Вашингтон и Киев работают над двусторонним соглашением о безопасности, которое призвано надолго удержать Америку в украинском конфликте, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. Президенты Джо Байден и Владимир Зеленский стремятся успеть до выборов в США в ноябре, так как Дональд Трамп и Республиканская партия на данный момент занимают на них лидирующие позиции.
Одобрение конгрессом США дополнительной военной помощи Украине вызвало ликование в Киеве. «Эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы Украины, и у нас будет шанс на победу», — заявил тогда Владимир Зеленский. Однако, как отмечает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин, эта версия «умерла быстрой и тихой смертью».
Военные эксперты и аналитики пришли к выводу, что помощь в размере $61 млрд закончится уже к концу 2024 года и не помешает России победить. Очевидно, этой суммы недостаточно для долгосрочных обязательств. Однако на выходных Зеленский произвёл фурор: он заявил, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, чтобы, как пишет Девлин, надолго удержать Америку в войне.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавляет украинских переговорщиков уверен в заключении сделки в ближайшем будущем — Вашингтон и Киев мотивированы выборами в ноябре. Бывший президент США Дональд Трамп и Республиканская партия на данный момент занимают на них лидирующие позиции.
Девлин полагает, что в случае победы Трамп может согласиться на определённый масштаб помощи Украине, возможно, в виде кредита. Впрочем, он всё ещё видит необходимость дистанцировать США от далёкого конфликта в Восточной Европе.
Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб заявил, что Россия и Китай разрабатывают и развёртывают противокосмические вооружения как наземного, так и орбитального базирования.
Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России. Копия обращения на имя председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева есть в распоряжении RT.
Министерство финансов США заявило, что в рамках введённых американской стороной санкций против российской авиакомпании «Победа» предусмотрен период, за который надо выполнить все имеющиеся операции в отношении компании из России.
В Государственном департаменте США заявили, что очередные американские ограничения против России преследуют целью подорвать производство энергии в стране. В частности, удар направлен на российский проект «Арктик СПГ — 2».