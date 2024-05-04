CBS: в американской разведке назвали главные угрозы безопасности США — Россия, Китай и Иран

Сотрудничество России, Китая и Ирана представляет главную угрозу нацбезопасности США — союз этих стран всё чаще действует сообща против американских интересов. Как сообщает CBS News, с таким заявлением в четверг на Капитолийском холме выступили главы разведки США. По их словам, эти государства активно готовят кибератаки на случай войны с Америкой, а также используют её внутреннюю нестабильность для операций по оказанию влияния.

Тема протестов в кампусе также поднималась на слушаниях на Капитолийском холме в четверг. Тогда же два высших должностных лица разведки страны дали показания в комитете сената США по вооружённым силам, рассказав об угрозах, с которыми сталкиваются американцы по всему миру. Наш корреспондент Скайлер Генри рассказывает об основных поводах для беспокойства.

Главы разведывательных спецслужб США выступили на Капитолийском холме и сообщили законодателям, что Китай, Россия и Иран всё чаще действуют сообща против американских интересов.

ЭВРИЛ ХЕЙНС, директор Национальной разведки США: Китай работает над развитием своей собственной формы многостороннего сотрудничества, одновременно углубляя отношения, в частности с Россией и Ираном.

Эврил Хейнс, директор Национальной разведки, рассказала, что Китай и Россия готовятся к кибератакам на США на случай войны с Америкой.

ЭВРИЛ ХЕЙНС: И Китай, и Россия эффективно пытаются подготовиться таким образом, чтобы иметь возможность проводить подобные атаки.

По её словам, в большинстве случаев уязвимости можно легко предотвратить.

ЭВРИЛ ХЕЙНС: Практически во всех атаках, которые мы наблюдали против нашей критически важной инфраструктуры, киберпреступники пользовались слабостью стандартных или простых паролей, известных неисправленных уязвимостей и плохо защищённых сетевых соединений для проведения относительно простых атак.

Руководители разведки утверждают, что Иран использует войну Израиля с ХАМАС для расширения своего влияния на Ближнем Востоке.

ГЛЕН ВАНХЕРК, генерал ВВС США в отставке: То, как разрешится нынешний конфликт между ХАМАС и Израилем, вероятно, будет определять региональную динамику на протяжении десятилетий.

Хотя война Израиля с ХАМАС вызвала напряжённость во всем мире, руководители разведки утверждают, что протесты в колледжах, проходящие по всей стране, не подогреваются дезинформацией в интернете. По крайней мере, пока.

ЭВРИЛ ХЕЙНС: Я ожидаю, что другие страны воспользуются этой возможностью и будут использовать её в рамках операций по оказанию влияния. Но мы будем продолжать следить за ситуацией.

По их словам, кампании по дезинформации, сосредоточенные вокруг президентских выборов, идут полным ходом. Скайлер Генри, CBS News, Капитолийский холм.

Дата выхода в эфир 03 мая 2024 года.