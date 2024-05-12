Sky News: Россия для своего наступления в районе Харькова выбрала самый неподходящий для Киева момент

16:08
Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации для украинских войск
Для украинских войск на фронте сложилась обострённая ситуация, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.
16:07
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
16:03
Мурашко: более 430 психологов и психотерапевтов оказывают помощь участникам СВО
Более 430 психологов и психотерапевтов оказывают помощь участникам специальной военной операции.
15:58
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ
«Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:57
Слуцкий второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером апреля в чемпионате Китая.
15:51
Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории
Рекомендованный Госдумой на пост министра просвещения России Сергей Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории для 5—9-х классов.
15:47
Москалькова призвала мир осудить акты терроризма на фоне обстрела Белгорода
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить терроризм против гражданского населения на фоне обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
15:43
У пострадавших при обрушении дома в Белгороде спасателей диагностировали переломы
У спасателей, пострадавших при повторном обрушении жилой многоэтажки в Белгороде, диагностированы переломы.
15:42
Le Parisien: ПСЖ не планирует чествовать Мбаппе в его последней домашней игре за клуб
Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует проводить чествование нападающего Килиана Мбаппе в последнем матче на домашнем стадионе «Парк де Пренс».
15:34
RT: в рухнувшем подъезде дома в Белгороде периодически начинаются возгорания
В рухнувшем подъезде дома в Белгороде периодически начинаются возгорания, на месте работают пожарные. Об этом RT рассказала жительница соседнего дома.
15:30
В парке Победы начался автопробег «Офицеры России — дорогами памяти»
В парке Победы 12 мая стартовал традиционный автопробег «Офицеры России — дорогами памяти», приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
15:28
Комитет ГД рекомендовал утвердить Шадаева на пост главы Минцифры
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры.
15:25
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах на Украине прозвучал взрыв.
15:24
Поединок между Нагибиным и Ялымовым признан несостоявшимся из-за судейской ошибки
Судейский комитет Федерации кикбоксинга России профессионального направления во главе с Эдгаром Сааряном пересмотрел поединок между Тимуром Нагибиным и Андреем Ялымовым.
15:17
Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
15:13
Росгвардия направила на место обрушения дома в Белгороде взрывотехников
Взрывотехники ОМОН «Острог» направлены на место частичного обрушения жилого дома в Белгороде.
15:11
Турнир UFC 303 с боем Макгрегор — Чендлер побил рекорд по продажам билетов
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 303 побил рекорд по количеству денег, вырученных от продажи билетов.
15:02
МЧС: поисково-спасательные работы в Белгороде возобновлены
Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала «ракетная опасность» возобновлены.
14:55
В Нижегородской области в ДТП погибли два человека
В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Нижегородской области два человека погибли, четверо получили травмы.
14:52
Агент Левандовски назвал чушью слухи об уходе игрока из «Барселоны»
Пини Захави, агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, прокомментировал слухи о том, что его клиент летом может покинуть клуб.
14:49
Медики отпустили домой шестерых из 19 пострадавших при обстреле Белгорода
Медики отпустили шестерых из 19 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду на амбулаторное лечение, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
14:48
Патрушев: заморозки не помешают получить урожаи, нужные для продбезопасности
Несмотря на сложные погодные условия, Россия сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности.
14:37
Сухина объяснил, почему арбитр засчитал гол «Динамо» в матче с «Балтикой»
Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина высказался о работе судьи Евгения Буланова в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Балтикой» и «Динамо».
14:36
Спасатели в Белгороде дважды прерывали работы из-за опасности ракетного обстрела
Спасателям приходится прерывать поисково-спасательные работы в Белгороде и уходить в убежище из-за угрозы нового удара ВСУ.
14:33
В Карелии в ДТП на федеральной трассе погиб один человек
В результате ДТП на федеральной трассе «Кола» в Карелии один человек погиб, ещё трое травмированы.
14:32
Собянин: московские медики подключились к коллегам Белгорода для оказания помощи
Московские медики подключились к коллегам из Белгорода для оказания помощи на фоне обрушения части жилого дома после обстрела ВСУ.
14:28
В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе снова запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
14:26
Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить Силуанова главой Минфина
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов.
14:23
Карпов: Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита» после матча с ЦСКА
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев посетил раздевалку команды после поражения от ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:21
В Белгороде проводится эвакуация в ПВР
Жителей Белгорода эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР) на фоне обрушения части жилого дома после обстрела ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
14:19
В Белгороде по тревоге подняли участников территориальной самообороны
В Белгородской области подняты по тревоге участники территориальной самообороны, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
14:17
Гладков: по предварительной информации, при атаке ВСУ пострадали 19 человек
По предварительной информации, при атаке ВСУ по Белгороду пострадали 19 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
14:09
В IIHF объяснили, почему на стадионы ЧМ нельзя приносить флаги России и Белоруссии
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, почему на чемпионате мира в Чехии болельщикам нельзя приходить на матчи с флагами России и Белоруссии.
14:06
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности.
14:04
МЧС: три спасателя пострадали при повторном обрушении в Белгороде
Три спасателя пострадали при ещё одном обрушении части дома в Белгороде, сообщает МЧС России.
14:02
В Башкирии семья отравилась угарным газом
В Башкирии 63-летняя женщина и двое детей шести и семи лет отравились угарным газом.
13:58
Куренков получает оперативные доклады с места ЧП в Белгороде
Исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Куренков получает оперативные доклады с места проведения поисково-спасательной операции в Белгороде.
13:52
Глава МИД Британии: продвижение российских войск на Украине чрезвычайно опасно
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал продвижение российских войск в Харьковской области чрезвычайно опасным.
13:52
Дегтярёв прибыл в Госдуму на заседание комитета физической культуры и спорта
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл на заседание комитета по физической культуре и спорту, где будет рекомендован на пост министра спорта РФ.
13:50
Воробьёв: Подмосковье готово оказать любую поддержку Белгороду
Подмосковье готово оказать любую поддержку Белгороду на фоне обстрела жилого района города, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
13:41
Суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля
Суд в Санкт-Петербурге отправил водителя упавшего в Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова под стражу до 9 июля.
13:39
Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что до матча с «Балтикой» не знал о поражениях «Зенита» и «Краснодара» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:38
В Саратове десять человек доставили в полицию после драки подростков
В Саратове произошла массовая драка подростков, в отдел полиции доставлены десять человек.
13:31
Ударом ВС России в Днепропетровской области уничтожены четыре вертолёта Ми-24
Войска России уничтожили в районе Манвеловки в Днепропетровской области Украины четыре вертолёта Ми-24, поражён один вертолёт Ми-8, сообщает Министерство обороны.
13:28
МО: силы ПВО за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29
Средства ПВО за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29, перехватили 36 беспилотников и восемь ракет «Точка-У».
13:23
Потери украинских войск в ДНР составили до 620 военнослужащих
Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки украинских штурмовиков, потери ВСУ за сутки в ДНР составили до 620 военнослужащих, заявили в Минобороны России.
13:23
Захарова: удары по мирным жителям стали почерком группировки Зеленского
Теракт в Белгороде стал ещё одним кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
13:23
Винер: Кабаева перевернула весь ход развития художественной гимнастики
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поздравила олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву с днём рождения.
13:20
МО: подразделения группировки войск «Центр» уничтожили два танка ВСУ
Действиями подразделений группировки войск «Центр» уничтожены два танка противника, в том числе Abrams.
13:17
Войска России освободили в Харьковской области ещё четыре населённых пункта
Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.