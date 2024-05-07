TVL: дипломатия Франции находится в состоянии «смерти мозга»

11:28
В «Союзе отцов» назвали востребованным бесплатное дошкольное образование многодетных
Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT заявил, что инициатива о предоставлении многодетным семьям бесплатного дошкольного образования является очень востребованной.
11:26
Медведев с супругой приехал на церемонию инаугурации президента России
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.
11:24
Мишустин прибыл в Кремль на инаугурацию президента России
Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Кремль на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.
11:16
Полузащитник ЦСКА Зделар назвал тренера «Пари НН» Илича легендой
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о новом главном тренере «Пари НН» Саше Иличе.
11:16
Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию Путина
Актёр Стивен Сигал прибыл в Кремль на инаугурацию президента России Владимира Путина.
11:09
Spiegel: в Евросоюзе произошёл раскол перед инаугурацией Путина
Между властями стран — членов Европейского союза наблюдается раскол из-за споров вокруг вопроса присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина.
11:05
Захарова: высокомерные отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина смешны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «смешными» отказы ряда дипломатов западных стран присутствовать на инаугурации российского президента.
11:01
Синоптик Вильфанд: повышение температуры в Москве начнётся в субботу
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT сообщил, что в столице потеплеет в выходные дни.
11:00
Пожар в Вихоревке Иркутской области полностью потушен
В МЧС России заявили о полной ликвидации крупного возгорания в районе города Вихоревки в Братском районе Иркутской области.
10:58
Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.
10:57
РБК: ОСК продаст непрофильные активы для сокращения издержек
Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует продать часть своих активов до 2027 года, сократив тем самым ряд своих издержек.
10:46
Бойцы ВС России рассказали RT об обмане ВСУ ложными позициями миномётов
Артиллеристы белгородского приграничья рассказали военному корреспонденту RT Александру Симонову, как макеты миномётов помогают спасти жизни российским бойцам.
10:43
В «Пари НН» сообщили об аренде Марадишвили из «Локомотива» на сезон-2024/25
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о договорённости с «Локомотивом» об аренде полузащитника Константина Марадишвили на сезон-2024/25.
10:38
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.
10:30
The Times: система обеспечения безопасности на ОИ в Париже оказалась неэффективной
Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, которую собираются использовать на Олимпийских играх 2024 года в Париже, оказалась неэффективной.
10:29
Первые гости прибывают на церемонию инаугурации Путина
Первые гости уже начали прибывать на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.
10:23
Суд в Москве заочно арестовал иноагента-блогера Камикадзе Ди за фейки об армии
Тверской суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Дмитрия Иванова*, известного в блогерской среде как Камикадзе Ди, за фейки о ВС России.
10:18
Файзуллаев: пока не обсуждали моё участие в Олимпиаде, я сосредоточен на ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о возможном участии в Олимпиаде в Париже в составе сборной Узбекистана.
10:14
Экс-министр транспорта Башкирии подозревается в получении взятки в 5 млн рублей
В Следственном комитете России заявили, что бывший министр транспорта Башкирии подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей от компании-грузоперевозчика.
10:07
Си Цзиньпин: Китай не забудет о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет помнить про атаку НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 году и не допустит повторения такой трагедии.
10:00
FT: ВСУ пытаются мобилизовать украинцев в формате кампании «Выбери своё приключение»
Командование ВСУ пытается мобилизовать в ряды украинской армии людей, используя при этом рекламную кампанию из разряда «Выбери своё приключение».
09:59
Умар Нурмагомедов потерял одну позицию в рейтинге UFC
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновлённую версию рейтинга бойцов по весовым категориям.
09:45
ТАСС: более 200 зданий уничтожено в результате пожаров в Иркутской области
Более 200 жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек уничтожено огнём в результате возгораний в четырёх районах Иркутской области.
09:44
Демидов — второй в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии TSN
Эксперт TSN Боб Маккензи опубликовал рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2024.
09:37
Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки
Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки.
09:31
Кобзев заявил о работе дознавателей с поджигавшим траву в Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что дознаватели работают с мужчиной, который незадолго до пожаров в регионе сжигал траву на своём участке в СНТ в Братском районе.
09:29
Российский хоккеист системы «Сан-Хосе» Романов пожаловался на цены в США
Российский вратарь системы «Сан-Хосе Шаркс» Георгий Романов рассказал о жизни в США.
09:19
Ракетная опасность объявлена в Шебекине Белгородской области
В МЧС Белгородской области заявили, что режим ракетной опасности объявлен в Шебекине.
09:16
ФСБ заявила о возбуждении дела против жителя Железногорска за дискредитацию ВС
В пресс-службе регионального управления ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела
против жителя Железногорска за дискредитацию ВС России.
09:14
Вратарь «Бостона» повторил достижение Хабибулина в плей-офф НХЛ
Вратарь «Бостона» Джереми Свейман повторил достижение Николая Хабибулина в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:04
ВС Израиля начали операцию в восточном районе города Рафах в секторе Газа
Израильские военные приступили к контртеррористической операции в восточном районе города Рафах в секторе Газа.
09:00
«Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче серии плей-офф НХЛ, Бобровский пропустил четыре шайбы
«Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
08:57
RT изучил соцсети задержанного во Владивостоке американского военного
RT изучил соцсети задержанного во Владивостоке американского военного и девушки, в краже у которой его подозревают.
08:52
В МЧС заявили о снижении числа затопленных жилых домов в Курганской области
Пресс-центр ГУ МЧС России по Курганской области заявил о снижении числа затопленных жилых домов в регионе.
08:41
Украинский пленный: для работы в Авдеевке ВСУ привлекали необученных водителей
Пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко рассказал, что командование украинских войск привлекало необученных водителей для обороны окрестностей Авдеевки.
08:31
Марочко: ВСУ стягивают резервы в район Часова Яра
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Украина усиливает фланги в районе Часова Яра.
08:27
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская сторона настаивает на необходимости предотвращения процесса разрастания украинского конфликта.
08:20
«Военная хроника»: армия Израиля взяла под контроль КПП «Рафах»
«Военная хроника» пишет, что израильские военные взяли под контроль КПП «Рафах».
08:14
Снег выпал на всех московских метеостанциях
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции.
08:02
РБК: Сбербанк не отменил дневные ограничения на денежные переводы
Ограничения на количество, а также сумму переводов средств в сутки, введённые Сбербанком после вступления в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности», сохранились.
07:55
В суд поступила апелляция на приговор «крабовому королю» Олегу Кану
Представители бизнесмена Олега Кана, известного ещё как «крабовый король», подали апелляцию на его приговор, связанный с делом об организации убийства предпринимателя во Владивостоке.
07:40
Президент Венесуэлы Мадуро похвалил Путина за переход России на новый уровень
Президент России Владимир Путин, который вывел свою страну на уровень новой сверхдержавы после распада СССР, является одним из величайших мировых лидеров.
07:19
Суд во Владивостоке арестовал солдата США по делу о краже
Суд во Владивостоке избрал меру пресечения в виде заключения под стражу американскому военнослужащему, ставшему фигурантом уголовного дела по статье о краже.
07:11
NYT: Си Цзиньпин рассердился на критику со стороны Запада из-за связей с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин рассердился на критику Запада из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.
07:00
Посол Антонов: Запад отходит от самоограничений в гибридной войне против России
Запад в лице Соединённых Штатов и их союзников постепенно отказывается от самоограничений в гибридной войне, развязанной против России, планомерно расширяя поставки смертоносных вооружений на Украину.
06:51
Посол Антонов: ядерные учения России — ответ на наглую политику Запада
Учения Вооружённых сил России по применению нестратегического ядерного оружия являются ответом на наглую и агрессивную политику коллективного Запада. С таким заявлением выступил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
06:32
Пятая инаугурация Путина состоится в Кремле 7 мая
Избранный президент России Владимир Путин 7 мая вновь вступит в должность главы государства. Торжественная церемония состоится в 12:00 мск в Кремле.
06:17
МО: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ у Белгородской области
Опорный пункт Вооружённых сил Украины уничтожили танкисты группировки прикрытия государственной границы в приграничном с Белгородской областью районе.
06:07
В Рязанской области горит здание усадебного комплекса Баташевых
Крупный пожар произошёл на территории усадебного комплекса Баташевых в посёлке Гусь-Железном Рязанской области.
05:53
Депутат Даванков выступил против штрафов за жарку шашлыка на закрытых мангалах
Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах.