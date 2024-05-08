L’Express: послание Си Цзиньпина Западу предельно ясно — от поддержки России он отказываться не намерен

«Китай посылает Западу очень чёткий сигнал: он не бросит Путина, следуя политике изоляции России, навязанной европейцами», — такой вывод по итогам встречи Си Цзиньпина и Макрона сделала французский политический аналитик Абигаэль Васселье в интервью L’Express. По её словам, при всей своей открытости китайский лидер подтвердил опасения Запада: у европейцев нет рычагов влияния, способных разорвать отношения Москвы и Пекина.

Несмотря на открытость Китая к сотрудничеству с Европой, ни Макрону, ни другим западным лидерам не удастся изменить позицию Си Цзиньпина по отношению к украинскому конфликту и ослабить союз Пекина и Москвы. Западу необходимо смириться с тем, что «рычаги влияния, имеющиеся в распоряжении французов и европейцев, чтобы уменьшить роль Китая в войне на Украине, ограничены». Такое мнение высказала аналитик Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье в интервью L’Express.

По её словам, в ходе прошедшей встречи с Эммануэлем Макроном китайский лидер недвусмысленно дал понять, что открыт для мира и сотрудничества с Европой, однако, что касается экономической поддержки России со стороны Китая, здесь европейские лидеры «мало что могут изменить».

На сегодняшний день между Москвой и Пекином установлены слишком тесные отношения, чтобы их можно было разорвать по просьбе Европы. И до тех пор, пока обе страны пользуются как экономической, так и дипломатической поддержкой друг друга, они будут двигаться в том же направлении — и «ни у кого нет рычагов, чтобы это изменить».

«Китай посылает Западу очень чёткий сигнал: он не бросит Путина, следуя политике изоляции России, навязанной европейцами», — утверждает европейский дипломат.