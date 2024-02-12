Орбан: для Украины единственный способ выжить — стать нейтральным буфером между Россией и Западом

ЕС «потеряет» Сербию, если не примет её в ближайшее время, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью. И это должно произойти до принятия Украины, приводит анонс его слов Politico. Он объясняет: если Украина будет стремиться стать членом ЕС и НАТО, она будет вновь и вновь терять территории.
«Мы должны завершить старую задачу расширения, прежде чем начать новое расширение с Украиной. Если мы не интегрируем Сербию как можно скорее, мы потеряем её», — сказал Орбан в интервью, анонс которого приводит Politico. Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но одобрение её кандидатуры застопорилось. «У Сербии есть другие варианты. Только что было заключено соглашение о свободной торговле с Китаем», — сказал Орбан.
Орбан также отверг надежду Киева победить Россию и вступить в ЕС, заявив, что единственный способ выжить для Украины — это стать «буферной зоной между Россией и Западом».
«Если это не сработает, Украина продолжит терять территории. Россия будет уничтожать Украину снова, и снова, и снова. Россия никогда не допустит, чтобы на её границах находился такой член ЕС и НАТО, как Украина, никогда», — сказал он.
Орбан добавил, что Россия не воспринимает Европу всерьёз, потому что ЕС слишком слаб в военном отношении, пишет Politico.
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