NYP: мигранты повсюду — отели Нью-Йорка стали переоборудовать в приюты

Новой приметой времени в Нью-Йорке стало превращение отелей в центры размещения мигрантов. Местные жители опечалены тем, что политика городских властей привела к тому, что Бродвей становится районом для мигрантов, сообщает газета New York Post. Уже более 100 городских гостиниц переоборудовали в приюты.

Нью-Йорк трещит по швам от наплыва мигрантов. Как выяснила газета New York Post, новой приметой времени стало превращение отелей города в центры для размещения мигрантов.

Гостиницам проще получать деньги от города и гарантировать заполнение всех номеров. Газета приводит в пример шикарный отель The Square в самом центре Бродвея, который уже больше года функционирует в качестве приюта для мигрантов.

На его странице в соцсети появилась надпись: «Для наших дорогих гостей с глубоким прискорбием сообщаем, что отель The Square будет закрыт в обозримом будущем». А на сайте руководство приносит извинения за внешний вид заведения. На входе теперь дежурит представитель нацгвардии и висит предупреждение, что мотоциклы перед отелем будут вывезены.

«Эти отели могли бы сейчас успешно заниматься туристическим бизнесом», — пояснила NYP Николь Гелинас, старший научный сотрудник в Манхэттенском институте. «Но гарантированная 100-процентная заполняемость за счёт городских средств и отсутствие необходимости предоставлять традиционные гостиничные услуги — это слишком выгодная сделка, чтобы от неё отказываться».

Жители мегаполиса опечалены тем, что нынешняя политика городских властей превращает Бродвей в район для мигрантов.

«Мы считаем район Бродвей ключевым для экономики города. Во всём мире есть только один Бродвей!» — приводит NYP слова председателя консервативной партии штата Джареда Кассара. Он подчеркнул, что случай с The Square — это очередной удар по Большому Яблоку. До этого в приют для мигрантов был переоборудован исторический отель Roosevelt рядом с Центральным вокзалом.

Нью-йоркцы с пониманием относятся к бедам мигрантов, но не согласны с тем, во что превращают их город. «Я чуткий человек», — сказала местная пенсионерка изданию. «Но мэр не справляется с этим (миграционным кризисом. — ИноТВ) должным образом. Президент не справляется с этим должным образом».

Представитель мэрии подтвердил NYP, что отель The Square служит убежищем для мигрантов уже год. При этом уже более 100 городских гостиниц были переоборудованы в приюты для мигрантов, прибывших в США через южную границу.

Издание отмечает, что многие отели охотно идут на такой шаг, поскольку индустрия до конца так и не восстановилась после пандемии коронавируса. Ранее городские власти уже платили гостиницам за предоставление временного жилья выздоравливающим пациентам с COVID и бездомным.

По информации NYP, город продлил контракты с гостиничной ассоциацией на три года на аренду отелей, переоборудованных в приюты. Это обошлось казне в $1,3 млрд — почти в пять раз больше первоначальной сделки в размере $275 млн.

Глава гостиничной ассоциации Нью-Йорка Виджей Дандалани пояснил, что отели вносят свою лепту, чтобы справиться с миграционным кризисом: «Мы надеемся, что, когда этот кризис утихнет, отели получат помощь от города и штата, например снижение налогов, чтобы они также могли восстановиться».

Газета напоминает, что только за последние два года в Нью-Йорк прибыло почти 200 тыс. мигрантов. Городские приюты оказались переполнены, поэтому местные власти решили обратиться к услугам отелей.

По последним данным, город тратит более $387 в день на размещение каждой семьи мигрантов. Эти деньги, разумеется, из карманов налогоплательщиков.