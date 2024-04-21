США не смогли спасти военное соглашение с Нигером и будут вынуждены вывести свои войска с территории этой страны, пишет The Guardian. Как отмечает издание, это событие станет стратегической победой для России.
США выведут более тысячи своих военнослужащих из Нигера, пишет The Guardian. Этот шаг, как отмечает издание, станет стратегической победой России.
Решение было принято через месяц после того, как «правящая военная хунта» Нигера отменила соглашение с Вашингтоном, которое позволяло американским войскам находиться на территории страны, как указывается в статье, для помощи в борьбе с джихадистами.
После того как 15 марта, когда представитель властей Нигера публично объявил продолжающееся военное присутствие США «незаконным», американские официальные лица выразили надежду на то, что закулисные переговоры смогут спасти 12-летнее соглашение между двумя странами.
Однако Соединённые Штаты, наконец, признали своё поражение после прошедших на этой неделе встреч в Вашингтоне между заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом и премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном.
Вывод войск, который, как ожидается, произойдёт в ближайшие месяцы и будет означать закрытие американской базы беспилотников в Агадесе, известной как «База 201», которая была открыта в 2018 году и обошлась в $110 млн. Как напоминает издание, ранее из страны были выдворены французские войска.
Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг провёл параллель между нападающими армейского клуба Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком и поэтами Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым.
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе арбитра Веры Опейкиной, которую по итогам матча 28-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» раскритиковал наставник красноярской команды Андрей Тихонов.
Специалист в области антидопингового обеспечения Союза тхэквондо России Надежда Петрова сообщила, что Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) включила в свой пул тестирования четырёх российских спортсменов, которые смогли отобраться на Олимпийские игры 2024 года.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Киев после одобрения палатой представителей конгресса Соединённых Штатов нового пакета помощи получит «крохи», отработав интересы конкретных политических групп.
Организаторы регаты «Последний шанс», которая является квалификацией к Олимпийским играм в Париже, допустили двух российских яхтсменов Елизавету Жеребцову и Михаила Ушкова до участия в предстоящих соревнованиях.
Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился мнением о потенциальном выходе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР).