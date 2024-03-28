Guardian: пока сотни миллионов голодают, в мире ежегодно выбрасывается миллиард тонн продовольствия

Каждый день в мире выбрасывается более миллиарда порций еды, а за год — миллиард тонн продовольствия, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН. При этом, как отмечается в статье, всё это происходит на фоне того, как по всему миру более 730 млн человек живут в условиях голода.

Ежедневно как в бедных, так и в богатых странах выбрасывается более миллиарда порций еды, несмотря на то что более 730 млн человек во всём мире живут в условиях голода, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН об индексе пищевых отходов.



Согласно этому докладу, около пятой части продовольствия выбрасывается иногда из-за расточительности или плохого планирования, иногда из-за отсутствия доступа к холодильникам или местам хранения, что обходится миру примерно в $1 трлн в год.



Домохозяйства несут ответственность за большую часть пищевых отходов в мире — приблизительно за 60% от 1 млрд тонн продуктов питания, выбрасываемых ежегодно. Однако коммерческие продовольственные системы также вносят существенный вклад: в 2022 году на долю предприятий общественного питания пришлось 28% отходов, а на розничную торговлю — около 12%.



Эти цифры не включают в себя ещё 13% продуктов питания, которые теряются в цепочке поставок между сбором урожая и местом сбыта. Это зачастую происходит в результате выбраковки или порчи съедобных продуктов питания.