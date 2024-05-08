Fox News: Байден проигрывает во всех опросах

Байден проигрывает во всех крупных опросах, что неудивительно, учитывая, что жизнь американцев становится всё хуже, сообщает Fox News. Страна переживает один из самых болезненных инфляционных периодов в истории, поэтому народ потерял веру в нынешнего президента.
Неудивительно, что Байден сейчас проигрывает почти во всех крупных опросах общественного мнения. Посмотрите на опрос Расмуссена — там Джо Байден проигрывает двузначными цифрами. Он снизился на десять (пунктов. — ИноТВ).
Но не только физический и умственный упадок влияют на отставание Байдена. Согласно новому опросу телеканала ABC, избиратели доверяют больше Дональду Трампу с разницей в восемь пунктов, когда речь заходит о законности, правопорядке, преступности и безопасности.
Трамп выше на 17 пунктов в вопросе иммиграции, на семь пунктов — в вопросах положения Америки в мире, на 14 пунктов — в вопросе инфляции и экономики. Помните, стратег-демократ Джеймс Кэрилл когда-то заявил: «Это же экономика, глупцы». Вот что решает судьбу выборов.
Что ж, ещё один опрос от (Института. — ИноТВ) Гэллапа показал, что вера американцев в экономическое руководство Байдена находится на исторически низком уровне. Американцы сейчас переживают один из самых болезненных инфляционных периодов в истории, и с каждым днём ситуация становится всё хуже. Каждый год становится всё хуже.
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