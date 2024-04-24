TCN: диверсия против «Северного потока» может привести ко всемирному голоду

Закрытие крупнейшего газового месторождения в Нидерландах и подрыв газопровода «Северный поток» — целенаправленный удар по производству азотных удобрений, полагает гость Tucker Carlson Network публицист Майкл Йон. По его словам, люди, принимавшие эти решения, а также разжигавшие российско-украинский конфликт, создают условия для голода мирового масштаба.

МАЙКЛ ЙОН, американский публицист: Итак, я дважды посещал BASF, перед тем как начались боевые действия на Украине, потому что я полагал… Точнее, когда эти боевые действия только начинались. Потому что я полагал, что «Северный поток» может быть перекрыт. Я думал так по ряду причин, это было связано с азотными удобрениями. Итак, мы были на заводе, это гигантский завод, со мной там была Масако Ганаха, известная японская журналистка, и я спросил гида: «Что будет, если перекроют «Северный поток»?» Он ответил: «Ну, BASF придёт конец».



Да.



МАЙКЛ ЙОН: Я купил iPad и носил его с собой много месяцев… Простите, сэр, мне нужен глоток воды. У меня с водой давняя история! (Смеются.) Итак, я спросил его: «Что будет, если это (подача газа по «Северному потоку». — ИноТВ) прекратится?» Он сказал: «Тогда BASF конец».



И я всегда имел при себе iPad, который я купил с одной целью, чтобы на нём всегда был открыт сайт, отслеживающий объём транспортировки (природного газа. — ИноТВ) по «Северному потоку». И в какой-то момент этот показатель стал равен нулю. И я сказал: «Ого! Ноль!» — и стал звонить кое-кому. Я спросил: «Что-то не так с этим сайтом? Или по нему («Северному потоку». — ИноТВ) только что ударили?» И весь этот газ прорвался в море. И все говорили: «Мы не ожидали!» А я отвечал: «Вы не ожидали, потому что не следили внимательно. Потому что такая перспектива явно вырисовывалась.



И после этого, как видите, BASF переезжает, их главное предприятие теперь будет в Китае. Да. Понимаете, почему я обратил внимание на BASF и почему я слежу за этим сейчас? В марте прошлого года я улетел из Панамы, вернулся в Нидерланды в связи с выборами. Сэр, вы хотели что-то сказать?



Не хочется выставлять напоказ своё невежество — я ведь пытаюсь отслеживать эту тему, — но я не осознавал, что BASF — конечно же, крупнейшая химическая компания в мире, возможно, самая важная компания в Европе — переезжает в Китай. Я этого не знал.



МАЙКЛ ЙОН: Не полностью, они открывают предприятия и в других местах, например наращивают своё присутствие в Соединённых Штатах. Но диверсия против «Северного потока» была прямым ударом. Итак, я также побывал… Из Германии они не уходят. Но знаете, можно сказать, что уйдёт BASF — уйдёт и Германия.



Это точно!



МАЙКЛ ЙОН: Я говорил об этом Джордану Питерсону. Мы встречались по поводу фермерства, Нидерландов и так далее. И я сказал: «Джордан, следи за «Северным потоком»!» — это было ещё до того, как его вывели из строя. В любом случае, его вывели из строя. Итак, в марте прошлого года я отправился…



Погодите! Могу я задать вопрос? Ответственность за разрушение «Северного потока» несёт администрация Байдена…



МАЙКЛ ЙОН: Либо они, либо пришельцы из космоса!



(Смеётся.) Да. Я ставлю на Байдена. Я хочу сказать, что это их рук дело. Они, по сути, сами признались. Но зачем администрации Байдена, зачем госсекретарю Тони Блинкену желать разрушить Европу? Ведь они именно это и сделали. Почему они этого хотят?



МАЙКЛ ЙОН: Причины наслаиваются друг на друга. Позвольте, я продолжу и расскажу кое-что ещё. И тогда мы вернёмся к вашему вопросу, потому что это поможет дать ответ.



Итак, в марте прошлого года я покинул Дарьенский пробел и вернулся в Нидерланды. У них были выборы, поэтому я и приехал. И затем я отправился на Гронингенское газовое месторождение в Нидерландах. Это крупнейшее газовое месторождение в Европе. И я предупреждал, что теперь закроют Гронинген. Люди говорили: «Ты с ума сошёл!» Я отвечал: «Ну, я же не был сумасшедшим, когда говорил про «Северный поток», правда?» И теперь Гронингенское месторождение тоже закрыли. Так? Гронинген теперь тоже закрыт. Его не уничтожили, ничего такого, — это было сделано с помощью информационной войны. Как вы знаете, высшая форма войны — это информационная война. В этом вся суть. Итак, информационная война создаёт условия для таких действий.



Итак, вы спрашивали, зачем им это делать. Есть много вопросов… Если парадигма, в которой я работаю, верна, а она, по всей видимости, обладает большой предсказательной силой…



Кстати, я с детства глубоко интересовался физикой, думал, что, когда вырасту, стану физиком. Это всё, что меня интересовало. По сути, я плохо учился в школе, потому что был одержим одной только физикой. И таким образом я выработал алгоритм мышления — я читал труды таких людей, как (американский физик. — ИноТВ) Ричард Фейнман и так далее… И помимо прочего, тогдашние серьёзные учёные говорили: «Если у тебя есть теория и она ошибочна, отбрось её. Возможно, придётся отбросить её целиком».



Да.



МАЙКЛ ЙОН: Я называю это парадигмой. И со временем, с начала подросткового возраста, я вырабатывал парадигмы, для которых были характерны две вещи. Во-первых, они не оставляли места для удивления. Потому что если вы удивлены… Я имею в виду не то удивление, которое испытываешь, когда, проснувшись в джунглях, обнаруживаешь у себя на лице змею. Это другое удивление. Но если вас что-то удивляет, значит, ваша парадигма ошибочна, так? И вам надо либо подправить её, либо отбросить. Никогда не привязывайтесь эмоционально к вашим идеям. Они не настолько важны, если не оказываются правильными. И ещё ваша парадигма должна иметь предсказательную силу, так? Вот почему, когда Байдена привели к власти, я сразу же полетел в Эль-Пасо, на границу, и дальше в Колумбию и Панаму, в Дарьенский пробел. Вот что привело меня в Дарьенский пробел. Вот почему я думал, что они будут делать то, что делают сейчас: наращивать (миграционный поток. — ИноТВ), превращать это в один из главных маршрутов для вторжения (нелегальных мигрантов в США. — ИноТВ).



Поэтому я дважды посещал BASF. Поэтому я предупреждал — письменно и в интервью — о том, что, по моему мнению, что-то случится с «Северным потоком» — и это приведёт к краху BASF, а крах BASF станет крахом Германии. И что, например, по моему мнению, Гронингенское газовое месторождение закроют. Теперь уже закрыли. Так? И всё это — потому что я прислушивался к людям вроде Фейнмана всю свою жизнь и вырабатывал парадигмы, которые не оставляют места удивлению и обладают большой предсказательной силой. Итак, зачем им это?

То, что вы описываете, это война против Запада…



МАЙКЛ ЙОН: Из моей нынешней рабочей парадигмы следует, что некоторые люди явно стремятся вызвать голод по всему миру. Я начал предупреждать о мировом голоде в январе 2020 года. Так? Ясно, что, если вы хотите создать условия для всемирного голода, вам надо убрать азотные удобрения. Это одна из вещей, которые вам нужно сделать. Сделать их недоступными.



Потому что в 1914 году, когда открылся Панамский канал и когда начали производить азотные удобрения, в том же году, на предприятии BASF в Людвигсхафене, в Германии, начался взрывной рост населения Земли. Причиной этого роста было не только то, что у нас появились более крупные и быстрые корабли, более быстрый железнодорожный транспорт и тому подобное. Это тоже. Но были и другие причины, такие как появление холодильников и электричества. Но ещё и азотные удобрения — они сыграли огромную роль.



Итак, что бы вы сделали, если бы хотели устроить голод? Посмотрим… Я бы спровоцировал войну на Украине. Так? Это одна из вещей, которые я бы сделал.



Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.