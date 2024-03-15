WION: конфликт на Украине возродил страхи о ядерной войне

В своём новом интервью президент Владимир Путин вновь предупредил Запад о том, что его страна готова к ядерной войне. После начала спецоперации на Украине Москва активизировала испытания баллистических ракет нового поколения — и на этом фоне вновь возрождаются страхи о возможном применении ядерного оружия, передаёт WION. В то же время Россия объявила о разработке космического проекта по размещению ядерной энергоустановки на Луне в сотрудничестве с Китаем.
Конфликт на Украине привёл к возрождению страхов, касающихся возможного применения ядерного оружия. Через три недели после начала спецоперации Россия заявила, что она нанесла удар с использованием гиперзвуковых ракет своей системы «Кинжал», чтобы уничтожить подземный склад оружия на западе Украины.
Этот удар ознаменовал первое применение в ходе конфликта на Украине современной системы вооружений, которая может быть оснащена ядерными боеголовками. А затем в апреле Министерство обороны России провело испытания новой ядерной ракеты большой дальности «Сармат», которую западные аналитики прозвали «Сатана-2».
Это преподносится как недвусмысленная угроза врагам России, и особенно Соединённым Штатам, — Путин назвал это оружие непобедимым. Оно относится к российским ракетам нового поколения, в число которых также входят гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Авангард».
А в марте нынешнего года Министерство обороны России объявило об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ядерной ракеты «Ярс». Это заявление было сделано всего через день после того, как Путин выступил с предупреждением относительно ядерного конфликта.
«Ярс» может использоваться в качестве носителя сразу нескольких ядерных боеголовок, каждая из которых способна затем поражать разные цели. Мир смог воочию увидеть эту ракету длиной 23 метра во время военного парада, который проходил в День Победы на Красной площади в Москве в прошлом году. После проведения этих испытаний Путин ещё больше усилил свой ядерный арсенал.
Однако ядерный потенциал России не ограничивается лишь зонами боевых действий. К 2035 году Россия и Китай планируют разместить ядерную энергоустановку на Луне. Как заявил глава российского космического агентства «Роскосмос» Юрий Борисов, Москва и Пекин вместе работают над лунной программой и в ходе этой работы Россия смогла внести свой вклад благодаря опыту в сфере применения ядерной энергии в космосе.
Амбиции Москвы в ядерной сфере растут накануне президентских выборов в России. После начала спецоперации на Украине в 2022 году Путин уже неоднократно заявлял о готовности применить ядерное оружие. В последнем интервью российским государственным СМИ, которое состоялось 13 марта, Путин сказал, что Москва готова применить ядерное оружие в том случае, если возникнет угроза для существования России как государства, но что такой необходимости ещё никогда не возникало.
Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причинённые советскому народу беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны, напомнила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требование Европарламента вернуть румынской стороне переданное в 1916 году золото.
Израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке в Газе, где собралась толпа людей, ожидающих гуманитарную помощь, сообщает Al Jazeera. По данным палестинского Минздрава, погибли по меньшей мере 12 человек, ещё 100 получили ранения.
На территории Белгородской области украинских войск нет, бой идёт за пределами региона, заявил губернатор Вячеслав Гладков, посетивший Грайворонский городской округ. Вместе с начальником региональной безопасности он проехал сёла Гора-Подол, Глотово и Козинку.
Конгрессу США нужно сначала принять бюджет федерального правительства на 2024 финансовый год, а уже потом обсуждать запрос на новые средства для военных поставок на Украину, считает спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Два бомбардировщика Ту-95 ВКС России пролетели неподалёку от зон противовоздушной обороны США и Канады. Об этом сообщил глава Северного командования американских вооружённых сил (NORTHCOM) генерал Грегори Гийо.