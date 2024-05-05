ABC News: конкурентоспособность Байдена вызывает растущие сомнения у американцев
В преддверии президентских выборов в США, до которых осталось полгода, телеканал ABC News и компания Ipsos провели опрос общественного мнения. Согласно исследованию, если исключить людей, которые заявляют, что не будут голосовать, то Дональд Трамп получает поддержку 46%, а Джо Байден — 44% взрослых избирателей.
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