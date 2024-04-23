Американский сенатор: дав денег Украине, республиканцы упустили шанс урегулировать кризис на границе

Поддержав законопроект о дополнительном пакете помощи для Киева, республиканцы в палате представителей сами лишили себя главного козыря, который позволял им добиваться от демократов реальных шагов по укреплению южных рубежей страны, убеждён член сената США от штата Юта Майк Ли. Как отметил сенатор в эфире Fox News, если раньше республиканская фракция имела возможность торговаться, вынуждая соперников идти на уступки в обмен на поддержку Украины, теперь она её «продула», не получив взамен ничего.

Господин сенатор — кстати, очень рады вас видеть, — во многих статьях от консервативных публицистов ну просто поют осанну в честь того, что палата представителей приняла эти законы (о помощи Украине и другим зарубежным партнёрам Вашингтона. — ИноТВ) То есть, дескать, Америка так показала силу, а люди, которые выступают против этих законов, — сторонники «изоляционизма», в том числе и такую формулировку я видела.

И мне вот что подумалось: отчего же мы не можем сперва обеспечить защиту своей стране? Отчего мы не можем выделить деньги на это? А ведь есть ещё мнение, что главная угроза для безопасности нашей страны — это наш госдолг, поскольку мы по процентам на него заплатили за первые шесть месяцев налогового года сумму, которая уже превысила объём наших трат на оборону. Что же по этому поводу настоящие консерваторы ничего не говорят?

МАЙК ЛИ, член сената США от штата Юта (Республиканская партия): Настоящим консерваторам вся эта сделка не по душе — и как раз по тем причинам, которые вы упомянули.





Во-первых, речь идёт о деньгах, которых у нас нет, — то есть это всё выльется в необходимость наращивать займы и печатать ещё больше денег. А американцам ведь уже приходится выкладывать каждый месяц на тысячу долларов больше просто для того, чтобы прожить, на базовые нужды — и этот шаг только всё усугубляет.





Во-вторых же, мы теперь сбросили лучшую и, возможно, последнюю у нас в запасе разменную карту — а именно, поддержку именно тех шагов, которые власти хотели предпринять по украинскому вопросу, — но при этом не получили взамен ничего из того, что мы сами считаем важным. И прежде всего это касается другой сильнейшей угрозы для нашей нацбезопасностиа на данный момент — нашей настежь открытой южной границы, которую мы только за три минувших года позволили незаконно пересечь от восьми до тринадцати миллионам человек. И люди ведь приезжают со всего мира — в том числе и из Китая, откуда прибыли многие тысячи мужчин призывного возраста.





Это — огромная угроза для нашей безопасности, и у нас был один-единственный шанс с ней что-то сделать. И благодаря ему республиканцы много месяцев сохраняли сплочённость — мы говорили: «Давать Украине деньги мы не хотим, и, если ей уйдёт ещё хотя бы десять центов, придётся привязать это к специальному законопроекту, который одновременно позволит нам защититься от вторжения, происходящего через нашу границу, заставив Байдена что-то с ним предпринять и лишив его возможности этому вторжению способствовать». Но теперь мы этот шанс продули.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.