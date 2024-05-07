Такер Карлсон: американские лидеры разучились мыслить как Кеннеди

В 1963 году президент США Джон Кеннеди выступил с речью о мире, в которой призвал избегать конфронтаций между ядерными державами и не навязывать другим странам свою волю силой оружия. Как отмечает Такер Карлсон, нынешние руководители Америки не просто отошли от заветов Кеннеди: они не умеют даже мыслить в таких категориях — и их политика по отношению к России тому подтверждение.

Возможно, у вас сложилось впечатление, что Соединённые Штаты Америки — великая страна, полная замечательных людей, — увядают именно из-за плохого руководства. Наши лидеры не впечатляют, но насколько же они посредственны? Один из самых быстрых способов узнать это — сравнить их с людьми, занимавшими те же самые посты в той же самой стране всего несколько десятилетий назад.



Посмотрите на YouTube выступления прежних президентов. Кого угодно до Джеральда Форда. Кого угодно, вне зависимости от того, согласны вы с ними или нет. Проголосовали бы за них или нет. Посмотрите 40-минутное выступление этого лидера, этого президента и спросите себя, умён ли он. Вдумчиво ли он аргументирует свою позицию, вне зависимости от того, согласны ли вы с его доводами. Мыслит ли он масштабно — или он конъюнктурщик, которого интересуют лишь выборы на ближайшей неделе?



Вас поразит, насколько впечатляющие лидеры были у нас в прежние времена, какими категориями они мыслили и каким языком говорили. Вот лишь один пример — речь Джона Кеннеди от 10 июня 1963 года, обращение к выпускникам Американского университета в Вашингтоне. Это последняя большая речь Кеннеди, примерно через пять месяцев его убили — многие полагают, что в ответ на эту речь. Как бы то ни было, вот очень короткий отрывок из речи Кеннеди о мире.



ДЖОН КЕННЕДИ, президент США в 1961 — 1963 гг.: Какой мир я имею в виду? К какому миру мы стремимся? Это не Pax Americana, навязываемый всему миру американским оружием. Не мир могилы и не безопасность раба. Я говорю о подлинном мире, из-за которого на Земле стоит жить, о мире, который позволяет многим государствам развиваться, надеяться и строить лучшую жизнь для своих детей. О мире не только для американцев, но и для всех мужчин и женщин, не только в наше время, но и на все времена…



И прежде всего, защищая свои собственные жизненно важные интересы, ядерные державы должны предотвращать такие конфронтации, которые ставят противника перед выбором между унизительным отступлением и ядерной войной. Подобный курс в ядерную эпоху свидетельствовал бы лишь о банкротстве нашей политики или же о коллективном пожелании смерти всему миру.



Ого, вроде того, что мы сейчас делаем по отношению к России — стране с самым большим ядерным арсеналом в мире?



Итак, что бы вы ни думали о Джоне Кеннеди, спросите себя, возможно ли представить Джо Байдена выступающим с подобной речью? Или членов его команды, ответственных за политический курс, его госсекретаря, или Викторию Нуланд из Госдепартамента — архитектора всего этого безумия, — выступающими с подобной речью или хотя бы мыслящими такими категориями? Нет, конечно же нет. Они на это не способны. Но почему? Что изменилось? И кстати, каковы качества хороших лидеров, каково их мышление?



Дата выхода в эфир 05 мая 2024 года.