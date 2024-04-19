CNN Оригинал

CNN: сначала Нигер, а теперь Чад — американцы теряют влияние в Африке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вслед за соседним Нигером правительство Чада пообещало расторгнуть с США соглашение о безопасности. В результате военное присутствие Вашингтона в Африке окажется ослаблено, что увеличит растущую роль Москвы в регионе, сообщает CNN.
CNN: сначала Нигер, а теперь Чад — американцы теряют влияние в Африке
AP

США рискуют лишиться военного присутствия в ещё одной африканской стране, уступив влияние в регионе России. Правительство Чада пригрозило расторгнуть с Америкой важнейшее соглашение о безопасности, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По информации телеканала, в письме, отправленном представителю Вашингтона, чадские власти пообещали аннулировать договор, который определяет правила поведения солдат США в стране. В нём также отмечается, что американцы должны покинуть французскую базу в Нджамене.
 
Примечательно, что всего месяц назад правительство Нигера разорвало аналогичное соглашение с Соединёнными Штатами. Видимо, руководство Чада следует примеру соседней страны, пытаясь добиться дополнительных уступок от Вашингтона, предположил один из собеседников CNN.
 
Вместе с тем чиновник признал, что намерение Чада ошеломило Вашингтон. Ведь страна предпринимает этот шаг в критический момент для американских интересов в Африке, где Москва играет всё более активную роль.
 
На слушаниях в сенате главком ВС США в африканском регионе генерал Майкл Лэнгли предупредил, что Россия «ускоренными темпами» пытается «захватить» Центральную Африку и Сахель. Всё это, по его словам, представляет опасность для «южного фланга НАТО», напоминает CNN.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
армия Африка Нигер Пентагон Россия США Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров