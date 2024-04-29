Европейские следствия по теракту на «Северных потоках» зашли в тупик. Китай считает ситуацию неприемлемой и угрожающей международной инфраструктуре. Он требует международного расследования под эгидой ООН с участием России. Немецкий журнал Tichys Einblick полагает, что тем самым вскрыт «позор немецкой юстиции», которая тотально засекретила следствие в попытке скрыть подозреваемого и возможное участие самой Германии в акте саботажа.

Китай разочарован тем, что спустя 18 месяцев после теракта на российско-немецком газопроводе «Северный поток» европейское следствие до сих пор не окончено, сообщает журнал Tichys Einblick. На заседании Совбеза ООН заместитель постпреда КНР Гэн Шуан заявил, что его страна предполагает «скрытые мотивы в противодействии международному расследованию» и не видит другой возможности, кроме как передать расследование под эгиду ООН. Расследование диверсии в Балтийском море, по мнению КНР, важно для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Предыдущие призывы «других членов совета» предоставить «доверие и время для продвижения расследований на национальном уровне», по оценке Китая, не оправдали себя. Зампостпреда КНР также потребовал «вовлечь Россию в расследование». Немецкий журнал предполагает, что Китай хочет лишь ответить США за обвинения в поддержке России, вмешательстве в американские выборы и другие противоречия, но также нельзя исключать и того, «что в Пекине уверены, что за взрывом стояли США».

О чём точно говорят заявления Китая, так это о «позоре немецкой юстиции», которая осталась один на один с проблемой, после того как Дания и Швеция остановили расследования.

«Проблема, похоже, в том, что у Германии нет собственных средств для обеспечения своей безопасности», — заявляет журнал. Страна не обладает ни развитой разведкой, ни средствами слежения и полностью полагается в этом на союзников. А с учётом того, что «главный партнёр по сбору информации» сам является подозреваемым, расследование становится бесперспективным.

Следствие в Германии полностью засекречено. Генеральная прокуратура отчитывается только перед специальным комитетом бундестага и канцелярией Шольца. Как ехидно заявляет Tichys Einblick, «даже не приводится никакой информации о причинах секретности». Единственная возможная причина тотальной секретности, по мнению издания, это попытка правительства скрыть прямое участие какого-то государства в теракте.

Перед прекращением расследования и датские, и шведские следователи заявили, что подозревают «государство» за актом саботажа. Из этого же исходит страховая компания, отказывающая из-за этого компании-владельцу газопровода в компенсации. Вопрос только, какое государство?



«О таких странах, как Украина или Польша, вероятно, не может быть и речи — не столько из-за отсутствия мотива, сколько из-за отсутствия средств». Россию можно тоже исключить, так как даже администрация Байдена уже заявила, что это не Москва.

Даже если допустить, что взрывчатка была доставлена на яхте к трубопроводу, то всё равно остаётся вопрос, как она была доставлена в Германию, подчёркивает издание. «Возможно, немецкие силы участвовали во взрыве собственного трубопровода?». «Эти обвинения идут даже дальше, чем доклад Хёрша». Но именно в таком случае «у федерального правительства было бы много причин обманывать граждан».