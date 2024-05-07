Президент Франции снова продемонстрировал зависимость от ЕС, явившись на встречу с Си Цзиньпином в сопровождении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передаёт TVL. Пользуясь словами Макрона о НАТО, телеканал иронично называет последние семь лет французской дипломатии «смертью мозга».

Си Цзиньпин воспринимал поездку в Париж как возможность оценить независимость Франции относительно ЕС и Вашингтона, однако лидер Китая быстро увидел реальное положение дел.

Этот визит позволил Эммануэлю Макрону ещё больше ослабить позицию Франции, пригласив на встречу председателя Еврокомиссии. Как некогда с канцлером Германии, президент Франции, видимо, больше не может принимать главу другого государства без того, кто отдаёт приказы.

Нужно отметить, что уже семь лет — если пропустить пятилетку Олланда — французская дипломатия находится в состоянии «смерти мозга». Её единственным штурвалом остаётся одержимость ценностями различной формы.