France info: ВСУ признают «катастрофическое» положение в ожидании американской помощи

Сегодня у Украины нет «ни средств, ни людей», а в своих молитвах на Пасху солдаты просили лишь одного: чтобы американская помощь побыстрее прибыла на фронт, передаёт France info. Пообщавшись с бойцами ВСУ, французский телеканал отметил не только «катастрофическую нехватку» оружия и упадок морального духа украинцев, но и активное продвижение российских войск.

На линии фронта, в нескольких сотнях метров от украинских позиций, стоит российская армия. Бои в этом районе ведутся интенсивно, обстрелы практически не прекращаются.

С этого блокпоста украинцы наблюдают за передвижениями россиян. Здесь они, в частности, изучают изображения, передаваемые беспилотниками. Сегодня оборона ещё держится. Но вместо того чтобы начать желаемое сопротивление, эти солдаты всё ещё ждут американского оружия, которое так медленно прибывает.

ЮРИЙ ФЕДОРЕНКО, командир 92-ой бригады ВСУ: Русские знают, что у них осталось меньше двух месяцев для наступления, потому что потом мы получим обещанные американцами ресурсы. Так что следующие два месяца будут очень тяжёлыми. Москва намерена взять как можно больше территорий и как можно быстрее. Интенсивность боёв только возрастает.

Одной из российских целей является город Часов Яр. 12000 жителей до войны, сегодня — поле руин. Западная часть всё ещё удерживается украинцами. Если русские возьмут это стратегически важное место, они получат контроль над возвышенностью, с которой смогут нанести удары перед наступлением. По сообщениям, за последние несколько часов они отвоевали два населённых пункта.

Видео, опубликованное Министерством обороны РФ: Подразделения полностью освободили село Кисловка. Мы продолжаем продвигаться вперёд.

На своём пути они могут встретить солдат 45-й артиллерийской бригады ВСУ, которые прячутся в этом лесу, готовые к бою. Но для этого у них нет ни средств, ни людей. Для сдерживания русских у них есть только это самоходное орудие, поставленное шведами. Этого недостаточно, особенно когда снарядов крайне мало, а второго шанса поразить цель не будет.

ФИДЕЛЬ, старший сержант ВСУ: Русские оказывают на нас давление, а у нас катастрофически не хватает боеприпасов. И так уже давно. Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось.

Пару дней назад эти украинские солдаты праздновали православную Пасху — несколько часов передышки перед тем, как снова отправиться в бой. В своих молитвах они просили, прежде всего, о том, чтобы западное оружие поскорее попало к ним, чтобы положить конец этой войне. Священник пытался их успокоить.

РОСТИСЛАВ ОСЮШАН, военный священник: У вас есть тело, душа и разум. Так что вам нужны не только хорошие боеприпасы и хорошее оружие, но и хорошее внутреннее сопротивление, другими словами, психологический настрой и духовная сила.

Но этим людям, несомненно, потребуется много чего ещё, чтобы после двух лет конфликта отстоять более семисот километров линии фронта.

Дата выхода в эфир 10 мая 2024 года.