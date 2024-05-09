Гринвальд: Украина не входит в число интересов США — Обама настаивал на этом ещё в 2016 году

Украина никогда не была и не будет находиться в списке жизненно важных интересов США. При этом, как напомнил американский адвокат и журналист Гленн Гринвальд на своём YouTube-канале, такого мнения придерживался не только Дональд Трамп, но и Барак Обама, который считал, что Россия всегда будет «поддерживать там растущее превосходство», а Вашингтону в дела этого региона вмешиваться не стоит.

Я понимаю, что иногда тяжело слушать, как кто-то вроде Миршаймера говорит, мол, мы должны выбрать, что для нас действительно важно. Мы не можем просто ходить по миру, защищая каждую страну, вмешиваясь в дела каждой страны, контролируя каждую страну… И реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединённых Штатов.

Знаю, звучит жёстко. «Ой, а как же народ Украины?» Но ведь это всегда было основой американской внешней политики. Это называется жизненно важными интересами. Мы определяем наши жизненно важные интересы, то есть то, за что мы готовы вступить в войну, и то, что жизненно важными интересами не является и за что мы воевать не станем. И мнение о том, что вопрос «кто же управляет Украиной?» не входит в наши жизненно важные интересы, отстаивал не только Дональд Трамп, но и Барак Обама ещё в 2016 году.

В марте 2016 года он дал большое интервью на тему внешней политики неоконсерватору Джеффри Голдбергу, главному редактору The Atlantic. И Джеффри Голдберг потратил много времени, ругая Обаму за то, что тот был слаб перед лицом России, не дал Украине смертельное оружие и не противостоял русским в Сирии. И вот перед вами «Доктрина Обамы»: эксклюзивная статья The Atlantic о самых сложных внешнеполитических решениях президента США». Вот что Обама рассказал о том, почему он не хотел вооружать украинцев, притом что члены обеих партий, такие как Джон Маккейн и разжигатели войн в Демократической партии, требовали от него обратного.

Голдберг пишет: «Теория Обамы проста: Украина — это основной интерес России, но не США, поэтому Россия всегда будет поддерживать там растущее превосходство. «Дело в том, что Украина, которая не является страной НАТО, будет уязвима для военного доминирования России, что бы мы ни делали», — говорит Обама.

«Есть способы сдерживания, но они требуют, чтобы вы заранее чётко определили, за что стоит вступать в войну, а за что нет. Если здесь есть кто-то, кто утверждает, что нам следует рассматривать возможность вступления в войну с Россией из-за Крыма* и Восточной Украины, — заявите об этом прямо и чётко. Мысль о том, что грубые разговоры или вмешательство в военные действия, которые касаются этой конкретной области, как-то повлияет на принятие решений Россией или Китаем, противоречит всему, что мы наблюдали за последние 50 лет».

Итак, сам президент Обама высмеивал идею того, что мы когда-нибудь ввяжемся в войну с Россией за контроль над Крымом и Восточной Украиной, потому что, как говорил он и Дональд Трамп, очевидно, Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. Это прямо по ту сторону их границы — той части границы, которая дважды подвергалась вторжению в ходе мировых войн в XX веке. Но она не представляет и никогда не будет представлять собой жизненно важный интерес для США.

Но с того момента как Обама, герой американского либерализма, произнёс это заявление, которое в то время не вызвало особых споров (разве что в кругах разжигателей войн и неоконов в Вашингтоне), всё изменилось. В 2016 году произошло самое катастрофическое для американских либералов событие — проигрыш Хиллари Клинтон Дональду Трампу. И им нужно было найти причину, злодея, козла отпущения, чтобы обвинить в этом кого-то, кроме самой Хиллари Клинтон и демократов.

Так что в конце концов, изучив длинный список потенциальных злодеев — The New York Times, Джулиан Ассанж, Джоэль Стайн и другие, — они пришли к выводу, что главной причиной победы Трампа стала Россия. И они так долго взращивали эту ненависть к России, что можно легко провести параллель между выдумкой о вмешательстве России в выборы США 2016 года, которую сфабриковали ЦРУ и ФБР, и единодушной поддержкой демократов в Вашингтоне этой войны на Украине — войны, которая становится не только всё более междоусобной, но и всё более опасной.

Дата выхода в эфир 08 мая 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).