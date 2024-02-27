Le Figaro: Дания вслед за Швецией прекратила расследование взрывов на «Северном потоке»

Полиция Дании объявила, что закрывает расследование взрывов на «Северном потоке», сообщает Le Figaro. По словам датских властей, у них нет оснований для продолжения расследования. При этом они установили, что диверсия на газопроводах была преднамеренной.
Полиция Дании объявила в понедельник, что закрывает расследование диверсии на газопроводе «Северный поток», которая произошла в Балтийском море в сентябре 2022 года, сообщает Le Figaro. Копенгаген сообщил, что у него нет «необходимых оснований» для продолжения уголовного расследования.
«По итогам расследования власти могут сделать вывод, что диверсия на газопроводах была преднамеренной», — сообщили в датской полиции. Кремль в лице Дмитрия Пескова в ответ осудил «абсурдное» решение: «С одной стороны, мы признаём, что произошла преднамеренная диверсия, но с другой стороны, никакого прогресса нет».
Помимо Дании, расследования велись ещё в Германии и Швеции, но прокуратура Швеции закрыла дело в начале февраля без предъявления обвинений, посчитав, что это не в её юрисдикции. В Германии расследование продолжается.
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