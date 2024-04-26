Asia Times: натовскими «советниками» затыкают дыры на украинском фронте
Публично Байден заявляет, что выступает против отправки солдат НАТО на Украину. Но на самом деле он, возможно, ждёт своего переизбрания, чтобы отдать такой приказ.
Публично Байден заявляет, что выступает против отправки солдат НАТО на Украину. Но на самом деле он, возможно, ждёт своего переизбрания, чтобы отдать такой приказ.
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что «Спартак» находился ближе к победе, чем ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.
Один человек погиб и двое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Экс-президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил провести дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом в суде Нью-Йорка.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинёва по возвращении из Москвы.
Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил, что западные страны обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, однако оно крепко.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в запас на матч 33-го тура Ла Лиги с «Реалом».
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
Российский фигурист Артур Даниелян завоевал серебро на турнире ФФК Санкт-Петербурга.
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что общее число обученных в Соединённом Королевстве украинских военных составляет 65 тыс. человек.
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты выделяют $6 млрд на производство новых вооружений для киевских властей у американских подрядчиков.
Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой.
Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил об обеспокоенности ситуацией с безопасностью на Балканах.
Посол России в Лондоне Андрей Келин указал МИД Британии на абсурдный характер обвинений Лондона в связях России с одним из криминальных эпизодов в стране.
Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин высказался о работе RT и Sputnik в стране.
Народный артист России и болельщик московского «Спартака» пианист Денис Мацуев высказался о матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА.
Омича заподозрили в оправдании нацизма из-за оскорбления Зои Космодемьянской.
Фильм «Лгунья» режиссёра Юлии Трофимовой стал обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Олимпийский огонь летних Игр 2024 года в Париже был передан организаторам.
Драма режиссёра Мигеля Сальгадо «Стыд» получила главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
В Львовской области Украины пьяные сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) задержали волонтёра и отправили его в часть.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение продлить отстранение России и Белоруссии до конца 2024 года.
Находясь в федеральном розыске, Антонина Мартынова, обвиняемая в покушении на собственную дочь, предположительно, вела светский образ жизни: посещала концерты, выставки и театральные постановки в столице.
Канада выделит Киеву $2,1 млн на производство дронов на территории Украины.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении главного тренера «Факела» Сергея Ташуева.
В результате ДТП с участием двух автобусов, перевозивших французских и немецких школьников, в городе Кале на севере Франции пострадали 26 человек.
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебро на чемпионате Европы — 2024 в весовой категории до 73 кг.
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, что завершила обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения пятерым мужчинам по подозрению в совершении преступлений в пользу России.
В пресс-службе столичного ГУ МВД заявили об увольнении сотрудника ДПС, который подозревается в том, что за взятку отпустил фигуранта дела об убийстве Кирилла Ковалёва из-за ссоры о парковке в Москве.
Российская гимнастка Арина Аверина высказалась о личной жизни.
Бельгия поставит свои самолёты F-16 Украине как можно раньше, по возможности начнёт передачу до конца этого года.
Сборная России (U16) нанесла поражение команде Казахстана в матче второго тура турнира развития УЕФА.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в ДТП и был госпитализирован.
Произраильские группы попытались сорвать протесты в поддержку Палестины в Париже, сообщает корреспондент RT Вафа Факани.
Российские яхтсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков не смогли отобраться на Олимпийские игры в Париже.
В МЧС России заявили, что в Оренбургской области подтопленными остаются почти 9 тыс. домов.
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли.
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.
Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за день достиг 1188 см.
Подрыв «Северного потока» представлял прямую угрозу международному миру и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о соперниках национальной команды в товарищеских матчах.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не стал исключать возможные товарищеские матчи сборной России с командами Аргентины и Бразилии.
Басманный суд отправил под стражу инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве Кирилла Ковалёва из-за ссоры о парковке в Москве.
Объект инфраструктуры повреждён в Никопольском районе Днепропетровской области Украины.
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг турнира WTA в Мадриде (Испания).
Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что исключать возможность понижения уровня дипломатических отношений с Оттавой в случае изъятия Канадой российских активов нельзя.
Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался об эквадорце Марлоне Вере.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что китайская сторона призывает страны и Совет Безопасности ООН активно сотрудничать с Россией в расследовании теракта на «Северных потоках».
Президент России Владимир Путин передал 100% акций российских «дочек» Ariston и BSH Hausgeräte в управление «Газпром бытовые системы».