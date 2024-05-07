WSJ: у Путина надёжный тыл в России и сильные союзники в мире

После официальной инаугурации Владимир Путин может сосредоточиться на внешнеполитических целях, констатирует Wall Street Journal. Это прежде всего укрепление важнейших союзов, которые помогли России достичь заметного преимущества на Украине и одновременно ослабить доминирование США в мире.

Сегодня в Кремле Владимир Путин официально вступил в должность президента на новый шестилетний срок. Теперь он может полностью сосредоточиться на достижении своих целей на Украине и укреплении необходимых союзов, пишет Wall Street Journal.

После начала специальной военной операции два года назад российский президент сумел наладить тесные контакты с целым рядом стран. В основе этих союзов было общее настороженное отношение к коллективному Западу.

Россию поддержали не только Иран и Северная Корея. В Африке нашлось множество поклонников Путина как защитника традиционных ценностей. А во время его турне по Ближнему Востоку в декабре прошлого года был особенно заметен тёплый приём и оказанное уважение к российскому лидеру.

Однако ближайшим союзником Москвы остаётся Китай, констатирует WSJ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения «не будут иметь границ», что наводит на мысль, что в ближайшие годы интересы двух стран будут совпадать ещё больше.

Во время инаугурации Владимир Путин выступил с речью и вновь напомнил о важности создания многополярного мира, способного бросить вызов западному влиянию. «Мы были и будем открыты для укрепления хороших отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно большинство в мире», — цитирует издание слова президента.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они продолжать попытки сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, постоянное давление на нашу страну в течение многих лет или искать путь к сотрудничеству и миру», — продолжил он.

По мнению старшего советника по России и Европе вашингтонского института мира Дональда Дженсена, Путин «очевидно ценит отношения с Китаем превыше всего, и китайцы склоняются к России сейчас больше, чем когда-либо прежде».

Китай сыграл важную роль в оказании помощи России после начала СВО. Когда Запад ввёл множество санкций против Москвы и закрыл большую часть рынков, именно Пекин обеспечил поставки российской нефти и газа, что дало российской экономике возможность выстоять.

Издание признаёт, что Китай воздерживается от оказания прямой военной помощи. Однако он продолжает поставлять важнейшие микроэлектронные компоненты и другие материалы, которые, по мнению Вашингтона, используются для поддержки военных усилий России.

В мае запланирован визит Владимира Путина в Китай, где, как ожидается, лидеры двух стран ещё больше укрепят свои политические и экономические связи, противопоставляя свой союз доминированию США.

Сам Си Цзиньпинь сейчас находится в Европе, где среди прочего собирается посетить Сербию, чтобы отметить 25-ю годовщину бомбардировки НАТО посольства Китая в Белграде. Тогда погибло три сотрудника посольства, что серьёзно осложнило китайско-американские отношения.

WSJ напоминает, что Вашингтон принёс извинения за тот удар, сославшись на устаревшие карты. Тем не менее, Пекин продолжает использовать этот инцидент как аргумент против расширения североатлантического альянса.

Затем китайский лидер должен посетить Будапешт и встретиться со своим венгерским коллегой. Виктор Орбан наладил тесные экономические связи с Пекином и последовательно выступает против оказания военной помощи Украине.

Комментируя союз Москвы с Китаем, Ираном и Северной Кореей, Дональд Дженсен считает, что «эти четыре страны образуют ось». «Это партнёрство по расчёту, и в настоящий момент интересам Москвы отвечает то, что они более или менее остаются вместе несмотря на их разногласия», — добавил он.

У Владимира Путина также запланированы переговоры с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. По мнению аналитиков, это ещё одно доказательство его намерений углублять международные связи России.

Близится 9 мая, самый важный праздник России, посвященный победе СССР над нацистской Германией. WSJ пишет, что в своей речи Путин обязательно отметит и сегодняшние успехи российских военных на поле боя.

Однако эксперты уверены, что в долгосрочной перспективе внимание президента будет сосредоточено именно на укреплении отношений, которые помогли России достичь столь заметного преимущества на Украине и одновременно ослабить позиции США, где в ноябре должны состояться президентские выборы.