммиграции США — каждое подразделение правительства может помочь в сокращении нелегальной иммиграции».

Бывший чиновник также заверил, что в случае переизбрания Трампа он готов вернуться к своим обязанностям в любом качестве.

Однако администрация Трампа неизбежно столкнётся со сложностями. В частности, конгресс, управляемый демократами, может отказать в финансировании, а правительства других стран не пойдут на сотрудничество при возвращении мигрантов. По мнению чиновников, многое будет зависеть от работы Госдепа и жёсткой внешней политики.

Например, в качестве одной из мер можно ввести визовые санкции против стран, где отказываются принимать обратно своих граждан. «Когда страна слышит, что Соединённые Штаты не впустят её граждан, если она не заберёт своих людей обратно, эти страны быстро начинают сотрудничать», — пояснил Джон Фир изданию.