Newsweek: «что вы можете скрывать?» — США отреагировали на вето России в адрес резолюции по ядерному оружию в космосе

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Fox Business: Байден плохо соображает и поэтому не пойдёт на теледебаты с Трампом Fox Business
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Мало и поздно — Politico считает, что помощь США ничем не поможет Украине Politico
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Конгрессмен: спасение Украины — проблема европейцев Fox Business
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Опубликована архитектура деловой программы Кавказского инвестиционного форума
На официальном сайте Кавказского инвестиционного форума опубликована архитектура деловой программы. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». Форум пройдёт в Грозном.
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Рябков: Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС
Российская сторона приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Карпин сообщил, что игроки «Ростова» после разгрома от «Спартака» чувствуют себя нормально
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча перенесённого 21‑го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».
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В «Зените» отреагировали на шутку Безрукова, попросившего у «Краснодара» деньги за победу в 21-м туре РПЛ
В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» отреагировали на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании встречи 21-го тура чемпионата России по футболу.
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Путин: заметно снизилась безработица в регионах, где традиционно она была выше
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России заметно снизилась безработица в регионах, где она традиционно была выше.
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Ганчев: киевские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.
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Столтенберг: преемнику удастся сохранить единство НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что его преемнику удастся сохранить единство Североатлантического альянса.
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Временный поверенный в делах Латвии вызвана в МИД России
Временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка вызвана в российское Министерство иностранных дел, сообщает РИА Новости.
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Матыцин: Министерство спорта РФ поддержит российских паралимпийцев, которые поедут в Париж
Олег Матыцин заявил, что руководимое им Министерство спорта РФ будет поддерживать российских атлетов, которые поедут на Паралимпийские игры в Париже.
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Хави объяснил решение остаться главным тренером «Барселоны»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал, почему решил не покидать команду по окончании нынешнего сезона.
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 92 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля текущего года.
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Путин: изъятие бизнеса оправданно только в случае угрожающих стране действий
Изъятие бизнеса у предпринимателей оправданно только в случае недобросовестных действий собственников, которые угрожают безопасности страны, подчеркнул на съезде РСПП президент России Владимир Путин.
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Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы
Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП страны продолжает показывать хорошие темпы роста.
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Путин заявил, что в экономике России укрепляются позитивные тенденции
Президент России Владимир Путин заявил, что в российской экономике наблюдается закрепление позитивных тенденций.
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О фигуристе Костомарове будет снят художественный фильм
Режиссёр Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.
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В Волгограде у участника СВО украли 3 млн рублей
В Волгограде у участника специальной военной операции неизвестные отобрали банковскую карту и сняли с неё более 3 млн рублей.
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Боксёр Кудряшов намерен выступать до 55 лет
Бывший претендент на титул регулярного чемпиона мира по боксу по версии WBA Дмитрий Кудряшов признался, что планирует выступать до 55 лет.
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Путин: РСПП выступает надёжным партнёром России в вопросах укрепления экономики
Российский президент Владимир Путин заявил, что Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надёжным партнёром России в вопросах, связанных с экономикой.
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Постпредство России при ОБСЕ призвало осудить убийство военкора Ерёмина
Постпредство России при ОБСЕ призвало организацию осудить убийство военкора «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в результате удара дрона ВС Украины.
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На Игры БРИКС за два дня с начала продаж реализовано 4,5 тыс. билетов
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что организаторы Игр БРИКС реализовали 4,5 тыс. билетов за два дня с начала продаж.
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Рябков допустил понижение уровня дипотношений с США из-за ситуации с активами
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации её активов.
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В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном киевским властям городе Херсоне.
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ЦБ Турции сохранил учётную ставку на уровне 50%
Центральный банк Турции сохранил учётную ставку на уровне 50% годовых.
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Экс-тренер ЦСКА Чанов назвал бредом обвинения Ру в подкупе судей
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал заявления бывшего наставника французского «Осера» Ги Ру, обвинившего армейцев в подкупе судей перед игрой 1/4 финала Кубка УЕФА сезона-2004/05.
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Минобороны Белоруссии: опыт СВО и событий 2020 года учитывается в Военной доктрине
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что опыт СВО и событий 2020 года учитывается в новой Военной доктрине республики.
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Премьер: войска Швеции в 2025 году присоединятся к силам НАТО в Латвии
Войска Швеции, недавно вступившей в НАТО, в 2025 году прибудут в Латвию, там они присоединятся к силам альянса, сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
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Галактионов — об отсутствии его помощника в «Локомотиве»: это внутреннее дело клуба
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что вопрос, связанный с его помощником Валерием Климовым, является внутренним делом клуба.
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Минобороны Литвы предложило подумать, как вернуть уехавших мужчин на Украину
Литве нужно подумать над тем, как помочь Украине вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста, считает литовский министр обороны Лауринас Кащюнас.
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Футболист Полуяхтов призвал помочь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области
Защитник футбольной команды «Оренбург» Владимир Полуяхтов обратился к спортивной общественности с просьбой оказать помочь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области.
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В Совфеде разработали проект об оценке жилья, покупаемого за маткапитал
Комитет Совфеда по социальной политике по поручению спикера Валентины Матвиенко разработал законопроект об оценке пригодности жилья перед его покупкой за счёт средств маткапитала.
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Премьер Венгрии Орбан предрёк конец западной либеральной гегемонии в 2024 году
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что в текущем году может наступить конец западной либеральной гегемонии.
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Экс-капитан сборной России Смертин провёл для школьников урок безопасности в рамках проекта РФС
Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин в рамках проекта «Футбол помогает» провёл для учеников одной из московских школ урок безопасности.
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Первый канал покажет церемонию вручения премии «Золотой граммофон»
Первый канал покажет телеверсию церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» 29 апреля.
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Ущерб от паводка инфраструктуре Курганской области составил около 1 млрд рублей
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что ущерб, который был нанесён инфраструктурным объектам региона в результате паводка, составил около 1 млрд рублей.
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Азаренко первой в истории одержала 200 побед на турнирах WTA 1000
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко первой достигла планки в 200 побед на турнирах серии «Мастерс» Женской теннисной ассоциации (WTA) — WTA 1000.
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МО Белоруссии: у Союзного государства есть правовая база для вооружённой защиты
У Союзного государства есть вся необходимая правовая база для вооружённой защиты, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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Кабмин поддержал предложение изменить схему начисления за ЖКУ для участников СВО
Правительство России поддержало предложение рабочей группы по СВО об изменении процедуры начислений за ЖКУ для участников специальной военной операции.
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Эксперты RT Academy выступили на конференции China Content Broadcasting Network
Эксперты международного образовательного проекта RT Academy выступили на конференции China Content Broadcasting Network (CCBN), организованной Китайской академией вещания и Национальной администрацией радио и телевидения. Дискуссии о международной коммуникации прошли в пекинском международном выставочном центре «Шоуган».
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Гендиректор выставки «Россия» рассказала о планах на летний период
Генеральный директор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова рассказала о планах на летний период.
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Хави останется главным тренером «Барселоны» по окончании сезона
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что главный тренер Хави не покинет команду летом.
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Суд в Москве приговорил экс-замминистра культуры Ярилову к семи годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии по уголовноиу делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Врач Ерусланова: регулярный пропуск завтрака может привести к инсульту
Ксения Ерусланова, врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, сообщила, что пропуск приёмов пищи повышает вероятность развития сердечно-сосудистых событий.
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Экономист Сергейчик: для выполнения личного финансового плана нужна дисциплина
Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал, как грамотно подойти к составлению личного финансового плана.
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Косметолог Марченко предупредила, что скрабы и мочалки могут травмировать кожу
Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко посоветовала сократить использование скрабов для лица.
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В Челябинске наградили победителей телеконкурса «Студенческий ТЭФИ»
В Челябинске прошла церемония награждения победителей ХХ Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ — 2024». В ней принял участие губернатор области Алексей Текслер.
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В Перми «Фестиваль пермского искусства» состоится 1—12 июня
Камерный оркестр «Орфей» выступит на «Фестивале пермского искусства», который пройдёт в Перми 1—12 июня.
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Зоолог Евсюков посоветовал защищать себя от укусов насекомых
Зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков посоветовал не пренебрегать мерами защиты от насекомых — клещей и комаров, которые могут быть переносчиками заболеваний.
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В Прикамье полиция предупредила об активизации мошенников в сети
Полиция Пермского края предупредила жителей об активизации мошенников, которые рассылают фишинговые электронные письма о «горячих акциях» от имени крупных российских продавцов бытовой техники.
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Вокруг Красноярска обустроят 50-километровую туристическую тропу
Вокруг Красноярска планируют проложить Енисейскую тропу протяжённостью 50 км. На эти цели направят 17,3 млн рублей.
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Диетолог Бурляева: порция шашлыка для мужчины не должна превышать 300 г
Кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, заведующая консультативно-диагностического центра ФИЦ питания и биотехнологий Екатерина Бурляева рассказала, какую норму желательно соблюдать при употреблении шашлыка.