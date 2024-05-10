«Коррумпированное украинское мафиозное государство» во главе с «тыковкой Зеленским» обмануло западные страны, и их теперь «е**т». Так описал в интервью британским СМИ политику Запада на украинском направлении бывший советник Бориса Джонсона и активный сторонник брексита Доминик Каммингс, пишет Politico.

Бывший советник Бориса Джонсона и глава штаба сторонников брексита на референдуме о выходе Великобритании из ЕС Доминик Каммингс в четверг в нецензурной форме раскритиковал политику Запада на украинском направлении, сообщает Politico.

В интервью изданию i Каммингс заявил, что западным странам «вообще не надо было влезать в эту глупую ситуацию», а также констатировал, что санкции против России сильнее повлияли не на Москву, а на политику Европы.

Чиновник грубо отозвался о Владимире Зеленском и о том, как его подают в западных СМИ. «Тут вам никакое не повторение 1940-го с тыковкой-Зеленским в роли тёмной лошадки-Черчилля, — заявил он. — Вот это вот коррумпированное украинское мафиозное государство по сути нас надуло, и в итоге нас е**т. Нас же е**т, понимаете?».

По мнению Каммингса, конфликт только укрепит связи между Россией и Китаем, ведь западные страны сами «затолкали [Москву] в союз с крупнейшей промышленной державой мира».

Как напоминает корреспондент Politico, Каммингс уже давно критикует западную помощь Киева — в отличие от своего бывшего начальника Джонсона, который остаётся убеждённым сторонником Зеленского и военных инициатив Украины.