CNN: сначала Нигер, а теперь Чад — американцы теряют влияние в Африке

Вслед за соседним Нигером правительство Чада пообещало расторгнуть с США соглашение о безопасности. В результате военное присутствие Вашингтона в Африке окажется ослаблено, что увеличит растущую роль Москвы в регионе, сообщает CNN.
США рискуют лишиться военного присутствия в ещё одной африканской стране, уступив влияние в регионе России. Правительство Чада пригрозило расторгнуть с Америкой важнейшее соглашение о безопасности, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
По информации телеканала, в письме, отправленном представителю Вашингтона, чадские власти пообещали аннулировать договор, который определяет правила поведения солдат США в стране. В нём также отмечается, что американцы должны покинуть французскую базу в Нджамене.
Примечательно, что всего месяц назад правительство Нигера разорвало аналогичное соглашение с Соединёнными Штатами. Видимо, руководство Чада следует примеру соседней страны, пытаясь добиться дополнительных уступок от Вашингтона, предположил один из собеседников CNN.
Вместе с тем чиновник признал, что намерение Чада ошеломило Вашингтон. Ведь страна предпринимает этот шаг в критический момент для американских интересов в Африке, где Москва играет всё более активную роль.
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