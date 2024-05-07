Такер Карлсон: американские лидеры разучились мыслить как Кеннеди
Посмотрите на YouTube выступления прежних президентов. Кого угодно до Джеральда Форда. Кого угодно, вне зависимости от того, согласны вы с ними или нет. Проголосовали бы за них или нет. Посмотрите 40-минутное выступление этого лидера, этого президента и спросите себя, умён ли он. Вдумчиво ли он аргументирует свою позицию, вне зависимости от того, согласны ли вы с его доводами. Мыслит ли он масштабно — или он конъюнктурщик, которого интересуют лишь выборы на ближайшей неделе?
Вас поразит, насколько впечатляющие лидеры были у нас в прежние времена, какими категориями они мыслили и каким языком говорили. Вот лишь один пример — речь Джона Кеннеди от 10 июня 1963 года, обращение к выпускникам Американского университета в Вашингтоне. Это последняя большая речь Кеннеди, примерно через пять месяцев его убили — многие полагают, что в ответ на эту речь. Как бы то ни было, вот очень короткий отрывок из речи Кеннеди о мире.
ДЖОН КЕННЕДИ, президент США в 1961 — 1963 гг.: Какой мир я имею в виду? К какому миру мы стремимся? Это не Pax Americana, навязываемый всему миру американским оружием. Не мир могилы и не безопасность раба. Я говорю о подлинном мире, из-за которого на Земле стоит жить, о мире, который позволяет многим государствам развиваться, надеяться и строить лучшую жизнь для своих детей. О мире не только для американцев, но и для всех мужчин и женщин, не только в наше время, но и на все времена…
И прежде всего, защищая свои собственные жизненно важные интересы, ядерные державы должны предотвращать такие конфронтации, которые ставят противника перед выбором между унизительным отступлением и ядерной войной. Подобный курс в ядерную эпоху свидетельствовал бы лишь о банкротстве нашей политики или же о коллективном пожелании смерти всему миру.
Ого, вроде того, что мы сейчас делаем по отношению к России — стране с самым большим ядерным арсеналом в мире?
Итак, что бы вы ни думали о Джоне Кеннеди, спросите себя, возможно ли представить Джо Байдена выступающим с подобной речью? Или членов его команды, ответственных за политический курс, его госсекретаря, или Викторию Нуланд из Госдепартамента — архитектора всего этого безумия, — выступающими с подобной речью или хотя бы мыслящими такими категориями? Нет, конечно же нет. Они на это не способны. Но почему? Что изменилось? И кстати, каковы качества хороших лидеров, каково их мышление?
Дата выхода в эфир 05 мая 2024 года.
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