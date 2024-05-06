Reuters: Италия призывает к переговорам с Путиным, чтобы положить конец войне

Запад переоценил своё экономическое влияние в мире, понадеявшись на то, что санкции смогут остановить Россию на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Он призвал к переговорам с Россией с целью добиться перемирия, а затем и мира в украинском конфликте. Он также отметил, что предупреждал Зеленского, что контрнаступ не сработает. «Но меня не послушали», — посетовал Крозетто.
Министр обороны Италии заявил в понедельник, что экономические санкции против России потерпели неудачу, и призвал Запад приложить больше усилий для дипломатического решения проблемы с президентом Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне на Украине, передаёт Reuters.
Гвидо Крозетто заявил в интервью газете Il Messaggero, что Запад ошибочно полагал, что его санкции могут остановить «агрессию России», но он переоценил свое экономическое влияние в мире.
«Вместо этого... единственный способ разрешить этот кризис — привлечь всех, сначала (добиться) перемирия, а затем мира», — заявил Кросетто.
На возражение интервьюера о том, что Путин не проявил готовности к переговорам, Кросетто ответил: «Это хорошая причина для того, чтобы мы старались еще больше. Мы не должны отказываться от любого возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был».
Итальянский министр также заявил, что контрнаступление Украины на Россию прошлым летом было ошибкой, учитывая военное превосходство России.
По словам Крозетто, он лично предупреждал Зеленского о том, что оно обречено на провал. «но меня не послушали», посетовал политик.
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