L’Express: послание Си Цзиньпина Западу предельно ясно — от поддержки России он отказываться не намерен

21:22
Елисеева переизбрали на пост главы Европейской федерации самбо
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев переизбран на пост главы Европейской федерации самбо.
21:17
МИД России призывает Мексику исключить необоснованные отказы во въезде россиянам
Россия призывает власти Мексики исключить случаи необоснованных отказов во въезде в страну россиянам, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
21:09
Десайи посоветовал Мбаппе перейти в клуб из Саудовской Аравии
Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи дал совет нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе касаемо его будущего.
21:06
Траты россиян на заказ блюд и продуктов онлайн выросли на 25%
Согласно новому исследованию, траты россиян на заказ блюд и продуктов онлайн в январе — апреле 2024 года выросли на 25% и составили 20 тыс. рублей в месяц на семью.
21:03
В МИД России рекомендовали россиянам учитывать риски при поездках в Мексику
В МИД России рекомендовали россиянам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику.
21:00
Сомнолог Полуэктов рассказал о причинах повторяющихся снов
Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, почему могут повторяться сны.
20:58
«Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала ЛЧ
Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
20:54
Психолог Девятка посоветовала вести еженедельный график
Психолог Анна Девятка посоветовала вести еженедельный график, чтобы обеспечить баланс работы и отдыха.
20:53
Учительница Путина Вера Гуревич заявила, что он всегда был защитником
Классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что российский лидер никогда не был задирой.
20:50
Психолог Самбурский рассказал, как наладить режим после длинных праздников
Психолог Станислав Самбурский рассказал, как вернуться к привычному режиму после длинных праздников.
20:48
Габулов: в нашем чемпионате один топ-тренер — Семак
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов назвал топ-тренера в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:44
Захарова заявила, что власти Великобритании захлёбываются в русофобии
Власти Великобритании буквально захлёбываются в русофобии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
20:42
Космонавт Артемьев поздравил жителей Севастополя с 80-летием освобождения города
Лётчик-космонавт Олег Артемьев поздравил жителей Севастополя с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
20:39
Пушилин сообщил о смерти мирного жителя ДНР и ранении ещё четырёх при обстрелах
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти мирного жителя республики и четырёх пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ.
20:37
В районах Ямала начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны
В районах Ямало-Ненецкого автономного округа начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. В акции участвуют волонтёры, главы муниципалитетов, работники культуры, местные жители.
20:32
Фёдор Емельяненко признался, что перешёл в MMA из-за нужды
Четырёхкратный чемпион мира по самбо, известный российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, когда решился на переход в смешанные единоборства.
20:31
Польский судья Шмидт объяснил, почему уехал из страны
Польский судья Томаш Шмидт, который попросил политубежища в Белоруссии, объяснил, почему уехал из страны в интервью корреспонденту RT Косте Придыбайло.
20:28
Врач Морозова перечислила мифы о вакцинации
Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к.м.н. Екатерина Морозова назвала устойчивые предубеждения и мифы о вакцинации.
20:27
Диетолог Гридина рассказала, как не набрать вес в праздники
Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина дала рекомендации, как не набрать вес в праздники.
20:27
Дерматолог Суворова дала советы по защите кожи от солнца
Дерматолог Марина Суворова дала рекомендации, как обезопасить кожу от воздействия солнечных лучей.
20:27
Специалист Белова посоветовала планировать летний отдых заранее
Заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказала о плюсах заранее спланированного отпуска.
20:27
В Тюменской области благоустроят семь территорий по итогам голосования жителей
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о предстоящем благоустройстве семи территорий региона, выбранных по итогам всероссийского онлайн-голосования.
20:26
В салонах нижегородского транспорта появилось более 200 портретов героев
В Нижнем Новгороде в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев и метро разместили более 200 портретов уроженцев региона — Героев Советского Союза.
20:26
В Тверской области поисковики нашли останки более 30 павших красноармейцев
В Тверской области участники поискового отряда «ФИПО-АГПС» Академии ГПС МЧС России обнаружили останки более 30 павших бойцов Красной Армии.
20:25
Малый театр представит два спектакля в Казани с 31 мая по 3 июня
В Казани в театре им. Камала с 31 мая по 3 июня Малый театр представит «Пиковую даму» и «На всякого мудреца довольно простоты».
20:25
Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту избиения прохожих в Перми
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения прохожих в Перми.
20:25
В Тюмени возложили цветы к Мемориалу памяти сотрудников ОВД
Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук возложили цветы к Мемориалу памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны.
20:25
Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок.
20:24
Специалист Сейт-Люманов прокомментировал динамику цен на жильё в марте — апреле
Генеральный директор риелторского агентства «ЭКО-Недвижимость» Руслан Сейт-Люманов рассказал о динамике цен на жильё в марте — апреле.
20:24
Консультант Бунегина объяснила более низкую стоимость апартаментов
Финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.
20:24
Преподаватель Марченко рассказала о пользе музыки при изучении иностранного языка
Основательница онлайн-школы испанского языка Sagrada de Catalina Екатерина Марченко рекомендовала для более быстрого изучения иностранного языка слушать музыку на языке оригинала.
20:23
Губернатор Текслер лично поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны
В Магнитогорске губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы.
20:23
На Дягилевском фестивале представят премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена
В Перми на Дягилевском фестивале коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса представит российскую премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена.
20:23
Жители ХМАО расскажут о родственниках-героях благодаря Полотну Победы
В Ханты-Мансийске 9 мая горожане смогут оставить записи о своих родственниках и ветеранах Великой Отечественной войны на Полотне Победы.
20:22
В Петербурге отменят разведение мостов в ночь на 10 мая
В Санкт-Петербурге отменят разведение мостов в ночь на 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.
20:20
Воробьёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии Дня Победы.
20:16
Посольство России: в Лондоне продолжают изображать воинственность
Посольство России в Лондоне заявило, что Великобритания продолжает изображать воинственность.
20:16
Фёдор Емельяненко заявил, что в его планы не входит стать президентом ФИАС
Четырёхкратный чемпион мира по самбо, известный российский боец Фёдор Емельяненко назвал следующую страну, которую планирует посетить в качестве посла Международной федерации самбо (ФИАС).
20:13
Синоптик Цыганков: снег в Москве закончится в пятницу, потом начнётся потепление
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в ближайшие дни.
20:11
В Петербурге дважды зажгут факелы Ростральных колонн 9 мая
В Санкт-Петербурге дважды зажгут факелы Ростральных колонн в День Победы. Они будут гореть с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00.
20:11
Полиция в Берлине пустила провокатора с флагом Украины к мемориалу Красной армии
В Берлине запретили вход к мемориалу в честь павших солдат Красной армии с георгиевскими лентами, флагами России и СССР, но полиция пропустила провокатора с украинским флагом, передаёт Ruptly.
20:09
Путин пригласил участников саммита ЕАЭС на обед
Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита ЕАЭС на обед.
20:04
В ЯНАО привезли капсулу с частицей Вечного огня с Мамаева кургана
В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа доставили капсулу с частицей Вечного огня с Мамаева кургана.
20:03
Аэропорт Элисты в конце мая начнёт принимать рейсы
Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая, авиакомпания Red Wings начнёт выполнять рейсы из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на российских самолётах Superjet 100.
20:02
Арахамия: власти Украины могут мобилизовать в ВСУ несколько тысяч заключённых
Примерно 15—20 тыс. заключённых могут подпасть под критерии для мобилизации в ВСУ, сообщил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
20:00
Жапаров отметил позитивный эффект для Киргизии от интеграции в ЕАЭС
Киргизия видит позитивный эффект от интеграции в ЕАЭС, заявил президент республики Садыр Жапаров в ходе саммита.
19:57
На телебашне в Самаре включат праздничную подсветку в честь Дня Победы
На телебашне в Самаре включат тематическую подсветку в честь Дня Победы. На медиаэкране можно будет увидеть георгиевскую ленту, поздравительные открытки и салют.
19:55
Фёдор Емельяненко: с первого дня я влюбился в самбо, и вот уже 36 лет в этом виде спорта
Четырёхкратный чемпион мира по самбо, известный российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, что он выходил на свои поединки под музыку сербских исполнителей.
19:52
Эрдоган: инициативы по Украине без участия России имеют мало шансов на успех
Односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют мало шансов на успех, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
19:43
МИД Венгрии: Украина не победит в конфликте с Россией даже с оружием НАТО
Сценарий, при котором Украина — даже с оружием НАТО — побеждает Россию, ядерную державу, невозможен, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.