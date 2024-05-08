«Война идёт на нашу землю» — экс-генерал предрёк Америке теракты
Дата публикации 06 мая 2024 года.
Электро- и водоснабжение осуществляется в находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов.
Директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил в беседе с RT, что в период майских праздников, особенно во время массовых мероприятий и празднований, таких как 9 Мая, возрастает риск столкнуться с различными видами мошенничества.
Взрыв раздался в городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима. Информацию об этом приводит украинское издание «Общественное».
Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали гражданина Литвы, которого подозревают в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года.
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Американский предприниматель Илон Маск заслуживает доверия в вопросе «давно ушедших с Марса цивилизаций».
Авария произошла в Хабаровском крае, где столкнулись грузовик и грузовой поезд. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Взрывы раздались в Полтавской области, расположенной в центральной части Украины. Соответствующие данные предоставило украинское издание «Общественное».
Режим предупреждения о ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Такую информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Взрыв раздался в городе Харькове, расположенном на востоке Украины. Такую информацию приводит украинское издание «Общественное».
Сирены ракетной опасности активировали в Белгороде и Белгородском районе. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Президент США Джо Байден не может иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, а также лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном ввиду своей некомпетентности. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
Количество погибших в результате наводнений на юге Бразилии увеличилось до 95. Об этом сообщил губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением сёл Котляровка в Харьковской области и Соловьёво в Донецкой Народной Республике.
Вопрос об отстранении от должности спикера палаты представителей Майкла Джонсона могут не вынести на голосование в конгрессе США.
Украинские войска нанесли удар по расположенной в Луганске нефтебазе, предположительно, ракетами ATACMS.
Взрывы раздались в ночь на 8 мая в подконтрольном киевскому режиму посёлке Белозёрка около Херсона.
Состояние сотрудников нефтебазы в Луганске, пострадавших при атаке со стороны Вооружённых сил Украины, оценивается как средней степени тяжести.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с вступлением в должность президента России.
Пять сотрудников нефтебазы в Луганске, подвергшейся ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины, по предварительным данным, получили ранения.
Режим предупреждения о ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя 20 минут после объявления.
Жители Луганска могли пострадать в результате удара Вооружённых сил Украины по расположенной в городе нефтебазе.
Судебное заседание по делу о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами не состоится 20 мая 2024 года. Федеральный судья Эйлин Кэннон приняла решение отложить судебный процесс.
ПСЖ уступил «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом проинформировал в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Компания «Граталь» получила добро на приобретение доли в ООО «Газпромнефть — битумные материалы» у Gazprom Neft International. Соответствующий указ подписал 7 мая президент России Владимир Путин.
Ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН) с 2025 года вырастут. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о впечатлениях после посещения инаугурации президента России.
ВСУ открыли огонь по Луганску, предположительно, из ATACMS, сообщила «Военная хроника».
«Боруссия» обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал подлым натиском на историческую правду запрет Берлина на использование атрибутики Великой Победы на праздновании 8 и 9 мая.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил обстрел ВСУ нефтебазы в Луганске.
Президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений граждан в общем объёме.
Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар перед матчем 24-го тура Первой лиги с участием махачкалинского «Динамо» и «Химок».
В Луганске прозвучало два взрыва, сообщает корреспондент RT.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о смягчении дисквалификации главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.
В ХАМАС сообщили о смерти одной из удерживаемых в секторе Газа заложниц.
Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Глава Euroclear Валери Убрэн заявила в интервью Echo, что изъятие российских активов откроет ящик Пандоры, а потому депозитарий борется против попыток конфискации средств.
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о проблемах клуба в текущем сезоне.
Российская журналистка и правозащитница Ева Меркачёва и юрист Екатерина Гордон поручились за журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Рубина»
В Пентагоне не фиксируют признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг турнира категории «Мастерс» в Риме.
Верховный суд ДНР вынес приговор снайперу 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Владиславу Чернокнижному — ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы.
«Аль-Вахда» обыграла «Аль-Наср» в матче чемпионата ОАЭ.
Пентагон начал расследование для установления обстоятельств поездки в Россию арестованного во Владивостоке американского военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Белоруссия не будет рисовать никаких линий и мгновенно ответит на военную агрессию извне, заявил президент республики Александр Лукашенко.