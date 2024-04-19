CNN: сначала Нигер, а теперь Чад — американцы теряют влияние в Африке

Вслед за соседним Нигером правительство Чада пообещало расторгнуть с США соглашение о безопасности. В результате военное присутствие Вашингтона в Африке окажется ослаблено, что увеличит растущую роль Москвы в регионе, сообщает CNN.

США рискуют лишиться военного присутствия в ещё одной африканской стране, уступив влияние в регионе России. Правительство Чада пригрозило расторгнуть с Америкой важнейшее соглашение о безопасности, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По информации телеканала, в письме, отправленном представителю Вашингтона, чадские власти пообещали аннулировать договор, который определяет правила поведения солдат США в стране. В нём также отмечается, что американцы должны покинуть французскую базу в Нджамене.

Примечательно, что всего месяц назад правительство Нигера разорвало аналогичное соглашение с Соединёнными Штатами. Видимо, руководство Чада следует примеру соседней страны, пытаясь добиться дополнительных уступок от Вашингтона, предположил один из собеседников CNN.

Вместе с тем чиновник признал, что намерение Чада ошеломило Вашингтон. Ведь страна предпринимает этот шаг в критический момент для американских интересов в Африке, где Москва играет всё более активную роль.

На слушаниях в сенате главком ВС США в африканском регионе генерал Майкл Лэнгли предупредил, что Россия «ускоренными темпами» пытается «захватить» Центральную Африку и Сахель. Всё это, по его словам, представляет опасность для «южного фланга НАТО», напоминает CNN.