WSJ: США проигрывают в Африке, пока Россия заполняет оставленный французами вакуум

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Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве на парковке доставили к следователю
Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве из-за замечания о неправильной парковке доставили к следователю.
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Карпов: Юран может стать главным тренером «Спартака»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Спартаке».
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Глава Тюменской области Моор заявил о рекордном уровне воды в реке Ишим
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим превысил рекордную отметку 2017 года и достиг 997 см.
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Ковальчук заявил, что пока не готов ответить на вопрос о завершении карьеры
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал своё будущее.
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Обломки двух летательных аппаратов обнаружили в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обломки двух летательных аппаратов обнаружены на территории региона.
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Фетисов назвал российских хоккеистов в НХЛ послами доброй воли
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и теннисисты являются послами доброй воли.
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В Одессе прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.
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Минобороны: силы ПВО России уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью.
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Нагорный заявил, что иностранцы говорили ему о желании участвовать в Играх дружбы
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что иностранные спортсмены говорили ему о желании принять участие в Играх дружбы.
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Три человека пострадали при пожаре в частном пансионате в Ленобласти
Три человека пострадали и были госпитализированы в результате возгорания в частном пансионате для пожилых в Ленинградской области.
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В Курганской области зафиксировали 28 ландшафтных пожаров с начала апреля
В Курганской области прокомментировали ситуацию с ландшафтными пожарами.
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Воздушная тревога расширилась ещё на две области Украины
Сирены воздушной тревоги сработали ещё в двух украинских областях.
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«Металлург» обыграл «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
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Пожарные спасли трёх котят из электрощитка в Перми
Пожарные спасли трёх котят из электрощитка в многоквартирном доме в Перми.
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Рогов: НАТО использует Зеленского как прикрытие
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Североатлантический альянс использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России.
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Комиссия спортсменов НОК Африки раскритиковала World Athletics за решение платить призовые на ОИ
Комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступила с заявлением о решении Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ввести призовые для победителей Игр в Париже.
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Нижегородские вузы подписали хартию проекта межвузовского кампуса
Ряд нижегородских вузов подписали хартию проекта «Межвузовский ИТ-кампус НЕЙМАРК». Документ приняли для объединения усилий, компетенций и ресурсов участников.
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На Ямале рассказали об итогах арктической олимпиады «Полярный круг»
Стали известны итоги арктической олимпиады «Полярный круг». Её участниками стали школьники из Ямала, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тульской области.
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Угрозы прорыва дамбы в Кургане в районе Кировского моста пока нет
В правительстве Курганской области заявили, что угрозы прорыва дамбы в Кургане в районе Кировского моста пока нет.
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Жители Кубани сдали 60 тысяч литров донорской крови в 2023 году
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году 50 тыс. жителей региона сдали 60 тыс. л донорской крови.
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В парке «Сокольники» начали реабилитацию пяти Оленьих прудов
В парке «Сокольники» в Москве начали реабилитацию пяти Оленьих прудов, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.
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«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ
«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Губернатор Чибис 23 апреля проведёт первую после нападения встречу с жителями
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во вторник, 23 апреля, проведёт первую после совершённого на него нападения встречу с жителями региона.
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В Москве отреставрировали 800 памятников за 13 лет
В Москве отреставрировали около 800 памятников за последние 13 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году
Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.
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В Липецкой области введён режим воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории региона введён режим воздушной опасности.
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«Здоровое Отечество» установило рекорд по самой массовой зарядке в России
На выставке «Россия» на ВДНХ 20 апреля установлен рекорд России по массовой зарядке на улице. Мероприятие, в котором приняли участие 5773 человека, организовано движением «Здоровое Отечество».
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Собянин заявил о росте популярности центра «Мосволонтёр»
Столичные организации начали чаще использовать возможности ресурсного центра «Мосволонтёр», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.
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Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 34 049
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 34 049, информирует Министерство здравоохранения анклава.
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Число доноров крови в Москве выросло втрое за 10 лет
Число доноров крови в Москве выросло в три раза за 10 лет, заявили в Департаменте здравоохранения.
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Минобороны: силы ПВО России уничтожили три БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
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Чикунова: никак не задевает то, что спортсмены слабее могут завоевать медаль на ОИ
Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о возможном допуске Юлии Ефимовой на Олимпиаду в Париже.
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ФСБ задержала в Северной Осетии украинского шпиона при попытке пересечь границу
Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Северная Осетия — Алания задержали гражданина Украины на пропускном пункте Верхний Ларс при попытке пересечь границу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
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РБК: в 2023 году в России вынесли приговоры 22,3 тысячи иностранным гражданам
В 2023 году в России были вынесены приговоры 22,3 тыс. иностранным гражданам и лицам без гражданства.
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СЭ: назначение Янсена в «Спартак» маловероятно
Назначение нидерландца Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» маловероятно.
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Губернатор Шумков сообщил, что вода в Кургане снова начала расти
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что вода в Кургане снова начала расти.
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Кудерметова и Хао-Чин вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Хао-Чин Чань из Тайваня вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде.
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Власти Грузии: закон об иноагентах могут пересмотреть при принятии страны в ЕС
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии могут пересмотреть закон об иностранных агентах в случае принятия страны в Европейский союз.
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Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине
Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине вводится ограничение на работу онлайн-казино.
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Валуев: Игры дружбы для Баха — неприятная альтернатива, которая может вырасти в потерю денег
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах боится проведения Игр дружбы из опасений потерять контроль над финансовыми потоками.
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Власти Финляндии попросили у ЕС денег для регионов у закрытой границы с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Европейскому союзу с просьбой предоставить финским властям средства для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией.
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Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медицинским работникам
Президент России Владимир Путин поручил направлять средства от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на надбавки к зарплатам медицинских работников.
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Морпех ВСУ получил 22 года колонии за приказ об убийстве четырёх человек
Верховный суд ДНР приговорил командира 1-й реактивной артиллерийской батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивана Ярощука к 22 годам колонии за приказ об убийстве четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
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Велогонщик Власов подал заявку на получение нейтрального статуса
Российский велогонщик Александр Власов подал заявку на получение нейтрального статуса в Международный союз велосипедистов (UCI).
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Подполье: целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что целью удара Вооружённых сил России 19 апреля по городу Южному на Украине был Одесский припортовый завод.
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Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Форума будущих технологий
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными.
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Белоногофф: даже когда выступала за Великобританию, болела за российских спортсменов
Пловчиха Татьяна Белоногофф объяснила своё решение перейти в сборную России.
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Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива воздушных сил Украины
Вооружённые силы России поразили хранилище авиационного топлива Воздушных сил ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.
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Минобороны: средства ПВО России сбили самолёт Су-25 ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.