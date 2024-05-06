Le Télégramme: визит Си Цзиньпина в Европу служит подготовкой к встрече с Путиным

Европейское турне китайского лидера Си Цзиньпина станет подготовкой к скорому визиту президента Владимира Путина в Китай, приводит Le Télégramme мнения экспертов. По их словам, главной темой станет Украина, однако глава КНР не намерен менять своей позиции и продолжает поддерживать Москву.

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Венгрию и Сербию, пишет Le Télégramme. Он намерен наладить отношения и укрепить связи с ЕС, чтобы компенсировать напряжённость в отношениях с Вашингтоном, однако не готов отказать Москве в поддержке.

Сперва китайский лидер посетит Париж, где празднуют 60-летие дипломатических отношений с Пекином. Согласно заявлению канцелярии Макрона, главной темой их встречи станет Украина. Французский президент хочет призвать Си Цзиньпина использовать рычаги давления на Москву и заставить её изменить планы, чтобы способствовать завершению украинского конфликта.

Однако эксперты отмечают, что Китай не собирается менять свою позицию по Украине. С начала СВО руководство страны никогда не осуждало действия Кремля и формально придерживается нейтралитета. Прочность российско-китайских отношений подтверждает запланированная на май поездка Владимира Путина в Китай. Некоторые аналитики считают, что Си Цзиньпин не станет посланником европейцев, а скорее, наоборот, передаст им сообщение Москвы.

Более тёплая атмосфера ожидается в Венгрии и Сербии, которые поддерживают дружественные отношения с Пекином и Москвой. Посещение Белграда приурочено к 25-летней годовщине натовских бомбардировок китайского посольства. По мнению экспертов, такое напоминание об угрозе, которую представляет НАТО для международной безопасности, также послужит подготовкой к визиту Путина.