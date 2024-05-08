Das Erste: визит Си в Сербию неслучайно «совпал» с годовщиной американских бомбардировок

Благодаря многовекторной внешней политике Белграда, Китай и Сербию связывает экономическое сотрудничество и «железная дружба», отмечает немецкий телеканал Das Erste. Однако нынешний визит Си Цзиньпина в Сербию связан не только с торговлей: невозможно считать случайным тот факт, что он «совпадает» с 25-й годовщиной бомбардировок НАТО, когда из-за удара США по китайскому посольству погибло несколько человек.

Сербию и Китай связывает «железная дружба», как утверждают и в Пекине, и в Белграде. Сербское население знакомо с этим выражением по крайней мере с 2016 года: тогда Китай сделал первую крупную и прямую инвестицию в страну — купил сталелитейный завод в Смедерово и спас его от банкротства, поясняет телеканал Das Erste. Сейчас Китай является вторым по значимости торговым партнёром Сербии.

По словам президента Сербии Александра Вучича, объём торговли между двумя странами составляет $6,1 млрд в 2023 году. Экспорт Сербии в Китай также вырос в несколько раз за последние годы — с $6,4 млн в 2012 году до $1,2 млрд в 2023-м.

Подобные стратегические партнёрства перетасовывают карты для следующих раундов политического покера. Сербский эксперт по Китаю Стефан Владисавлев называет это «многовекторной внешней политикой», заключающейся в балансировании между Западом и Востоком, Европой и Азией.

«Тайвань — это Китай, и точка», — заявил Вучич по китайскому государственному телевидению, полностью соглашаясь с позицией Пекина. И он ожидает того же в ответ, когда речь заходит о Косове, бывшей сербской провинции, которая с 2008 года претендует на статус независимой страны, которую не признаёт Сербия — и, конечно, не признаёт Китай. Полгода назад Сербия подписала с Китаем соглашение о свободной торговле, которое должно вступить в силу в июле.

Однако китайский лидер Си Цзиньпин наносит визит в Белград не просто в качестве торгового партнёра. Никто не считает совпадением тот факт, что он приземляется в сербской столице ровно через 25 лет после бомбардировки китайского посольства в Белграде. Бомбы НАТО, сброшенные истребителями ВВС США, попали в посольство во время войны в Косове в 1999 году. Тогда погибли три китайских журналиста. Занимавший на тот момент пост президента США Билл Клинтон принёс извинения, заявив, что бомбардировка была случайностью, как утверждало НАТО. Однако Китай эти извинения не принял.