На фоне успехов российской армии и критической нехватки украинских солдат Запад начинает вводить войска на Украину, сообщает Asia Times. Альянс использует ту же схему, что и США, отправляя спецназовцев во Вьетнам под видом «советников».

Публично Байден заявляет, что выступает против отправки солдат НАТО на Украину. Но на самом деле он, возможно, ждёт своего переизбрания, чтобы отдать такой приказ.

Сообщается, что российская армия сейчас на 15% больше, чем до начала СВО. Кроме того, они гораздо более опытны, и русские нашли способы борьбы с высокотехнологичными системами США, такие как глушение и спуфинг.

Между тем НАТО сильно отстаёт от России по вооружению, живой силе и промышленной мощи. Кроме того, запасы оружия очень невелики, а оборудование, предположительно предназначенное для национальной обороны, было отправлено на Украину, в результате чего образовались бреши.

В США сложилось общее мнение, что Украина проигрывает России и потенциально может столкнуться с крахом своей армии. Уже есть сообщения о том, что некоторые бригады ВСУ отказались выполнять приказы своих командиров.

Русские знают, что происходит, и они наносят удары по иностранным силам, одновременно уничтожая украинские боевые подразделения, нанося им тяжёлые потери. Русские говорят, что Украина уже потеряла в войне почти 500 тыс. военнослужащих, и число уничтоженных в боях растёт с каждым днём.

Украина отчаянно пытается найти новых рекрутов. Литва и Польша готовы помочь: они планируют отправить домой украинских мужчин призывного возраста.

Показателен и отчёт о подготовке украинских пилотов F-16. По мнению некоторых западных офицеров, работающих с украинцами, прогресс даже после года обучения пилотов управлению F-16 оказался менее чем успешным. Языковые барьеры и незнание западных систем и тактики ведения боя замедляют процесс обучения. Ходят слухи, что, когда F-16 наконец начнут прибывать на Украину этим летом, самолётами, скорее всего, будут управлять «отставные» пилоты европейских ВВС.

План НАТО по предотвращению катастрофы, судя по всему, состоит в том, чтобы заполнить пробелы в силах Украины «советниками», а потом и ввести свою армию в бой после выборов в ноябре. Русские знают об этом и стремятся развалить украинскую армию до того, как Байден вернётся к власти, если он действительно это сделает. Если русские добьются успеха, большой войны в Европе можно будет избежать. В противном случае, с вводом американских войск Европа будет погружена в третью мировую войну, считает автор статьи.