WSJ: Штаты не готовы противостоять сразу двум ядерным противникам

Специальная американская комиссия выявила пробелы в способности США противостоять военным угрозам в ближайшее время, пишет заместитель председателя этой комиссии в статье для The Wall Street Journal. В частности, по их выводам, Америка допустила «атрофию» своих ядерных сил и теперь она не может составить конкуренцию России и Китаю.

Комиссия по стратегической позиции США должна была оценить, насколько хорошо Штаты способны противостоять военным угрозам в ближайшие десятилетия. Заместитель председателя комиссии Джон Кайл пишет в статье для The Wall Street Journal, что, по их оценке, угроза, с которой столкнулись США, не имеет аналогов в их истории. Им грозит появление сразу двух равных ядерных противников, в Пекине и Москве, каждый из которых стремится разрушить международный статус-кво, при необходимости — силой. «Мы этого не ожидали и поэтому не готовы на это реагировать».

После окончания холодной войны США допустили «атрофию» своих ядерных сил, поскольку считали Россию конкурентом, а не противником, а Китай — менее серьёзным вызовом. При этом Россия и Китай времени не теряют: Россия модернизирует свои ядерные силы, а Китай намерен в 2035 году создать ядерную триаду, которая будет соответствовать системам России и США.

Поэтому, по выводу комиссии, США должны срочно модернизировать свою стратегию, чтобы справиться с обеими угрозами. То есть им нужно обеспечить себе возможность производить больше ядерного оружия, если это необходимо, и больше средств доставки — ракет, бомбардировщиков и подводных лодок.

Однако Штатам будет непросто восстановить позиции, предупреждает Джон Кайл. У США больше нет преимущества промышленной базы, им не хватает квалифицированной рабочей силы — от судостроителей до ученых-ядерщиков — в важных областях. Пробелы в цепочке поставок серьёзно повлияли на графики поставок нового оружия. Придётся увеличить и расходы на оборону, предупреждает он.