New York Times: Китай отказывается слушать претензии Европы о его дружбе с Россией

Во время официального визита в Париж глава КПК Си Цзиньпин решительно осудил попытки Запада поставить в вину Пекину его тесное сотрудничество с Москвой. Своим поведением китайский лидер также дал понять, что не собирается давить на Россию в украинском конфликте, несмотря на призывы европейских политиков, пишет The New York Times

Во время двухдневного визита во Францию китайский лидер Си Цзиньпин решительно осудил критики его страны за её тесные отношения с Россией во время украинского конфликта. Он также заявил, что Пекин выступает «против того, чтобы этот кризис использовался для возложения ответственности на третью страну, очернения её имиджа и провоцирования новой холодной войны», передаёт The New York Times.

По мнению издания, эти «резкие замечания» главы КНР адресовались в первую очередь Вашингтону. Ведь власти США не только критикуют Китай за покупку огромного количества российских энергоносителей, но и обвиняют страну в том, что она оказывает Москве военную помощь в спецоперации.

На личной встрече французский президент Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждали Си использовать своё влияние на Москву. Но ни что в его поведении не говорило о том, что китайский лидер, который собирается принять Владимира Путина в Пекине в этом месяце, попросит своего союзника остановить украинский конфликт, подчёркивает The New York Times.