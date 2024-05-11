CNN: задержка американской помощи позволила российским войскам подойти к Харькову

Прорыв в сторону Харькова стал «одним из самых крупных наступлений российских войск», утверждает CNN. Такую возможность им предоставила задержка американской помощи и слишком медленная доставка, которая, по словам аналитика телеканала, «растянется на дни и недели». Как результат, сегодня Киев и его западные союзники всерьёз опасаются, что ВСУ не смогут удержать линию фронта.

Джим, происходит именно то, о чём вы слышали и что предсказывали. Они (российские войска. — ИноТВ) явно продвигаются вперёд, и Киев это предвидел. Но насколько сильна его оборона?

ДЖИМ ШУТТО, главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США: Именно этим и была обеспокоена западная разведка: хотя США сейчас направляют дополнительную помощь Украине, длительная задержка в предоставлении этой помощи и задержка в доставке её на передовую — это то, что российские силы могут попытаться использовать в своих интересах. И это, по-видимому, стало одним из факторов недавнего и, по вашим словам, Джулия, одного из самых крупных наступлений российских войск, которые мы наблюдали за последнее время.

Цель, похоже, состоит в том, чтобы создать то, что российские официальные лица называют буферной зоной внутри Украины. Конечно, это всё ещё суверенная украинская территория, но они пытаются вернуть те земли, которые, как вы помните, на ранних этапах войны России удалось взять, — однако затем украинцы отвоевали их обратно во время контрнаступления.

Дело в том, что они бросают на линию фронта все свои силы: они подходят к Харькову с колоннами бронетранспортёров и массированными обстрелами, которые продолжаются уже несколько дней и недель. Вопрос в том, смогут ли украинские войска удержать линию фронта? Мы знаем, что они отправляют туда подкрепления, но, Джулия, их проблема не только в длительной задержке американской военной помощи, но и в нехватке людей на украинской стороне линии фронта, на украинской стороне поля боя.

Поэтому вопрос заключается в том, сколько территории может захватить Россия? Сможет ли Украина сдержать их? Может ли это привести к какому-то прорыву? В любом случае, Россия, по крайней мере, пытается…

Джим, есть ли у нас какая-нибудь информация о том, когда прибудет основная часть этих поставок, которые, как мы знаем, уже в пути?

ДЖИМ ШУТТО: Часть уже прибыла. Мы знаем, что некоторые вещи удалось доставить быстро: некоторые из них были в приоритете, особенно то, что касается противовоздушной обороны. Но это всё растянется на дни и недели.

Мы знаем, что сегодня администрация Байдена объявила о дополнительной помощи в размере около 400 миллионов долларов: она включает в себя то, что, по их мнению, необходимо украинским войскам на передовой, в том числе БМП Bradley, бронетранспортёры, а также ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и т.д.

В общем, они пытаются это всё доставить. Но послушайте: доставка ведь осуществляется не за один день, верно? Это займёт дни и недели. И Россия, о чем мы с вами говорили буквально вчера, пытается воспользоваться этим.

Да, пытается извлечь из этого выгоду. Каждый день имеет значение. Джим, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.