Полиция Дании объявила, что закрывает расследование взрывов на «Северном потоке», сообщает Le Figaro. По словам датских властей, у них нет оснований для продолжения расследования. При этом они установили, что диверсия на газопроводах была преднамеренной.

Полиция Дании объявила в понедельник, что закрывает расследование диверсии на газопроводе «Северный поток», которая произошла в Балтийском море в сентябре 2022 года, сообщает Le Figaro. Копенгаген сообщил, что у него нет «необходимых оснований» для продолжения уголовного расследования.

«По итогам расследования власти могут сделать вывод, что диверсия на газопроводах была преднамеренной», — сообщили в датской полиции. Кремль в лице Дмитрия Пескова в ответ осудил «абсурдное» решение: «С одной стороны, мы признаём, что произошла преднамеренная диверсия, но с другой стороны, никакого прогресса нет».

Помимо Дании, расследования велись ещё в Германии и Швеции, но прокуратура Швеции закрыла дело в начале февраля без предъявления обвинений, посчитав, что это не в её юрисдикции. В Германии расследование продолжается.