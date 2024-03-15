WION: конфликт на Украине возродил страхи о ядерной войне

В своём новом интервью президент Владимир Путин вновь предупредил Запад о том, что его страна готова к ядерной войне. После начала спецоперации на Украине Москва активизировала испытания баллистических ракет нового поколения — и на этом фоне вновь возрождаются страхи о возможном применении ядерного оружия, передаёт WION. В то же время Россия объявила о разработке космического проекта по размещению ядерной энергоустановки на Луне в сотрудничестве с Китаем.

Конфликт на Украине привёл к возрождению страхов, касающихся возможного применения ядерного оружия. Через три недели после начала спецоперации Россия заявила, что она нанесла удар с использованием гиперзвуковых ракет своей системы «Кинжал», чтобы уничтожить подземный склад оружия на западе Украины.



Этот удар ознаменовал первое применение в ходе конфликта на Украине современной системы вооружений, которая может быть оснащена ядерными боеголовками. А затем в апреле Министерство обороны России провело испытания новой ядерной ракеты большой дальности «Сармат», которую западные аналитики прозвали «Сатана-2».



Это преподносится как недвусмысленная угроза врагам России, и особенно Соединённым Штатам, — Путин назвал это оружие непобедимым. Оно относится к российским ракетам нового поколения, в число которых также входят гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Авангард».



А в марте нынешнего года Министерство обороны России объявило об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ядерной ракеты «Ярс». Это заявление было сделано всего через день после того, как Путин выступил с предупреждением относительно ядерного конфликта.



«Ярс» может использоваться в качестве носителя сразу нескольких ядерных боеголовок, каждая из которых способна затем поражать разные цели. Мир смог воочию увидеть эту ракету длиной 23 метра во время военного парада, который проходил в День Победы на Красной площади в Москве в прошлом году. После проведения этих испытаний Путин ещё больше усилил свой ядерный арсенал.



Однако ядерный потенциал России не ограничивается лишь зонами боевых действий. К 2035 году Россия и Китай планируют разместить ядерную энергоустановку на Луне. Как заявил глава российского космического агентства «Роскосмос» Юрий Борисов, Москва и Пекин вместе работают над лунной программой и в ходе этой работы Россия смогла внести свой вклад благодаря опыту в сфере применения ядерной энергии в космосе.



Амбиции Москвы в ядерной сфере растут накануне президентских выборов в России. После начала спецоперации на Украине в 2022 году Путин уже неоднократно заявлял о готовности применить ядерное оружие. В последнем интервью российским государственным СМИ, которое состоялось 13 марта, Путин сказал, что Москва готова применить ядерное оружие в том случае, если возникнет угроза для существования России как государства, но что такой необходимости ещё никогда не возникало.



Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.