Guardian: пока сотни миллионов голодают, в мире ежегодно выбрасывается миллиард тонн продовольствия

01:07
Маргарита Симоньян получила приз СЖР «Лучший медиаменеджер года»
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России (СЖР) «Лучший медиаменеджер года».
01:07
Эмиссар генсека ООН: Африка должна быть представлена в постоянных членах СБ
Африка обязательно должна быть представлена среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.
01:01
Путин назвал чушью заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику
Заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — это абсолютная чушь.
00:58
Путин: НАТО — Североатлантический блок, но он лезет в Азию и Латинскую Америку
НАТО, являясь Североатлантическим альянсом, залезает и на Ближний Восток, и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в Латинскую Америку.
00:52
Путин: представители народов России на фронте проявляют себя с наилучшей стороны
Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.
00:47
Путин: не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную
Не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.
00:40
Путин призвал беречь единство народа России
Президент России Владимир Путин указал на необходимость бережно относиться к единству российского народа.
00:36
Путин: Россия — многонациональная страна, нужно с уважением относиться ко всем
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна и нужно с уважением относиться ко всем.
00:31
Путин отметил вклад лётчиков в достижение общего успеха
Российские лётчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
00:27
Путин: Россия в СВО защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях
Россия в зоне специальной военной операции защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях.
00:23
Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач.
00:19
Путин: если F-16 будут применяться против России, они станут для нас законной целью
Американские истребители F-16 станут для России законной целью, если будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран.
00:15
Путин: возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя
Если Украине поставят самолёты F-16, это не поменяет ситуацию на поле боя.
00:12
Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО
Российский лидер Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.
00:09
ОНК: данные о смерти кого-то из фигурантов по «Крокусу» не являются достоверными
Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в Подмосковье не соответствуют действительности.
00:03
Путин: боевая авиация в зоне СВО работает отлично
Президент России Владимир Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.
00:01
Госнаграду для несовершеннолетних за героизм призвали учредить в России
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях. Копия обращения на имя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой есть в распоряжении RT.
23:59
Financial Times: владельцы «Формулы-1» близки к покупке серии MotoGP
Компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1», близка к заключению соглашения о покупке чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.
23:57
УВКПЧ ООН заявило, что российских военнопленных пытали на Украине
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам.
23:51
В УВКПЧ ООН заявили о продолжающемся запугивании верующих УПЦ на Украине
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором говорится, что на Украине священники и верующие Украинской православной церкви (УПЦ) продолжают постоянно подвергаться актам запугивания.
23:44
Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа
Израильские военные нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел одного из районов страны.
23:42
Месси: стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру.
23:35
В Одесской области прозвучали взрывы
В Одесской области были зафиксированы взрывы.
23:34
Яхту «Дочь ветра» с Елагиным нашли по координатам
Найдена яхта пропавшего у берегов Чили чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина.
23:32
ООН: русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации
Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
23:25
AS: RFEF отстранила от работы двух функционеров из-за обвинений по делу Эрмосо
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранила от работы двух функционеров после обвинений по делу футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо.
23:20
Суд на Ставрополье арестовал мужчину, утопившего ребёнка в тазу
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал мужчину, который утопил пятилетнего ребёнка в тазу.
23:19
В Тверской области Путину показали ракеты, отрывающие танкам ВСУ башни
В Тверской области президенту России Владимиру Путину показали ракеты с повышенной боевой частью, которые при попадании отрывают башни украинским танкам.
23:12
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в 11 украинских областях.
23:09
В Курске десять человек пострадали в массовом ДТП
В Курске десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в массовом ДТП.
23:09
Посол России предупредил о рисках для россиян, желающих посетить Олимпиаду
Российский посол в Париже Алексей Мешков высказался о безопасности во Франции во время проведения Олимпийских игр 2024 года.
23:07
ГД приняла закон о беспрепятственном доступе провайдеров в дома
Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и доступе к ним интернет-провайдеров.
23:01
МИД ПМР: высылка дипломата России негативно отразится на переговорном процессе
Высылка российского дипломата из Молдавии негативно скажется на переговорном процессе приднестровского урегулирования.
22:55
РИА Новости: в Душанбе допросили братьев обвиняемого в теракте в «Крокусе»
В Душанбе допросили трёх братьев обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье Шамсидина Фаридуни.
22:48
Источник: «Спартак» ведёт работы по утеплению «Лукойл Арены»
«Спартак» ведёт работы по утеплению домашнего стадиона — «Лукойл Арены».
22:48
Руденя: в Тверской области с нетерпением ждут строительства ВСМ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
22:43
Федерация велоспорта России объявила об отмене соревнований на территории Крыма
Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила об отмене соревнований на шоссе на территории Республики Крым и их возможном переносе.
22:41
США внесли российскую компанию в санкционные списки по КНДР
Министерство финансов США заявило, что власти Соединённых Штатов наложили санкции на российскую компанию «Алис» в рамках ограничительных списков по КНДР.
22:32
Песков: США одной версией по теракту в «Крокусе» хотят отвлечь внимание
Соединённые Штаты, выдвигая одну версию насчёт виновников теракта в «Крокус Сити Холле», хотят переключить внимание следствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
22:31
Суд в Ростове-на-Дону арестовал участников экстремистской ячейки
Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу на два месяца участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»*.
22:24
Авиация коалиции США за сутки трижды нарушила воздушное пространство Сирии
Авиация международной коалиции во главе с США за сутки три раза нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
22:18
Бельгийский велогонщик ван Арт получил несколько переломов в массовом завале
Бельгиец Ваут ван Арт получил несколько переломов в результате аварии и завала с участием около десяти велогонщиков на гонке Dwars door Vlaanderen в Бельгии.
22:07
Путин в Торжке посетил центр боевого применения лётного состава Минобороны
Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны.
22:01
МО: над Белгородской областью сбили 16 РСЗО Vampire
Системы ПВО сбили 16 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.
21:59
Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»
Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые в настоящий момент находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Минздрава России.
21:54
Фетисов уверен, что экс-тренер ХК ЦСКА Фёдоров легко сможет найти новую команду
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем бывшего главного тренера ХК ЦСКА Сергея Фёдорова.
21:52
Над Белгородом и Белгородским районом сбили 16 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 16 воздушных целей.
21:51
Умер нобелевский лауреат Даниэль Канеман
Американо-израильский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни.
21:45
Израиль проработает с США дату консультаций по операции в Рафахе
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Израиль проработает с США дату консультаций по операции израильских военных в Рафахе.
21:43
Свищёв: мы обязаны уважать мнение атлетов, решивших ехать на Олимпиаду
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении некоторых спортсменов ехать на Олимпийские игры 2024 года под нейтральным флагом.