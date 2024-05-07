Шериф: Байден впустил нелегальных мигрантов, чтобы отомстить Трампу и усилить Демпартию
МАРК ДЭННЕЛС, шериф округа Кочис, штат Аризона: Прежде всего, Стюарт, мы три года говорили о провальной политике, и я с этим согласен, но нам нужно рассматривать это как организованное открытие наших границ, спланированное администрацией, президентом Байденом. Это — открытые границы. Вы видите, как власти штатов и муниципалитетов делают работу федеральных властей, потому что мы понимаем: если мы будем бездействовать, у нас будут большие проблемы на границе.
400 тысяч человек доставляли в нашу страну на самолётах, зачастую под покровом ночи, рассылали их во все стороны. Попав на нашу территорию, они останутся здесь навсегда. Это просто ещё один способ впустить людей в страну.
Если посмотреть на эту администрацию, Стюарт, они говорят только о гуманитарных соображениях. А безопасность общества и государства они отставили в сторону, чтобы делать то, что делают.
Шериф, Axios сообщает, что администрация хочет усилить свою команду по вопросам границы. Они переводят в Белый дом сотрудника министерства внутренней безопасности. Это признание провала?
МАРК ДЭННЕЛС: Я думаю, здесь дело больше в риторике, чем в провале. Они знают, что провалили (защиту границы. — ИноТВ), президент Байден два месяца назад заявил, что граница не на замке, наконец-то спустя три года он сделал это заявление! Но он заявил, что виноват конгресс, который десять лет не мог решить проблему, а не он.
У него нет воли на то, чтобы обеспечить защиту границы. Он даже не хочет встречаться с шерифами, с Национальной ассоциацией шерифов, с другими крупными ассоциациями шерифов в стране. Мы пытались, но он не хочет с нами встречаться. Потому что не может, у него нет ответов на вопросы, которые волнуют наше население. Так что он игнорирует это, избегает этого. Но каждый день граница остаётся открытой.
Считаете ли вы, что его цель — изменить саму суть Соединённых Штатов в долгосрочной перспективе? В конце концов, если в страну прибывают 10, 12, 15 — сколько угодно — миллионов человек, в новой переписи населения они уже будут учтены и это изменит избирательную структуру штатов! В этом смысл его (Байдена. — ИноТВ) деятельности? В намеренном изменении сути Америки?
МАРК ДЭННЕЛС: Думаю, да. Я не сказал бы так три года назад. Я не сказал бы так два года назад. Но сегодня скажу. Думаю, Стюарт, у него две причины. Во-первых, это месть президенту Трампу. Во-вторых, он таким образом меняет избирательную систему, он делает это с политической целью — с целью укрепить Демократическую партию. Мне очень неприятно так говорить, но, вне всякого сомнения, именно это он и делает.
Коротко. В Джорджии теперь требуется спрашивать заключённых об их иммиграционном статусе. Вы хотели бы, чтобы так было и в Аризоне? Чтобы тоже задавали вопрос: «Откуда вы?»
МАРК ДЭННЕЛС: Я считаю, это очень важно. Штаты, муниципалитеты и федералы… Ключ к успеху, ключ к безопасности населения заключается в том, чтобы мы все работали вместе. Здесь важно отметить, что федеральная власть должна выполнять свою работу наравне с властями штатов и муниципалитетов, которые делают своё дело изо дня в день.
Ясно. Шериф, всегда приятно беседовать с вами. Возвращайтесь к нам ещё, и поскорее!
Дата выхода в эфир 05 мая 2024 года.
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