Венгерский лидер Виктор Орбан в ходе конференции консервативных сил в Брюсселе заявил, что нынешнее руководство Европы никуда не годится и его пора менять, пишет Politico. По мнению Орбана, лидеры ЕС не только втягивают Старый Свет в украинский кризис, но и постепенно разворачивают репрессии против несогласных.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в среду раскритиковал власти Евросоюза за их миграционную политику и курс на украинском направлении, призвав к смене власти в Брюсселе, сообщает Politico.

«Смысл нынешних европейских выборов — в смене руководства, — заявил Орбан на полях проходящей в столице Бельгии конференции консервативных и ультраправых сил Европы NatCon. — Если руководители оказываются плохими, их нужно менять. Вот так всё просто».

Как отмечается в материале Politico, конференция уже успела обернуться скандалом: мэр одной из брюссельских коммун во вторник принял решение запретить мероприятие из-за риска общественных беспорядков, после чего его действия пресекла полиция. Впрочем, на следующий день запрет отменил брюссельский суд и конференция продолжилась.

В своём выступлении Орбан сравнил попытку сорвать NatCon с «репрессиями», которые применялись в Венгрии в 80-х годах при социализме, и отметил, что, «как бы мы это ни называли, коммунизмом или чем-то ещё, мы живём на самом пороге репрессивной эпохи в Европе».

Орбан также признался, что не собирается отказываться от экономического партнёрства с Россией, несмотря на её конфликт с Украиной, подчеркнув, что, хотя у Киева есть право на самозащиту, «это война не венгерского народа». «То, что делают сейчас европейцы, — плохо, ведь их действия отнюдь не нацелены на прекращение огня, и мы не хотим в полной мере осознавать последствия поддержки страны, ведущей войну, в которой она не победит», — предупредил Орбан.