CNN показал, как США погрозили России 63-летним бомбардировщиком

Boeing B-52 на десятки лет старше своих лётчиков, но это по-прежнему основной стратегический бомбардировщик ВВС США, передаёт CNN. Съёмочная группа телеканала провела на борту 33 часа, чтобы показать, как Америка «сдерживает» Россию и Китай.

Под покровом предрассветной темноты MYLAR11 с рёвом вылетает с базы ВВС Барксдейл в Луизиане. Так начинается одна из самых продолжительных военных миссий в мире — беспосадочный 33-часовой рейс стратегического бомбардировщика B-52 на другой край света с пролётом недалеко от России, Китая, Северной Кореи и возвращением назад.



ОРЕН ЛИБЕРМАН, корреспондент CNN при Пентагоне: Как видите, снаружи темно... В кабине снова красный свет для ночного видения...



Команда CNN стала первой в истории съёмочной группой, допущенной к одной из этих продолжительных миссий B-52.



БО КЕЙН, капитан ВВС США, оператор системы оружия: Мы не только одна из самых заметных и гибких составляющих ядерной триады — мы можем доставить B-52 куда нужно, когда нужно, в течение 48 часов.



Эти рейсы намеренно широко оглашаются. Вооружённый конфликт на Украине длится уже два года, Россия бросает вызов США и НАТО, и предполагается, что Кремль должен знать о рейсе нашего бомбардировщика. Точно так же и Китай — ведь Пекин оказывает давление на Тайвань, а китайские суда береговой охраны досаждают кораблям Филиппин, союзника США.



ДЖЕЙСОН АРМАГОСТ, генерал-майор ВВС США, командующий 8-й воздушной армией: Руководство России, руководство Китая — на что они реагируют? Мы видим, что они публично комментируют миссии наших бомбардировщиков, в частности когда при этом задействованы другие стороны и делается это очень слаженно и публично.



ПЕРЕГОВОРЫ ПО РАЦИИ: Танкер-1, контакт.



Бомбардировщик-1, контакт.



Через пять часов после начала рейса мы осуществили первую из четырёх воздушных дозаправок у побережья Аляски, запасясь как можно большим объёмом топлива.



ПЕРЕГОВОРЫ ПО РАЦИИ: Следите за запасом своего топлива. Вы, ребят, оставайтесь с нами до Yankee Zulu Papa.



После часового полёта в строю в ходе этой дозаправки мы делаем дугу над Тихим океаном и направляемся в сторону Японии.



РЕБЕККА МУР, лейтенант ВВС США, специалист по радиоэлектронной борьбе: Нам важно донести до наших партнёров, что, когда мы говорим о приверженности нашим союзническим отношениям, мы говорим серьёзно. Это пример того, что делает B-52. Нас попросили, и мы объявились.



Этот 63-летний Boeing В-52 «Стратофортресс» на десятки лет старше своего экипажа — и возраст ощущается. Но это по-прежнему основной бомбардировщик ВВС, который поучаствовал в каждой войне США со времён Вьетнама. Благодаря плановой модернизации его устаревших систем срок его службы будет насчитывать почти столетие.



В этом году США начали производство бомбардировщика нового поколения B-21. Китай не отстаёт, обещая, что его стратегический стелс-бомбардировщик H-20 уже совсем скоро будет представлен публике.



ПЕРЕГОВОРЫ ПО РАЦИИ: Двадцать секунд до поворота. 0 — 5 — 0.



Спасибо.



На борту MYLAR11 мы пролетаем вблизи восточного побережья России, чтобы дальше встретиться с истребителями США и стран-союзников. Наш самолёт не вооружён. Задача состоит не в том, чтобы нападать, а в том, чтобы предотвратить нападение, сдержать противника. Но это, конечно же, бомбардировщик. Если бы мы несли на борту ядерное оружие, ВВС бы отслеживали полёт из Объединённого центра операций с применением ядерного оружия в Луизиане. Это первые кадры оттуда на новостном канале.



Это ежедневная, круглосуточная операция по отслеживанию всех шахтных пусковых установок баллистических ракет и ядерных вооружений авиационного базирования. На земле экипажи тренируются преобразовывать летательный аппарат в наступательную платформу. Команды специалистов по боеприпасам, или MUNS, как их называют на базе, собирают вооружения. Снаружи погрузочные команды соединяют бомбы с бомбардировщиком. B-52 может нести до 70 тысяч фунтов бомб.



ПЕРЕГОВОРЫ ЭКИПАЖА: Готова лететь?



Готова.



Аппарат в твоём распоряжении.



Отправить B-52 с его экипажем практически куда бы то ни было в мире — это марафон из марафонов.



ОРЕН ЛИБЕРМАН: На данный момент мы прошли уже половину рейса. Мы пробыли в воздухе более 15 часов. В Японии сейчас середина дня. Мы сейчас пролетаем её на пути к району миссии, где мы встретимся с истребителями из ряда других стран и проведём учения.



Здесь, на краю Восточно-Китайского моря, истребители из Японии и Южной Кореи выстраиваются в боевой порядок от наших крыльев.



Несколько часами ранее, во время нашего рейса, Северная Корея испытала баллистическую ракету средней дальности. Это напоминание об угрозах в Тихоокеанском регионе.



ОРЕН ЛИБЕРМАН: Вы хотите, чтобы вас видели как союзники, так и противники...



МАЙКЛ МАГИННЕСС, полковник ВВС США, командующий 2-м бомбардировочным крылом:

Да, мы хотим, чтобы нас видели и союзники, и соперники.



ОРЕН ЛИБЕРМАН: Он по-прежнему привлекает к себе уйму внимания...



МАЙКЛ МАГИННЕСС: Это так.



ОРЕН ЛИБЕРМАН: ...когда он летит по миру.



МАЙКЛ МАГИННЕСС: Это так.



Но пристальнее всего США наблюдают за Китаем. В октябре китайский истребитель перехватил B-52 ночью в полёте над Южно-Китайским морем, пройдя в десяти футах от бомбардировщика.



По количеству кораблей у Китая самые большие военно-морские силы в мире, и скоро будут самые большие военно-воздушные силы. Об этом сообщает командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США. Пекин быстрыми темпами модернизирует свои вооружённые силы, в том числе стратегические. Кроме того, Китай не является стороной ни одного из договоров о нераспространении, поэтому оценить его ядерный арсенал трудно.



Время в полёте уже 19 часов, остаётся ещё 14, и вдруг загорается световой индикатор, сообщающий о проблеме с одним из основных двигателей самолёта. Команда всё проверяет, следуя протоколу.



ПЕРЕГОВОРЫ ПО РАЦИИ: Рычаги газа, номер пять.



Подтвердите, пять.



Подтверждаю.



Они принимают решение отключить двигатель. Паники нет, только управление риском. Когда время полёта приближается к 30 часам, мы встречаем второй рассвет над горой Рейнир в штате Вашингтон.



ОРЕН ЛИБЕРМАН: Хотя экипаж устал, они все знают, что перед ними всё ещё стоит важнейшая задача: вернуть B-52 на землю. И это один из самых сложных этапов миссии.



При заходе на посадку B-52, пробыв в воздухе почти на 15 часов дольше, чем самый долгий в мире коммерческий рейс, решает ещё раз нас удивить напоследок.



ПЕРЕГОВОРЫ ПО РАЦИИ: Одно шасси не вышло?



Подтверждаю. Правая основная стойка шасси не вышла.



Проведите аварийный выпуск этого шасси.



Рейс MYLAR11 приземлился в три часа дня, после 33 часов в воздухе. Эта миссия продемонстрировала способности и возраст самолёта, который остаётся критически важным элементом военно-воздушных сил.



ДЖИНАН ЭНДРЮС, капитан ВВС, пилот: Хотя B-52 используется уже столько лет, она у нас крепкая девочка.



Дата выхода в эфир 11 апреля 2024 года.