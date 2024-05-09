SRF: ядерные учения России не угрожают Украине — это политический сигнал Западу

Россия проводила учения с тактическим ядерным оружием и раньше, однако теперь фактически «объявила о них в мегафон», отмечает эксперт Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг в интервью SRF. По его словам, эти учения не представляют угрозы для Украины — скорее, их следует рассматривать как значительный политический сигнал в адрес Запада.

Эксперт Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг, начинавший свою карьеру в Москве, удивлён тем, что Россия решила провести ядерные учения недалеко от украинской границы. Кроме того, в интервью швейцарскому телеканалу SRF он подчеркнул, что подобные учения периодически проводятся, но обычно это делается тихо и незаметно. Однако сейчас Кремль фактически «объявил о них в мегафон».

Некоторые крупные стратегические ядерные вооружения постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Ситуация с тактическим ядерным оружием меньшего размера иная: ядерные боеголовки для него часто хранятся вдали от систем противоракетной обороны, самолётов или подводных лодок. Поэтому приведение тактического ядерного оружия в боеготовность иногда надо отрабатывать.

Тактическое ядерное оружие не принесёт России никакой военной пользы в конфликте против Украины, потому что может быть использовано для уничтожения крупных танковых или войсковых концентраций противника одним махом — но на украинском фронте таких скоплений нет. Однако это можно считать значительным политическим сигналом, уверен Подвиг.

По его мнению, Запад должен снова и снова подчёркивать, что он не хочет ни уничтожать Россию, ни вызывать смену режима в Москве. Кремль не должен считать, что ему угрожает такая опасность, что спасти его сможет только ядерный удар. Ещё более важно, чтобы Китай и такие крупные страны, как Индия, дали Москве понять, что применение ядерного оружия для них также недопустимо.

В Вашингтоне пока сохраняют спокойствие. Там утверждают, что внимательно следят за «провокационными» ядерными учениями России, но не видят ничего, что заставило бы их изменить свою стратегию. Опасность ядерного обострения ситуации в США сейчас считают «ограниченной». Однако Павел Подвиг предостерегает: «Это ядерное оружие существует. Пока оно есть, оно может быть использовано». Такое может произойти даже не по стратегическому плану, а в результате фатального просчёта.