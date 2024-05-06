NBC: повторная схватка Байдена и Трампа не находит среди избирателей большого энтузиазма
За шесть месяцев до дня выборов американские избиратели сталкиваются с президентской гонкой, «под поверхностью которой царит неопределённость». Впервые за более чем столетие жители США будут выбирать между двумя кандидатами, которые уже занимали пост главнокомандующего, пишет NBC.
Ссылки по теме
-
Hill: Рэнд Пол раскритиковал Байдена за траты на Украину
-
ABC News: конкурентоспособность Байдена вызывает растущее сомнение у американцев
-
IP: защита Украины и Европы не входит в приоритеты США независимо от исхода президентских выборов
-
«Европа должна платить»: Трамп «постарается помочь» Киеву, только если это сделает и ЕС