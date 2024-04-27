NYT: вывод американских войск из Чада и Нигера ударит по позиции США в Африке

Власти Чада и Нигера потребовали, чтобы Пентагон вывел с их территории свои войска. В результате региональная политика Вашингтона окажется подорванной на фоне расширения влияния Москвы среди африканских государств, пишет The New York Times.

Пентагон выведет несколько десятков спецназовцев из Чада в ближайшие несколько дней. Их уход станет уже вторым крупным ударом по американской политике безопасности в Африке, сообщает The New York Times.

Ранее Соединённые Штаты столкнулись со схожей проблемой в Нигере. Администрация Байдена заявила, что более 1000 американских военнослужащих должны будут покинуть африканскую страну в ближайшие месяцы, напоминает издание.

Минобороны США вынуждено пойти на этот шаг, поскольку правительства Чада и Нигера потребовали пересмотреть правила, в рамках которых может действовать американский персонал. Обе страны добиваются условий, которые лучше отвечают их интересам.

Вывод американских военных советников из Африки происходит на фоне того, как Нигер, а также Мали и Буркина-Фасо отказываются от многолетнего сотрудничества с Соединёнными Штатами. Вместо этого они формируют партнёрские отношения с Россией или, по крайней мере, изучают возможность более тесных связей в сфере безопасности с Москвой, обращает внимание The New York Times.