WSJ: Штаты не готовы противостоять сразу двум ядерным противникам
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не отказывается от идеи проведения товарищеского матча между сборными России и Турции.
Украинские власти решили отказаться от списка «международных спонсоров войны» в связи с давлением со стороны Китая и Франции.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.
Пользователи сервиса Playstation Network пожаловались на сбои в его работе.
Войска России 21 марта нанесли удар по заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, там производят детали для ракет, а также ремонтируют военную технику, сейчас в городе чувствуется запах гари, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.
Молдавский парламент принял декларацию о поддержке курса на евроинтеграцию — «за» проголосовали 54 из 101 депутата от правящей Партии действия и солидарности.
Никакой европеец не желает войны, этого хотят только «военные паразиты», заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт, комментируя RT заявления стран Запада о якобы подготовке России к конфликту с НАТО.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков находиться в постоянной боеготовности, чтобы отражать угрозы в адрес России.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, планируются ли ещё игры между сборными России и Сербии.
Запад, несмотря на антироссийские санкции, закупал с февраля 2022 года титан на сотни миллионов долларов в России.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о разгромной победе над Сербией в товарищеском матче.
Звучащие в Польше заявления о том, что Россия якобы готовится к агрессии против Запада, призваны отвлечь население от внутренних проблем, такой же тактики придерживаются и другие страны Европы, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Евросовет принял решение о старте переговоров с Боснией и Герцеговиной о вступлении страны в ЕС, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Немецкая газета Die Tageszeitung травит четырёх членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — они были наблюдателями на выборах президента России, а после пришли в эфир RT.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ряд стран оказывали сильное давление на сборную Сербии, чтобы она отказалась приезжать на товарищеский матч с командой России.
Политическое руководство Польши уже генетически пропитано мнимой «российской угрозой», очевидно, что Россия не готовится к агрессии против неё и других стран Запада, заявил RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны строят крупный медицинский центр для детей в Омске, новое медучреждение создаётся по поручению президента в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Бывший глава правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон сообщил о планах вновь баллотироваться на пост главы региона.
Сейчас от стран Запада звучит очень много военной риторики, но НАТО не подготовлено к конфликту, а Россия не намерена вторгаться в эти страны, заявила RT нидерландская независимая журналистка Соня ван ден Энде, подчеркнув, что эта военная риторика работает против людей в европейских странах.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, которая призвала США разрешить Украине использовать в противостоянии с Россией «всевозможное оружие и всевозможные тактики».
Защитник «Ростова» Максим Осипенко установил новый рекорд в составе сборной России во время товарищеского матча с Сербией.
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.
Российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
Не Россия готовится к войне со странами Запада, а НАТО готовится к войне против России — это видно по тому, как за последние три года многие западные страны совершенствуют оборонный сектор. Такое мнение в беседе с RT высказал итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди.
Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в домашнем товарищеском матче.
«Спартак» одержал победу над «Металлургом» в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Украина из-за отсутствия помощи США вынуждена принимать «трудные решения» об отводе войск, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, отметил, что Москва не советует проверять её готовность к жёсткому ответу.
Руководство США выдвинуло ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав не вести никаких мирных переговоров с Россией, в противном случае Вашингтон пригрозил Киеву отменить выделение $45 млрд «невоенных средств», утверждает американский журналист Сеймур Херш.
Российские и сербские болельщики вместе поют «Катюшу» на товарищеском матче между сборными России и Сербии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич присутствуют среди зрителей товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии.
Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла заявил, что Пентагон не рекомендует президенту Джо Байдену выводить войска из Ирака.
Оренбургская область примет участие в международной акции «Диктант Победы», которая состоится 26 апреля.
США не могут уже диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти — мир становится многополярным, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью для докпроекта «Нефть».
Украинские военные используют простые дроны-приманки, чтобы попытаться вскрыть системы ПВО России, сообщил специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Ярс.
В новом учебном году школы Кировской области планируют принять около 16 тыс. первоклассников, заявила зампред правительства региона Светлана Шумайлова.
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что первая пыльца появится в столичном регионе 26 марта.
«Автомобилист» обыграл СКА в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
США предложили союзникам выпустить гособлигации на сумму по меньшей мере в $50 млрд для поддержки Украины через замороженные российские активы.
Гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко рекомендовал следить за питанием весной, чтобы избежать обострения заболеваний.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку с рабочей поездкой, он проверил ход строительства новых домов и текущие восстановительные работы.
Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил российских пранкеров в совершении звонков якобы от лица главы Комиссии Африканского союза.
Физический реабилитолог, тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги София Агапова посоветовала не мыть голову над ванной, так как слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч.
Соединённые Штаты не смогут вынудить страны Ближнего Востока двигаться в русле их интересов в отношении нефтедобычи.
Педагог, автор курса «Противодействие буллингу в школе» Тимофей Фокин рекомендовал чаще разговаривать с ребёнком на различные темы для профилактики травли сверстниками.
В Московской области откроют 12 импортозамещающих предприятий по выпуску строительных материалов.
Главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) д. м. н., профессор Наталья Ильина рассказала об эффективном методе лечения аллергии.