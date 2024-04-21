США не смогли спасти военное соглашение с Нигером и будут вынуждены вывести свои войска с территории этой страны, пишет The Guardian. Как отмечает издание, это событие станет стратегической победой для России.

США выведут более тысячи своих военнослужащих из Нигера, пишет The Guardian. Этот шаг, как отмечает издание, станет стратегической победой России.



Решение было принято через месяц после того, как «правящая военная хунта» Нигера отменила соглашение с Вашингтоном, которое позволяло американским войскам находиться на территории страны, как указывается в статье, для помощи в борьбе с джихадистами.



После того как 15 марта, когда представитель властей Нигера публично объявил продолжающееся военное присутствие США «незаконным», американские официальные лица выразили надежду на то, что закулисные переговоры смогут спасти 12-летнее соглашение между двумя странами.



Однако Соединённые Штаты, наконец, признали своё поражение после прошедших на этой неделе встреч в Вашингтоне между заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом и премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном.



Вывод войск, который, как ожидается, произойдёт в ближайшие месяцы и будет означать закрытие американской базы беспилотников в Агадесе, известной как «База 201», которая была открыта в 2018 году и обошлась в $110 млн. Как напоминает издание, ранее из страны были выдворены французские войска.