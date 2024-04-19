WT: США ускоряют разработку новой ядерной боеголовки с оглядкой на Китай и Россию

20:36
Ефимова: если выполню норматив, подумаю о том, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассмотрит возможность выступить на Играх в Париже, если выполнит олимпийский норматив.
20:36
Петербург посетили 500 тысяч иностранных туристов в 2023 году
Санкт-Петербург принял более 500 тыс. иностранных туристов в 2023 году.
20:35
Суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ
Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под стражу ещё одного фигуранта дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ Василия Прозорова в Москве.
20:31
В районе Котловка построят школу по программе КРТ
В столичном районе Котловка построят школу по программе комплексного развития территорий (КРТ).
20:25
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с травмированием мальчика в Екатеринбурге
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с травмированием 11-летнего мальчика, который упал с заброшенного моста в Екатеринбурге.
20:22
Шумков заявил о пике паводка в Кургане
Курганский губернатор Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия 24» заявил о пике паводка в Кургане.
20:18
ЦСКА отпустит Файзуллаева на молодёжный Кубок Азии после дерби со «Спартаком»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб отпустит полузащитника Аббосбека Файзуллаева в сборную Узбекистана на молодёжный Кубок Азии после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком».
20:18
Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания в память о жертвах «Крокуса»
Церемония открытия Московского международного кинофестиваля началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
20:16
В городе Ишиме заявили об обострении ситуации с затоплением
Информационный центр правительства Тюменской области заявил об обострении ситуации с затоплением в городе Ишиме.
20:06
Силуанов заявил об угрозах из-за уровня дефицита бюджетов и госдолга стран мира
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что уровни дефицитов бюджета и госдолга в мировой экономике угрожают среднесрочным перспективам роста.
20:01
Рылов стал третьим на дистанции 200 м на спине на чемпионате России по плаванию
Дмитрий Савенко стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 200 м на спине.
19:59
Силуанов: ситуация с активами России подрывает валютно-финансовую систему мира
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предложения о конфискации российских активов подрывают фундамент под международной валютно-финансовой системой.
19:51
МИД Ирана: сбитые над Исфаханом дроны не нанесли никакого ущерба
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что сбитые над Исфаханом дроны не нанесли ни физического, ни материального ущерба.
19:45
Коляда будет работать тренером в китайской академии
Российский фигурист Михаил Коляда станет тренером в китайской академии Pangqing Tongjian в Пекине.
19:40
Маргарита Симоньян сообщила о смерти корреспондента Sputnik Рассела Бентли
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о смерти корреспондента Sputnik Рассела Бентли.
19:36
Bloomberg: ФРГ намерена закупить ещё четыре системы Patriot на $1,3 млрд
Германия рассматривает возможность закупить ещё четыре системы ПВО Patriot на $1,3 млрд.
19:29
Мостовой: после вылета от ПСЖ «Барселона» в ужасном психологическом состоянии
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
19:26
Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области.
19:19
«Ъ»: умер основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев
В московской клинике скончался основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев.
19:15
Келлвен назвал двух футболистов ЦСКА, готовых к переходу в европейские клубы
Защитник ЦСКА Келлвен заявил, что Фёдор Чалов и Иван Обляков готовы к переходу в европейские клубы.
19:06
Орский НПЗ возобновляет производство после остановки из-за паводка
Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов. Ранее предприятие приостанавливало работу из-за аномального паводка.
19:00
Россиянка Хромачёва вышла в финал турнира WTA в Руане в парном разряде
Российская теннисистка Ирина Хромачёва и венгерка Тимея Бабош вышли в финал турнира WTA в Руане в парном разряде.
18:59
Столтенберг призвал НАТО отдавать оружие Украине в ущерб странам альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса отдавать оружие киевским властям, даже если это будет делаться в ущерб безопасности их собственных стран.
18:58
Автоэксперт Арутин дал советы по подготовке машины к тёплому сезону
Эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин рассказал, как подготовить машину к тёплому сезону.
18:53
Новый корпус поликлиники в Лобне откроют в 2025 году
Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроется в начале 2025 года. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
18:52
Проект помощи Украине прошёл процедурное голосование в палате представителей США
Законопроект об оказании военной помощи Украине прошёл процедурное голосование в палате представителей конгресса США.
18:46
Школьники из Подмосковья победили на Всероссийской олимпиаде по русскому языку
Школьники из Московской области победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку. Первые три места заняли учащиеся из Истры, Химок и Балашихи.
18:45
Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе
«Александровское общество» заявило в своём Telegram, что премьер Финляндии Петтери Орпо во время посещения границы с Россией вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отказался общаться с русскоязычными жителями на тему открытия границы.
18:44
Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на ЧР, Ефимова отстала почти на семь секунд
Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России в Казани.
18:41
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае
В субботу, 20 апреля, в отдельных районах Пермского края ожидают грозу и усиление ветра до 15—20 м/с.
18:33
Главы МИД стран G7 отвергли причастность Украины к теракту в «Крокусе»
Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
18:30
Ростовцев: за два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон
Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев заявил, что никто из заинтересованных лиц не высказался в пользу сохранения в сборной прежней структуры из нескольких конкурирующих групп.
18:29
Уровень воды в реке Тобол у Кургана начал снижаться
Городская администрация Кургана заявила, что уровень воды в реке Тобол возле города впервые за несколько дней начал снижаться.
18:27
В Свердловской области привлекли к ответственности первых нарушителей противопожарного режима
В Свердловской области привлечены к административной ответственности первые нарушители противопожарного режима. С 12 апреля в регионе работают патрульные группы.
18:25
Ростовцев: в стрельбе у российских биатлонистов большие проблемы
Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев объяснил, с чем могут быть связаны проблемы у мужчин в стрельбе.
18:23
Коллекция часов Шумахера будет выставлена на аукцион
В Женеве 13 мая состоится аукцион, на котором будет выставлена коллекция часов немецкого гонщика «Формулы-1» и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
18:20
Подполье: армия России нанесла удар по речному порту в городе Никополе
Вооружённые силы России нанесли удар по речному порту Никополя Днепропетровской области.
18:19
Не менее 1 тысячи человек эвакуированы в Индонезии в связи с извержением вулкана
Более 11 тыс. человек, проживающих рядом с извергающимся вулканом Руанг, получили рекомендацию покинуть дома, не менее 1000 уже были эвакуированы.
18:19
МЧС: в Башкирии произошёл крупный пожар на ферме из-за аккумулятора машины
В МЧС России по Башкирии заявили, что в населённом пункте Вязовка Бирского района региона произошёл крупный пожар на ферме, огонь охватил 1,2 тыс. кв. м.
18:17
Собянин вручил награды выдающимся москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.
18:11
Банки могут обязать за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе денег
МВД России предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для более эффективной борьбы с интернет-мошенничеством.
18:11
Главы МИД стран G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня
Министры иностранных дел стран G7 выразили мнение, что Москва может завершить конфликт на Украине уже сегодня.
18:11
Врач Богомолов назвал причины весенней хандры
Врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов рассказал о причинах весенней хандры.
18:10
ASOIF обвинила World Athletics в подрыве олимпийского движения из-за призовых для победителей Игр
Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) обвинила Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) в подрыве олимпийского движения из-за решения организации ввести призовые для победителей Игр в Париже.
18:04
Онколог Пылёв рассказал о признаках потенциально опасных родинок
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Еuroonco Андрей Пылёв рассказал, как определить потенциальную опасность родинок.
18:00
Парламент Гагаузии обвинил президента Санду в расколе молдавского общества
Депутаты парламента Гагаузии считают, что президент Молдавии Майя Санду провоцирует ксенофобию по отношению к жителям автономии.
17:58
Главы МИД G7 выступили за прекращение огня в секторе Газа
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 высказались за прекращение огня в секторе Газа.
17:56
Врач Бондаренко назвал недосып вредным для здоровья
Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко заявил о важности соблюдения режима сна.
17:55
Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.
17:55
Подполье: СБУ и украинская полиция пытают подозреваемых в связях с Россией
Сотрудники СБУ и полиции Украины применяют пытки по отношению к людям, которых заподозрили в связях с Россией.