Associated Press Оригинал

AP: НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной деятельности

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В НАТО заявили, что глубоко обеспокоены недавней вредоносной деятельностью со стороны России на территории целого ряда стран-союзников, передаёт Associated Press. В альянсе утверждают, что среди прочего в странах зафиксировали диверсии, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, а также кампании по дезинформации.
AP: НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной деятельности
АР

НАТО выразило «глубокую обеспокоенность» в связи с недавними представляющими угрозу безопасности альянса «гибридными действиями» России на территории стран-союзников: Великобритании, Германии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, сообщает Associated Press.

В сообщении, обнародованном на сайте Североатлантического альянса, уточняется, что речь идёт о неких актах диверсии, насилия, кибернетических и электронных угрозах, кампании дезинформации и других гибридных операциях.
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обвинения во вредоносной гибридной активности, призвал Россию «выполнять свои международные обязательства» и подчеркнул, что это «не удержит» союзников по альянсу от оказания поддержки Украине.
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источник
Associated Press США Северная Америка
теги
Йенс Столтенберг кибератака НАТО Россия
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