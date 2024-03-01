La Razon Оригинал

La Razón: предупреждение Путина посеяло страх на Западе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, пишет La Razón. «Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — говорится в статье.
La Razón: предупреждение Путина посеяло страх на Западе
AP
Президент России Владимир Путин обычно тщательно взвешивает свои слова на публике, пишет испанская газета La Razón.

Он знает, как просчитать каждое молчание, каждое сообщение, каждую угрозу, чтобы НАТО и Евросоюз точно поняли, что он хочет сказать и как далеко готов зайти. При этом он всегда оставляет небольшой задел неопределённости.

Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, отмечается в статье.

«Похоже, впервые сложился консенсус относительно того, что мы имеем дело не с простой бравадой. Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — пишет La Razón.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
La Razon Испания Европа
теги
Владимир Путин Евросоюз Запад НАТО Россия Федеральное Собрание ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров