Newsweek: «что вы можете скрывать?» — США отреагировали на вето России в адрес резолюции по ядерному оружию в космосе

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заподозрила Россию в том, что страна «что-то скрывает», после наложенного вето на проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, пишет Newsweek. Впрочем, уточняет издание, ранее сами США не поддержали поправку России и Китая, предусматривающую запрет на размещение всех видов оружия в космосе.

США обвинили Россию в том, что она «что-то скрывает», после того как в Совете Безопасности ООН страна наложила вето на подготовленный Соединёнными Штатами и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, сообщает Newsweek.

Резолюция подтверждает действие Договора по космосу 1967 года и призывает членов ООН взять на себя обязательство вносить «активный вклад в достижение цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве».

«Почему если вы следуете правилам, вам бы не поддержать резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать? Это сбивает с толку и вызывает сожаление. Это не тот результат, которого хотели Соединённые Штаты, и, учитывая подсчёт голосов, это также не тот результат, которого хотели остальные члены Совета», — заявила по итогам голосования постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Как отмечает издание, Россия была единственной, кто проголосовал против. Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался от голосования. При этом ранее Россия и Китай предложили поправку к резолюции, предусматривающую запрет на размещение всех видов оружия в космосе, однако США её отвергли.

Незадолго до голосования заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд также заявил журналистам, что перспектива того, что Россия не поддержит резолюцию, «заставляет задуматься, не скрывают ли они что-нибудь».

Newsweek напоминает, что несколько месяцев назад США обвинили Россию в разработке спутникового оружия, несущего ядерный заряд. Россия все обвинения в свой адрес отвергла.