Байден проигрывает во всех крупных опросах, что неудивительно, учитывая, что жизнь американцев становится всё хуже, сообщает Fox News. Страна переживает один из самых болезненных инфляционных периодов в истории, поэтому народ потерял веру в нынешнего президента.

Неудивительно, что Байден сейчас проигрывает почти во всех крупных опросах общественного мнения. Посмотрите на опрос Расмуссена — там Джо Байден проигрывает двузначными цифрами. Он снизился на десять (пунктов. — ИноТВ).

Но не только физический и умственный упадок влияют на отставание Байдена. Согласно новому опросу телеканала ABC, избиратели доверяют больше Дональду Трампу с разницей в восемь пунктов, когда речь заходит о законности, правопорядке, преступности и безопасности.

Трамп выше на 17 пунктов в вопросе иммиграции, на семь пунктов — в вопросах положения Америки в мире, на 14 пунктов — в вопросе инфляции и экономики. Помните, стратег-демократ Джеймс Кэрилл когда-то заявил: «Это же экономика, глупцы». Вот что решает судьбу выборов.

Что ж, ещё один опрос от (Института. — ИноТВ) Гэллапа показал, что вера американцев в экономическое руководство Байдена находится на исторически низком уровне. Американцы сейчас переживают один из самых болезненных инфляционных периодов в истории, и с каждым днём ситуация становится всё хуже. Каждый год становится всё хуже.

Дата выхода в эфир 07 мая 2024 года.