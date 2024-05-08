Экс-министр образования США: некомпетентность Байдена в отношении студенческих протестов вызывает тревогу

То, во что превратилась система образования США при Джо Байдене, а также его неспособность справиться со студенческими протестами лишний раз доказывает «полную некомпетентность» всего Белого дома, заявила экс-министр образования США Бетси Девос в интервью Fox Business. Особенно её тревожит тот факт, что Байден начинает действовать уже после того, как протесты перерастают в жестокость и насилие, — а страдают из-за этого те студенты, которые просто хотят получить образование.

Антиизраильские протесты продолжают бушевать, вызывая хаос и беспорядки в студенческих городках по всей стране. Сегодня с нами на связи бывший министр образования Бетси Девос. Госпожа министр, рады вас видеть. Спасибо, что присоединились.

У меня к вам вопрос, поскольку раньше вы сами занимали этот пост, были министром образования. Если бы вы и сейчас занимали эту должность, что бы вы сделали такого, чего не делается сегодня?

БЕТСИ ДЕВОС, экс-министр образования США: Хороший вопрос, Брайан. Реальность такова, что нынешнее министерство образования и министр Кардона начали множество расследований, но при этом не предприняли никаких действий и не заявили о каких-либо нарушениях закона.

И это действительно очень тревожно — видеть некомпетентность, полную некомпетентность этого министерства: начиная с их реакции на то, что происходит в университетских городках, и заканчивая фиаско, которое они устроили с заявлениями на получение федеральной помощи студентам в этом году.

Это действительно тревожно, но это полностью их выбор. Я думаю, они очень боятся, что их босс проиграет этой осенью. Так что они стараются принимать сигналы из Белого дома и, безусловно, получают указания оттуда.

Часть проблемы, по-вашему, заключается в том, что мы позволили университетам занять определённую позицию по международным вопросам вместо того, чтобы объяснять студентам обе точки зрения на проблему. Как мы к этому пришли?

БЕТСИ ДЕВОС: Всё верно. И сегодня становится очевидно, что то самое понятие свободы слова в университетах, о важности которого мы так долго спорили и обсуждали, едва ли реализуется на практике во многих учебных заведениях. Потому что если вы не соглашаетесь с крайне левыми в их мнениях и взглядах на вещи, у вас проблемы.

И страдают от этого те студенты, которые соблюдают закон и просто хотят получить образование. Вспомните отменённые выпускные церемонии в Колумбийском университете и других местах. Это действительно нелепая демонстрация поведения взрослых, которое можно назвать чем угодно, только не поведением взрослых.

Госпожа министр, я рада, что вы заговорили о Белом доме. Потому что сегодня президент выступил с резким осуждением антисемитизма, чего так долго ждал от него весь мир. Но как правило, Белый дом позволяет определённому поведению развиваться, а затем, когда всё заканчивается и когда ущерб уже нанесён, делает заявление. Именно этим и занимается президент Байден. Он совершенно не использует в своей стратегии сдерживание, чтобы убедиться, что подобные вещи не перерастут в насилие.

БЕТСИ ДЕВОС: Безусловно. Опять же, я думаю, что это лишь ещё одно доказательство некомпетентности этой администрации, начиная с президента. И мы видим, как она проявляется в каждом аспекте того, чем должно заниматься министерство образования.

Вспомните о том, что у наших учеников по системе образования K-12 самые низкие показатели по математике и чтению за последние несколько поколений. Что делается для решения этой проблемы? Что делается для того, чтобы дать семьям возможность подтянуть своих детей? Мы тратим миллиарды долларов, но результатов не видно. Никаких результатов.

Более того, что мы видим в качестве результата вложения этих миллиардов долларов — так это протесты в университетских городках. Вот что мы получаем за те деньги, которые тратим на университеты.

На этом нам пора заканчивать. Министр Бетси Девос. Рады вас видеть, спасибо, что присоединились!

БЕТСИ ДЕВОС: Взаимно, спасибо.

Дата выхода в эфир 08 мая 2024 года.