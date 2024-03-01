La Razón: предупреждение Путина посеяло страх на Западе

Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, пишет La Razón. «Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — говорится в статье.

Президент России Владимир Путин обычно тщательно взвешивает свои слова на публике, пишет испанская газета La Razón.



Он знает, как просчитать каждое молчание, каждое сообщение, каждую угрозу, чтобы НАТО и Евросоюз точно поняли, что он хочет сказать и как далеко готов зайти. При этом он всегда оставляет небольшой задел неопределённости.



Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, отмечается в статье.



«Похоже, впервые сложился консенсус относительно того, что мы имеем дело не с простой бравадой. Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — пишет La Razón.