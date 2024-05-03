AP: НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной деятельности

10:47
«Военная хроника»: ВС России начали уничтожение «суперопорника» ВСУ у Часова Яра
Российские войска начали уничтожение украинского «суперопорника» западнее канала Северский Донец в рамках наступления на Часов Яр.
10:41
Синоптик: 9 мая температура в Центральной России ожидается на 10 °С ниже нормы
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о предварительном прогнозе погоды на 9 мая в Москве.
10:41
Мишустин: «Ростех» решает задачу достижения технологического суверенитета
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил, что предприятия корпорации решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета.
10:40
В «Пари НН» заявили, что ведут переговоры с сербским тренером Иличем
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о переговорах с сербским специалистом Сашей Иличем касательно назначения на пост главного тренера нижегородского клуба.
10:33
FT: в ЕС боятся, что не смогут вернуть активы России, если их заложат
В Евросоюзе боятся, что если заложат замороженные российские активы, то не смогут вернуть их в случае необходимости во время переговоров.
10:30
Аэропорт Элисты начнёт работу после майских праздников
Аэропорт Элисты начнёт работу после майских праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.
10:27
Костомаров: сейчас хотел бы вновь посетить турнир Большого шлема
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил о желании посетить теннисный турнир Большого шлема.
10:24
Синоптик Тишковец: на Пасху будет пасмурно и дождливо
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
10:21
FT: Индонезия и Саудовская Аравия обеспокоены из-за ситуации с активами России
Ряд мировых держав, в том числе Индонезия и Саудовская Аравия, обеспокоены за будущее своих активов на Западе из-за ситуации с Россией.
10:14
РБК: суд признал законным изъятие земли в Подмосковье по иску Рослесхоза
Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Рослесхоза об изъятии земельного участка общей площадью 85,5 га в Клинском районе.
10:13
ВС России уничтожили пункт боепитания ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили полевой пункт боепитания украинской армии на Красноармейском направлении.
10:10
Радимов: у ЦСКА нет шансов на медали, поэтому Кубок — основной трофей для них
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о ничьей в первом матче Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».
10:07
Более 3 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка в Оренбургской области
Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 3 млрд рублей.
10:06
«СТРАНА.ua»: под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков
Военный ВС Украины в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев, требуя отвезти его к медикам, после чего захватил и их.
10:04
ФОМ: 83% россиян положительно оценивают работу Путина
Работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 83% россиян, аналогичное число граждан доверяют ему.
10:01
Бывший боец UFC Хабилов завершил карьеру
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов принял решение завершить спортивную карьеру.
09:55
Экс-футболист «Ювентуса» Кьеллини: Роналду фанатично относился к своему телу
Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал об отношении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду к своему телу.
09:47
Мужчина пострадал в результате повторной атаки ВСУ на село Вознесеновка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадал мужчина.
09:45
Mundo Deportivo: «Барселона» попытается купить полузащитника «Баварии» Киммиха
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «Барселоне».
09:42
FT: в G7 признают отказ от идеи полного изъятия активов России
Представители стран G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации российских активов больше не стоит на повестке.
09:39
ФСБ: жительницу города Антрацита в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже
Жительницу города Антрацита в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
09:31
Международный союз велоспорта разрешил выступать в нейтральном статусе 52 россиянам
Международный союз велосипедного спорта (UCI) одобрил нейтральный статус 52 спортсменам из России.
09:31
Боец ВС России: по ночам над российскими позициями летают БПЛА ВСУ «Баба-яга»
Украинские военные устраивают засады с «птицами» на Запорожском направлении, они летают в деревнях и вдоль дороги, рассказал боец 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным Ханк военкору RT Владу Андрице.
09:20
Можин: предвзятость в аналитике МВФ уже зашкаливает
Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что предвзятость в аналитике Международного валютного фонда зашкаливает.
09:20
Костомаров рассказал, что стал увереннее чувствовать себя на льду
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал об уверенности на льду по сравнению с первым разом.
09:06
Юран — об отставке с поста главного тренера «Пари НН»: я оказался заложником ситуации
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал своё увольнение из нижегородского клуба.
09:01
Ходорковский инициировал назначение сына директором Оксфордского российского фонда
Как выяснил RT, бывший российский олигарх Михаил Ходорковский инициировал назначение сына Глеба на пост одного из директоров Оксфордского российского фонда*. Ранее в аффилированном со структурами Ходорковского фонде «Новое поколение Европы»* должность директора заняла его дочь Анастасия. По данным близкого к окружению основателя ЮКОСа источника, участие в администрировании фондов Ходорковский рассматривает как шаг на пути вовлечения своих детей в финансирование политических проектов.
09:01
Росстат намерен усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян.
08:52
Прокуратура: шасси Ан-74 получило повреждение после посадки в Красноярске
Шасси самолёта Ан-74 повреждено после посадки в аэропорту Красноярска.
08:48
Vozpópuli: Мбаппе намерен купить дом в Мадриде, в котором раньше жил Рамос
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе планирует приобрести жильё в Мадриде.
08:42
Украина пока не установила официальные контакты с администрацией Telegram
Первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль сообщил, что украинской стороне пока не удалось установить контакты с администрацией Telegram.
08:35
Оливейра: переход Неймара в «Зенит» маловероятен
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о возможном переходе нападающего «Аль‑Хиляля» Неймара в петербургский клуб.
08:31
В Пентагоне сообщили о пристальном внимании к ситуации на авиабазе в Нигере
Вашингтон следит за ситуацией в Нигере касательно американской авиабазы, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
08:24
Медведев — о матче с Легечкой: увы, всё закончилось очень быстро
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о снятии с четвертьфинального матча турнира в Мадриде с чехом Иржи Легечкой.
08:22
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной киевским властям части Херсонской области, заявил глава военной администрации региона Александр Прокудин.
08:15
Месси признали лучшим футболистом месяца в MLS
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим футболистом месяца в Главной футбольной лиге (MLS).
08:12
Пожарный пострадал при тушении пожара в промзоне на востоке Москвы
Во время тушения возгорания в административно-производственном здании на востоке Москвы пострадал пожарный.
08:07
Уровень воды в Ишиме у тюменского села Викулово за сутки вырос на 22 см
У села Викулово в Тюменской области уровень воды в реке Ишим вырос на 22 см.
08:03
«Торонто» без Самсонова сравнял счёт в серии с «Бостоном» в плей-офф НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:58
Глава ОВА: в Николаевской области повреждён объект промышленной инфраструктуры
Объект промышленной инфраструктуры повреждён в Николаевской области на юге Украины.
07:56
FPV-дрон ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка Белгородской области
Автобус, перевозивший на работу сотрудников коммерческого предприятия, был атакован с помощью FPV-дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
07:42
T24: в Турции автобус опрокинулся в овраг, два человека погибли
Автобус опрокинулся в овраг в Турции, в результате чего два человека погибли, более 35 пострадали.
07:35
Шесть украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью и Крымом
Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом.
07:33
Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом
Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области.
07:22
МИД Грузии: Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий от американской стороны, которая требовала временно отозвать законопроект об иноагентах.
07:20
«Известия»: ЦБ и Минфин запустят платформу коммерческих согласий на «Госуслугах»
На базе портала «Госуслуги» до конца года Центробанк и Минцифры с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС).
07:14
Можин: БРИКС может предложить альтернативу в случае краха доллара
Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин высказал мнение, что в случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу.
07:10
Бизнесмен Дотком: угроза отправки сил НАТО на Украину приближает мировую войну
Запад приближает третью мировую войну угрозами ввода войск на Украину.
07:05
Арбитражный суд Москвы арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску ТКБ
Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ).
06:57
ТАСС: в Москве арестованы ещё два фигуранта по делу экс-главы проекта «Гостех»
Тверской суд Москвы арестовал двух новых фигурантов в рамках дела бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко.