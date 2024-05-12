Sky News: Россия для своего наступления в районе Харькова выбрала самый неподходящий для Киева момент

Россия выбрала для своего наступления на харьковском направлении самый неподходящий для Киева момент, сообщает Sky News. ВСУ, испытывая нехватку оружия и личного состава, и без того были в непростой ситуации из-за продвижения российских войск в Донбассе. При этом ситуацию усугубляют задержки с поставками западных вооружений.

Россия, открыв ещё один фронт в Харьковской области, создаёт дополнительное давление на силы Киева, которые в настоящий момент и без того страдают от нехватки оружия и людей, сообщает Sky News.



Москва решила действовать, выбрав для своего наступления самый неподходящий для Киева момент.



Российские войска уже постепенно продвигаются в Донбассе, приближаясь к городу Часов Яр. Если этот украинский оплот падёт, то это даст российским войскам возможность легче наносить удары по остальным районам Донбасса, подвергая риску такие ключевые города, как Краматорск.



Усиливая атаки на харьковском направлении, Россия может вынудить украинское командование перебросить резервы с востока на северо-восток, ослабив тем самым свою оборонительную линию на Донбассе, которая и так испытывает огромную нагрузку.



Ситуацию ещё больше усугубляют задержки с поставками дополнительного оружия и боеприпасов от западных союзников.