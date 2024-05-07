NYP: мигранты повсюду — отели Нью-Йорка стали переоборудовать в приюты
Посольство России в Южно-Африканской Республике с иронией восприняло пост центра Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в соцсети X об американце Алане Шепарде, ставшем первым человеком в космосе.
Американский военнослужащий, которого задержали в России по обвинению в краже, приехал из Южной Кореи по собственному желанию.
Колебания земной поверхности зарегистрировали у берегов Камчатки. Магнитуда землетрясения составила 4,6.
Открытое горение в семи садовых товариществах, расположенных в районе города Вихоревки Иркутской области и 35-го км трассы Тулун — Братск, ликвидировано.
Вооружённые силы Соединённых Штатов уничтожили беспилотный летательный аппарат движения «Ансар Аллах» (хуситы) над Красным морем.
Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке, а также украинское консульство предприняли попытку сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.
Соединённые Штаты нуждаются в «позиции силы» для продвижения своих норм и стандартов в информационной среде.
Участники пропалестинской демонстрации, разбившие палаточный лагерь в студенческом городке Рутерсейланде Амстердамского университета, подверглись атаке со стороны неизвестных.
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в городе Валуйки Белгородской области.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес начинает рабочий визит в Россию. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил сам кубинский лидер.
Министерство обороны США «принимает во внимание», что поставляемая «иностранным партнёрам» американская военная техника может быть захвачена, а применяемые в ней технологии — получены сторонним государством.
Проект соглашения о перемирии в секторе Газа предусматривает выезд из палестинского анклава не менее 50 раненых боевиков палестинского движения ХАМАС.
Военнослужащие из Соединённых Штатов и России находятся вдали друг от друга на военной базе в Нигере.
Великобритания не будет представлена на инаугурации президента России Владимира Путина.
Освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников стало одним из пунктов проекта соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве.
Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным уйдёт в отставку во вторник, 7 мая, после инаугурации главы государства Владимира Путина.
Проект соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС предполагает обмен телами и останками погибших с каждой из сторон.
Перемирие в секторе Газа предполагает проход в анклав 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.
Соединённые Штаты, Египет, Катар, а также ООН гарантируют выполнение соглашения об установлении перемирия в секторе Газа.
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о ничьей с ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.
Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритания, во вторник парламентариям доложат о массовой утечке данных.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта, что палестинское движение согласно на прекращение огня в секторе Газа.
В Москве нашли труп экс-председателя совета директоров «Норникеля» Александра Филипьева.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Рубином» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Объявленные Россией ядерные учения — это предупреждение всем странам НАТО, которые продолжают поставку оружия на Украину, заявил в эфире французского LCI эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении от «Локомотива» в матче 27-го тура РПЛ.
При атаке украинским дроном в Белгородской области погибли семь человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Киева, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Аль-Хиляль» победил «Аль-Ахли» в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Московская компания по производству высокотехнологичных устройств в I квартале 2024 года в 11 раз увеличила выпуск касс самообслуживания, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали жителям региона об опасности клещей.
Россия проинформировала Госдеп о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона.
Российские системы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью.
Компании Московской области заключили 34 экспортных контракта в I квартале 2024 года, заявила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о более чем 2 млн человек, посетивших парки региона с 29 апреля по 5 мая.
Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова дала рекомендации по выбору вклада.
Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова рассказала о вреде для здоровья излишнего использования кондиционера в помещении.
Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачёва рекомендовала ограничить в рационе продукты с насыщенными жирами.
Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова заявила, что кошка может на короткое время остаться дома одна.
В Министерстве строительства Московской области рассказали о переселении 245 человек из аварийных домов.
В Москве на сцене выставки-форума «Россия» вручили награды участникам акции «Песни нашего полка».
В Астраханской области анонсировали программу праздничных мероприятий в День Победы.
В Министерстве культуры Ставропольского края рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы.
Согласно новому исследованию, Санкт-Петербург стал лидером по числу вакансий для соискателей с инвалидностью среди регионов Северо-Западного федерального округа.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске Краснодарского края.
Главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал о важности удаления налёта с зубов перед сном.
Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова перечислила полезные и негативные факторы нахождения на солнце.
Документальный фильм Виктории Гармашовой «Илья Репин в Самарской Луке» получил главный приз XXI Международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!» в Санкт-Петербурге.
Руководитель юридической компании Сергей Гаврюшкин рассказал о сроках начисления штрафов за задолженность по коммунальным платежам.