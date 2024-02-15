Das Erste: немецкие политики спорят о том, нужны ли Европе свои ядерные бомбы

Выступление Трампа вызвало сомнения в надёжности США как партнёра по НАТО. В результате в Германии вспыхнули противоречивые дебаты о необходимости собственного ядерного оружия в Европе, сообщает Das Erste. Политики разошлись во мнениях: одни сочли, что самое время наращивать вооружения, другие — что больше ядерных бомб не сделают безопаснее ни мир, ни Европу.

После речи Трампа возникли большие сомнения в надёжности США как партнёра по НАТО. На этом фоне ведущий кандидат от СДПГ на европейских выборах Катарина Барли спровоцировала противоречивые дебаты своим заявлением о собственных ядерных бомбах ЕС, сообщает Das Erste. По её мнению, учитывая недавние заявления Дональда Трампа о НАТО, на ядерную защиту со стороны США больше рассчитывать нельзя.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заметил, что США по-прежнему заинтересованы в том, чтобы в значительной степени обеспечить ядерное сдерживание. Министр финансов Германии Кристиан Линднер также призвал к тому, чтобы стратегические ядерные силы Франции и Великобритании «и дальше рассматривались как элемент европейской безопасности под зонтиком НАТО». По словам Линднера, теперь встаёт вопрос о политических и финансовых условиях, при которых Париж и Лондон будут готовы сохранить или расширить свой собственный стратегический потенциал для обеспечения коллективной безопасности.

Политик ХДС Вадефуль в ответ поинтересовался, согласовано ли это с Францией, у которой уже есть ядерное оружие, и считает ли канцлер Шольц, что сдерживающее влияние американского оружия может быть заменено сопоставимым арсеналом ЕС. Эксперт по внешней политике СДПГ Ральф Штегнер уверен, что нет никакой необходимости в европейской ядерной державе — «это было бы противоположно европейской безопасности».

Сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван обвинил СДПГ в саботаже. По его словам, «правильный ответ на глупости Трампа — это не ядерное вооружение, а политика деэскалации и разрешения гражданских конфликтов», потому что «больше ядерных бомб не сделают мир безопаснее».

Напротив, главный кандидат от ХСС на европейских выборах Манфред Вебер придерживается мнения, что Европа должна стать настолько сильной в военном отношении, чтобы никто не хотел с ней соперничать, а сдерживание включает в себя и ядерное оружие. «Сейчас, когда Дональд Трамп открыто ставит под сомнение роль США как защитной державы, самое время это сделать», — подчеркнул Вебер.