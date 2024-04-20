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WSJ: США проигрывают в Африке, пока Россия заполняет оставленный французами вакуум

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В новую эпоху соперничества великих держав Африка стала одним из тех мест, где США терпят поражение, пишет The Wall Street Journal. Так, в Нигере, пока Россия заполняет оставленный французами вакуум, Вашингтон рискует потерять свою военную базу.
WSJ: США проигрывают в Африке, пока Россия заполняет оставленный французами вакуум
AP
Россия заходит в Северную Африку, заполняя вакуум, оставленный французами, пишет The Wall Steet Journal. И теперь США могут потерять свою антитеррористическую базу в Нигере.
 
В новую эпоху соперничества великих держав Африка стала одним из тех мест, где США проигрывают. Россия быстро добивается успехов в Нигере, и последствия могут выйти за пределы нестабильного африканского Сахеля.
 
По данным Radio Télévision du Niger, на прошлой неделе в столицу Нигера Ниамею прибыли сто российских военных инструкторов. Как сообщила телекомпания, они прибыли с «современной системой ПВО, приобретённой в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией».
 
Кроме того, в прошлую субботу сотни людей собрались в Ниамее, чтобы выразить протест против американского военного присутствия в стране, некоторые из протестующих, по сообщениям, размахивали российскими флагами. 
 
В прошлом году, как напоминает издание, Франция вывела свои войска из Нигера, а в прошлом месяце правящая в этой стране хунта, пришедшая к власти в результате июльского госпереворота, отменила военное соглашение с Вашингтоном.
 
Как указывает издание, Нигер — важнейший центр борьбы с терроризмом в Сахеле и Северной Африке. В этой стране находится второй по величине военный контингент США на континенте после Джибути. 
 
Если США потеряют базу в Сахеле, это «снизит нашу способность вести активное наблюдение и предупреждение, в том числе в целях обороны нашей страны», — предупредил недавно генерал Майкл Лэнгли, глава Африканского командования Вооружённых сил США.
 
«США долгое время пренебрегали Африкой, но мировые режимы-изгои не повторяют этой ошибки. Они заполняют этот вакуум, а за этим последуют неприятности для американских интересов», — считает The Wall Street Journal.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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