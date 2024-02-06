SZ: шведы закрывают расследование подрыва «Северных потоков» за неимением подозреваемых

Швеция собирается объявить о прекращении расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток», сообщает Süddeutsche Zeitung. По всей видимости, местным властям не удалось найти конкретного подозреваемого в своей стране. Это, однако, никак не повлияет на продолжение расследования в Германии, а возможно, даже пойдёт ему на пользу: теперь шведские власти могут передать улики и вещественные доказательства своим немецким коллегам.

Прокуратура Стокгольма хочет завершить расследование в связи с атаками на трубопроводы «Северный поток», сообщает Süddeutsche Zeitung. Судя по всему, шведским властям не удалось найти конкретного подозреваемого в своей стране. Шведская разведывательная служба провела расследование диверсии после подрыва газопроводов в сентябре 2022 года, поскольку одна из труб проходит через шведскую экономическую зону.

Окончание шведского расследования никак не влияет на процесс в Германии, который ведут генеральный прокурор и Федеральное управление уголовной полиции. «Расследование продолжается», — таково официальное заявление. Вполне возможно, что окончание дела о саботаже в Швеции может даже сыграть на руку прокурорам в Германии: теперь шведские власти могут передать улики и вещественные доказательства своим немецким коллегам. Тогда Швеция откажется от своих претензий на судебное преследование и поддержит немецкое разбирательство.

Германию особенно интересуют части лопнувших труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года. Следы взрывчатки, найденные там, планируется сравнить со следами, обнаруженными немецкими следователями на парусной яхте «Андромеда», которая, по их мнению, по-прежнему остаётся основной зацепкой, способной вывести на злоумышленников.

В Швеции до сих пор велось расследование по подозрению в серьёзном саботаже. В Германии Федеральная прокуратура ведёт разбирательство по подозрению в «умышленном приведении в действие взрывного устройства» и «антиконституционном саботаже». Также расследование подрыва трубопроводов продолжается в Дании.