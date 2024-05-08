Путь к миру лежит через прекращение военной помощи Украине, заявил в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор. По его мнению, это стало бы сигналом для России, после которого она пошла бы на мирное урегулирование — но на своих условиях.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Так что первое, что нам нужно сделать, — это прекратить любую военную помощь Украине, незамедлительно. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании войны. Нельзя продолжать финансировать и снабжать противника России и ожидать, что россияне серьёзно к нам отнесутся. Это первое.

Вдобавок к тому, что мы прекратим поддержку, европейцы тоже должны прекратить поддерживать Украину. Я говорю о военной поддержке. Мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь и поддержку, и, надеюсь, мы будем продолжать её оказывать, так же как и европейцы. Затем должен последовать запрос о прекращении огня, чтобы посмотреть, какой мы получим ответ. Тогда всё будет зависеть от российской стороны.

И не стоит забывать, что мы не в том положении, чтобы диктовать россиянам условия. Это их страна. Они победили. Мы иностранцы. Мы проиграли. Нам нужно это понять, и чем скорее, тем лучше будет Украине и тем лучше будет нам самим, потому что мы, по-видимому, усердно трудимся над тем, чтобы создать региональный конфликт на Ближнем Востоке. А если этого недостаточно, то мы, похоже, намерены спровоцировать Тайванем китайцев. Это безумие.

Дата публикации 06 мая 2024 года.