NBC: повторная схватка Байдена и Трампа не находит среди избирателей большого энтузиазма

Результаты предстоящих президентских выборов в США остаются неопределёнными. Во многом их результат будут определять избиратели, у которых ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не вызывают особого доверия, сообщает NBC со ссылкой на собственные опросы.

За шесть месяцев до дня выборов американские избиратели сталкиваются с президентской гонкой, «под поверхностью которой царит неопределённость». Впервые за более чем столетие жители США будут выбирать между двумя кандидатами, которые уже занимали пост главнокомандующего, пишет NBC.

Но давно ожидаемая повторная схватка Джо Байдена и Дональда Трампа вызывает раздражение у американцев. Интерес к выборам достиг 20-летнего минимума, упав до 64% по сравнению с 2020 годом, и большинство зарегистрированных избирателей отрицательно относятся к обоим политикам, отмечает телеканал со ссылкой на собственные опросы.

Эти же исследования показывают, что Трамп продолжает сохранять небольшой разрыв от Байдена. За экс-президента готовы отдать голос 46% американцев, а за действующего главу государства — 44%.

При этом опросы показывают, что большинство американцев не одобряют работу Байдена на посту. Трамп использует это народное недовольство, чтобы обставлять соперникам по таким вопросам, как экономика и граница.

Если не произойдёт больших перемен, исход выборов будут решать американцы, которые негативно относятся как к Байдену, так и к Трампу. При этом четверть избирателей заявляют, что могут изменить своё мнение до дня выборов, обращает внимание NBC.