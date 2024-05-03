Балаж Орбан: продолжать войну с Россией опасно и нелогично

Боевые действия на Украине необходимо прекратить, пока они не переросли в прямую конфронтацию между НАТО и Россией, заявил политический советник венгерского лидера Балаж Орбан в интервью Такеру Карлсону. По словам Орбана, стратегия администрации Байдена выглядит нелогичной, поскольку грозит крахом «американского миропорядка».

БАЛАЖ ОРБАН, политический советник премьер-министра Венгрии: Разумеется, мы не хотим конфронтации между Европой и Россией. И этот прискорбный, ужасный вооружённый конфликт между Украиной и Россией в последние два года показал себя чрезвычайно опасным. У нас замкнутый круг обострения напряжённости, которая может в итоге привести к горячей войне между НАТО и Россией, а это худшее, что может быть. И никто, никто этого не желает, но ни у кого не хватает сил это остановить.



Ну, Тони Блинкен желает. Очевидно.



БАЛАЖ ОРБАН: Вероятно.



Да.



БАЛАЖ ОРБАН: Согласно официальной позиции, НАТО не хочет прямой конфронтации.



Но всё, что они делают, свидетельствует о том, что они хотят горячей войны с Россией. А эта война уничтожит Соединённые Штаты и, возможно, Венгрию в придачу.



БАЛАЖ ОРБАН: Венгрию и Европу — определённо.



Я хочу позже расспросить вас о состоянии Западной Европы. Германия, которая на данном этапе и есть Западная Европа, видимо, уже разрушена этой войной. Но позвольте спросить вас, как это можно остановить? Это же безумие, это так контрпродуктивно! Никто от этого не выиграет — ну, может быть, Тони Блинкен.



БАЛАЖ ОРБАН: От войны?



Да.



БАЛАЖ ОРБАН: Мы пытаемся делать всё, что в наших силах. Пытаемся поддерживать каналы связи. Пытаемся объяснить всем, что эта война ведёт в никуда. И все возможные исходы чрезвычайно опасны. К примеру, крах украинской армии. Это опасно для всех. Прямая конфронтация между НАТО и Россией. То, что сейчас обсуждают западные лидеры, президент Франции Макрон прямо об этом говорил. Итак, это опасно. И наша позиция, западная позиция, не становится лучше с течением конфликта. Сотни и тысячи людей гибнут каждый день ни за что. И наши условия для мира и стабильности становятся не лучше, а хуже.



Итак, наша задача сейчас — привлечь внимание к тому факту, что эта война противоречит нашим интересам, поэтому её надо немедленно прекратить. Наша задача поддерживать и сохранять каналы связи. Сначала обсудить кратковременное прекращение огня, потом пытаться обсудить прекращение огня на более длительный срок, а затем начать очень трудный и болезненный переговорный процесс — не только между украинцами и россиянами, но и с участием европейцев и американцев для создания «зонтика безопасности», обеспечивающего стабильность в регионе в ближайшем будущем…



Но мы совсем не движемся в этом направлении!



БАЛАЖ ОРБАН: К сожалению, нет.



Но почему? Почему Тони Блинкен так настойчиво стремится к третьей мировой войне?



БАЛАЖ ОРБАН: Честно говоря, Такер, когда начались боевые действия… Наша позиция была такой с первого дня, потому что все наши люди говорили, что инстинктивно чувствуют, к чему всё идёт, и что это нехорошо.



Да. Я тоже.



БАЛАЖ ОРБАН: Так что чем раньше мы это остановим, тем лучше в итоге для всех. Но когда мы поняли, что многие западные стратеги и политики мыслят иначе, мы приложили много усилий, чтобы понять их точку зрения. И мы смогли установить некоторые мотивы, некоторые рациональные мотивы. Потому что в политике всегда ищешь рациональные мотивы. Есть некоторые тактические выгоды, особенно для США. Например, попытки ослабить Россию — всегда приоритет для США. Попытки положить конец сотрудничеству Германии и России в области энергетики…



Конечно.



БАЛАЖ ОРБАН: … это всегда один из приоритетов. Поиски рынков для экспорта сжиженного природного газа — всегда приоритет для США. Но всё это небольшие тактические выгоды. А в плане стратегии это толкает Россию в объятия Китая, это разрушает Европу как экономическую силу, лишает её энергетической независимости. И это лишь ускоряет распад американского миропорядка…



Именно!



БАЛАЖ ОРБАН: … что мы и видим изо дня в день. Так что, честно говоря, по всем нашим расчётам, нет никакого логического смысла в продолжении этой войны. Но мы всего лишь… ну, вы понимаете, Венгрия — страна с 10-миллионным населением, не сверхдержава. Так что не мы решаем. Возможно, есть что-то, чего мы не понимаем.



Для людей, определяющих американскую политику, Россия и, если уж на то пошло, Венгрия чем-то весьма и весьма оскорбительны. Весьма оскорбительны. На уровне нутра, не рационально. Пусть наши зрители сами подумают, что же это может быть. Но очевидно, что политика этих людей не в стратегических интересах Америки. Думаю, справедливо это предположить. Да… Позвольте вас спросить…



БАЛАЖ ОРБАН: Вы можете так говорить, потому что вы американец. Я венгр.



Но это правда, нет никакого… Если это как-то помогает Соединённым Штатам, скажите как! И никто не может сказать. «Заткнись, защитник Путина!» Ага.



БАЛАЖ ОРБАН: Знаете, продолжающиеся споры, технические споры, которые идут у вас в США, по вопросу бюджета: «Сколько нам следует давать Украине?» — у нас такие же споры в Брюсселе. Но дело не в бюджете, не в деньгах. Дело в стратегии. Потому что в войне у вас должна сначала появиться стратегия, а потом уже надо искать способ финансирования.



Как за это заплатить.



БАЛАЖ ОРБАН: Да, как за это заплатить. И то, сколько вам надо заплатить, зависит от стратегии. А если у вас нет стратегии, почему вы говорите о цифрах? Что сейчас происходит в конгрессе США, что сейчас происходит в Европе при обсуждении бюджета… Это не финансовый вопрос. Это вопрос стратегии цивилизации. Это очень важно.



Но Запад не пытается спасти свою собственную цивилизацию, он пытается её уничтожить. Я считаю, это самоубийство. Позвольте привести пример. Итак, НАТО, которое, по-моему, ужасно для США… Нам следует распустить его немедленно — таково моё личное мнение. НАТО подавляет суверенитет, а не укрепляет.



БАЛАЖ ОРБАН: У вас есть право так говорить.



Надеюсь.



БАЛАЖ ОРБАН: Да, конечно.



И когда меня арестуют, вы, я надеюсь, придёте дать показания. Но что бы вы ни думали о НАТО, идея НАТО заключается в том, что мы все вместе. Мы работаем друг на друга, защищаем друг друга, как вы отметили. И недавно лидер НАТО — США — уничтожил канал поставок энергоносителей на внутренний рынок второго по величине члена НАТО — Германии. Так и было. За разрушением «Северного потока» стоят США. Точка. И никто ничего не сказал по этому поводу! Как могут Германия и США оставаться в альянсе друг с другом, быть двумя ключевыми игроками в альянсе, если мы атаковали Германию? А ведь именно это мы и сделали.



БАЛАЖ ОРБАН: Ну, я… я…



Ответьте-ка на этот вопрос, господин Орбан!



БАЛАЖ ОРБАН: Это хороший вопрос. Мы думаем об этом каждый день.



Дата выхода в эфир 02 мая 2024 года.