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TVL: дипломатия Франции находится в состоянии «смерти мозга»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Франции снова продемонстрировал зависимость от ЕС, явившись на встречу с Си Цзиньпином в сопровождении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передаёт TVL. Пользуясь словами Макрона о НАТО, телеканал иронично называет последние семь лет французской дипломатии «смертью мозга».

Си Цзиньпин воспринимал поездку в Париж как возможность оценить независимость Франции относительно ЕС и Вашингтона, однако лидер Китая быстро увидел реальное положение дел.

Этот визит позволил Эммануэлю Макрону ещё больше ослабить позицию Франции, пригласив на встречу председателя Еврокомиссии. Как некогда с канцлером Германии, президент Франции, видимо, больше не может принимать главу другого государства без того, кто отдаёт приказы.
 
Нужно отметить, что уже семь лет — если пропустить пятилетку Олланда — французская дипломатия находится в состоянии «смерти мозга». Её единственным штурвалом остаётся одержимость ценностями различной формы.  
 
Дата выхода в эфир 06 мая 2024 года.
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источник
TVL Франция Европа
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визит геополитика дипломатия Европа Европейская комиссия Евросоюз Китай Си Цзиньпин Урсула фон дер Ляйен Франция Эммануэль Макрон
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