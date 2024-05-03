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Reuters: российские военные в Нигере разместились на американской базе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После решения властей Нигера о выдворении американских войск с территории страны на базе США в Ниамее разместились российские военнослужащие, передаёт Reuters. При этом источник агентства в Пентагоне уточнил, что российские военные на базе используют отдельный ангар и работают в отдельном от американцев месте.
Reuters: российские военные в Нигере разместились на американской базе
АР

Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Как отмечает агентство, в столице Нигера Ниамее российские и американские войска оказались в непосредственной близости на фоне напряжённости между Москвой и Вашингтоном из-за конфликта на Украине.
 
По словам источника в Пентагоне, пожелавшего остаться анонимным, российские военные на базе используют отдельный ангар и работают в отдельном от американцев месте. «Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая», — уточнил чиновник.
 
Комментируя сообщения о нахождении российских военнослужащих на американской базе, министр обороны США Ллойд Остин преуменьшил любой риск для американских войск или вероятность того, что россияне могут приблизиться к военной технике США.
 
«Русские находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским войскам или нашему оборудованию. Я всегда сосредоточен на безопасности и защищённости наших военнослужащих... Но прямо сейчас я не вижу здесь существенной проблемы с точки зрения защиты наших сил», — заявил Остин на пресс-конференции в Гонолулу.
 
Reuters напоминает, что власти Нигера потребовали от США вывести с территории страны американские войска после встречи в Ниамее в середине марта, на которой высокопоставленные официальные лица Соединённых Штатов выразили обеспокоенность, в том числе в связи с ожидаемым прибытием российских войск и сообщениями о том, что Иран ищет в стране сырьё, в частности уран. Источник агентства уточнил, что тогда США было ясно сказано, что американские войска не могут находиться на одной базе с российскими войсками.
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Reuters США Северная Америка
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