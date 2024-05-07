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New York Times: Китай отказывается слушать претензии Европы о его дружбе с Россией

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Во время официального визита в Париж глава КПК Си Цзиньпин решительно осудил попытки Запада поставить в вину Пекину его тесное сотрудничество с Москвой. Своим поведением китайский лидер также дал понять, что не собирается давить на Россию в украинском конфликте, несмотря на призывы европейских политиков, пишет The New York Times
New York Times: Китай отказывается слушать претензии Европы о его дружбе с Россией
AP

Во время двухдневного визита во Францию китайский лидер Си Цзиньпин решительно осудил критики его страны за её тесные отношения с Россией во время украинского конфликта. Он также заявил, что Пекин выступает «против того, чтобы этот кризис использовался для возложения ответственности на третью страну, очернения её имиджа и провоцирования новой холодной войны», передаёт The New York Times.

По мнению издания, эти «резкие замечания» главы КНР адресовались в первую очередь Вашингтону. Ведь власти США не только критикуют Китай за покупку огромного количества российских энергоносителей, но и обвиняют страну в том, что она оказывает Москве военную помощь в спецоперации.
 
На личной встрече французский президент Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждали Си использовать своё влияние на Москву. Но ни что в его поведении не говорило о том, что китайский лидер, который собирается принять Владимира Путина в Пекине в этом месяце, попросит своего союзника остановить украинский конфликт, подчёркивает The New York Times.   
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источник
New York Times США Северная Америка
теги
Владимир Путин Европа Китай Россия Си Цзиньпин США Украина Франция Эммануэль Макрон
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